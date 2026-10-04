«Τα Φαντάσματα»: Απόψε στις 21:00 στο Star η πρεμιέρα του Β' Κύκλου!

Τι θα δούμε στο α' επεισόδιο με guest star τον Φάνη Λαμπρόπουλο

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η πρεμιέρα του Β' Κύκλου της κωμικής σειράς "Τα Φαντάσματα" θα γίνει απόψε, Κυριακή 4 Οκτωβρίου, στις 21:00 στο Star.
  • Ο δεύτερος κύκλος περιλαμβάνει 10 επεισόδια, με την ιστορία να εστιάζει στα οικονομικά προβλήματα του ζευγαριού Μαρίνας και Χάρη.
  • Η Καλλιρρόη έχει αλλάξει λόγω έρωτα, ενώ κρύβει ένα πολύτιμο κόσμημα που μπορεί να λύσει τα οικονομικά τους.
  • Η σειρά είναι διασκευή της βρετανικής παραγωγής "Ghosts" και έχει αναλάβει τη διασκευή ο Λευτέρης Παπαπέτρου.
  • Πρωταγωνιστούν οι Ορφέας Αυγουστίδης και Έλλη Τρίγγου, με guest star τον Φάνη Λαμπρόπουλο.

Η κωμική σειρά, που αγαπήσατε και έγινε συνήθεια, επιστρέφει απόψε, Κυριακή 4 Οκτωβρίου στις 21:00 στο Star πιο ανατρεπτική από ποτέ, με τον δεύτερο κύκλο 10 ξεκαρδιστικών επεισοδίων!

«Τα Φαντάσματα»: Ξεκινά ο 2ος κύκλος! - Sneak preview από το 1o επεισόδιο

Τι θα δούμε στo πρώτο επεισόδιο

Η συγκατοίκηση της Μαρίνας και του Χάρη με τα φαντάσματα έχει βρει πλέον τον ρυθμό της. Όμως, τα χρέη του ζευγαριού μεγαλώνουν, διότι δεν έχουν καταφέρει να παραχωρούν το αρχοντικό για εκδηλώσεις, όσο συχνά θα έπρεπε, ώστε να καλύπτουν τα τρέχοντα έξοδα. Ο Χάρης δεν έχει ακόμη δουλειά. Οπότε, στηρίζουν όλες τις ελπίδες τους στον εκτιμητή που έχουν καλέσει για να δουν τι μπορούν να πουλήσουν. Αλλά, τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως τα περίμεναν. Παράλληλα, όλοι διαπιστώνουν ότι η Καλλιρρόη έχει αλλάξει. Έχει γίνει γλυκιά και ευχάριστη και αυτό οφείλεται στο ότι είναι ερωτευμένη. Όλα τα φαντάσματα και η Μαρίνα ψάχνουν να βρουν ποιος έχει κλέψει την καρδιά της, αλλά η Καλλιρρόη κρύβει καλά το μυστικό της. Επίσης, όταν ήταν ζωντανή, είχε κρύψει μέσα στο σπίτι ένα κόσμημα πολύ  μεγάλης αξίας, το οποίο θα μπορούσε να λύσει οριστικά τα οικονομικά προβλήματα της Μαρίνας και του Χάρη. Η αποκάλυψη του έρωτα της Καλλιρρόης είναι εξίσου απρόσμενη με την αποκάλυψη του περιεχομένου της κρύπτης του κοσμήματος.

Guest Star, ο ραδιοφωνικός παραγωγός, κωμικός και παρουσιαστής Φάνης Λαμπρόπουλος.

«Τα Φαντάσματα»: Απόψε στις 21:00 στο Star η πρεμιέρα του Β' Κύκλου!

Στην εβδομαδιαία κωμική σειρά πρωταγωνιστούν ο χαρισματικός και πολυδιάστατος Ορφέας Αυγουστίδης και η ταλαντούχα και εκφραστική Έλλη Τρίγγου.

Η Έλλη Τρίγγου έδωσε spoiler για τον 2ο κύκλο της σειράς «Τα Φαντάσματα»

Σε κάθε τους βήμα τους ακολουθούν εννέα ξεκαρδιστικά και ζαβολιάρικα φαντάσματα, που υποδύονται οι εκλεκτοί ηθοποιοί: Ναταλία Τσαλίκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Θοδωρής Σκυφτούλης, Άρης Τρουπάκης, Χάρης Φλέουρας, Άλκης Μπακογιάννης, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Νίκος Γιαλελής, Στέλιος Ιακωβίδης.

Συμμετέχουν: Στράτος Χρήστου, Άρης Μπαλής, Ειρήνη Μπούνταλη

Περιγραφή της σειράς

Ποιος είπε ότι είναι εύκολο να ζεις σε ένα τεράστιο αρχοντικό, γεμάτο... θεότρελα Φαντάσματα; Ο Χάρης (Ορφέας Αυγουστίδης) και η Μαρίνα (Έλλη Τρίγγου) προσπαθούν ακόμη να προσαρμοστούν στη νέα συνθήκη, που έχει μπει πια για τα καλά στη ζωή τους, παρέα με τους ιδιαίτερους συγκατοίκους τους στο αρχοντικό των Παπαρηγόπουλων. 

Κάθε μέρα είναι μία νέα πρόκληση, ειδικά με τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν και τα οποία... θεριεύουν όλο και περισσότερο, παρά τις απέλπιδες και συχνά... ξεκαρδιστικές προσπάθειές τους να βρουν λύση για να τα φέρουν βόλτα!

Στον αγώνα τους αυτόν έχουν πότε συμμάχους και πότε αποφασισμένους αντιπάλους ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ του σπιτιού, καθένα εκ των οποίων αλληλοεπιδρά με τη Μαρίνα με ξεχωριστό και σίγουρα σουρεαλιστικό τρόπο, ενώ και ο Χάρης δεν μένει ανεπηρέαστος από τα καπρίτσια τους, τα οποία φροντίζουν να του γνωστοποιούν με τον δικό τους, ξεχωριστό τρόπο.

Μία αλυσίδα παρεξηγήσεων και ξεκαρδιστικών καταστάσεων με τους γύρω τους, αλλά και τους εκάστοτε επισκέπτες του αρχοντικού θα δοκιμάσει τη σχέση τους, θα προξενήσει κύματα γέλιου και θα αποτελέσει αφορμή για την εμφάνιση νέων... όχι και τόσο ζωντανών παρουσιών στα ενδότερα του αρχοντικού!

Και πάνω που τα μπλεξίματά τους δε θα μπορούσαν να γίνουν μεγαλύτερα, μία απρόσμενη είδηση πέφτει σαν βόμβα ανάμεσα στο ζευγάρι, ανατρέποντας τα μέχρι τώρα δεδομένα στην καθημερινότητά τους και αναγκάζοντας τόσο αυτούς, όσο και

ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ να προετοιμαστούν για την άφιξη ενός νέου επισκέπτη, που το αρχοντικό δεν έχει δει για αιώνες...

Νέες αφίξεις, ρομαντικές ιστορίες, παλιές αντιπαλότητες, άσβεστα πάθη και μυστικά από το παρελθόν, έρχονται να ταράξουν τις ισορροπίες του αρχοντικού των Παπαρρηγόπουλων!

Ευτράπελα, απρόσμενες εκπλήξεις, ξεκαρδιστικές καταστάσεις, που διαδέχεται η μία την άλλη, μπλέκουν ζωντανούς και... μη, σε μια σεζόν γεμάτη γέλιο, συγκίνηση και συναρπαστικές εξελίξεις!

Νέα πρόσωπα. Νέες περιπέτειες. Νέα φαντασμαγορικά μπερδέματα.

Το πιο απρόβλεπτο... στοιχειωμένο τηλεοπτικό ραντεβού της νέας τηλεοπτικής σεζόν είναι στο Star, απόψε, Κυριακή 4 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 21:00!

Η σειρά βασίζεται στην επιτυχημένη βρετανική σειρά παραγωγής BBC “Ghosts”, που έχει γνωρίσει τεράστια επιτυχία και έχει διασκευαστεί σε πολλές χώρες.

Τη διασκευή του σεναρίου έχει αναλάβει ο μετρ της τηλεοπτικής κωμωδίας Λευτέρης Παπαπέτρου (Εγκλήματα, Είσαι το ταίρι μου, Κάτω Παρτάλι), αποδίδοντας μια φρέσκια χιουμοριστική προσέγγιση.

Τη σκηνοθεσία υπογράφει o Αλέξανδρος Τσιλιφώνης.

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ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ
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