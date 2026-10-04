Ηλιούπολη: Πέθανε η διευθύντρια που υπέστη ανακοπή από κεραυνό σε σχολείο

Η οικογένειά της δώρισε τα όργανά της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
04.10.26 , 10:13 Ηλιούπολη: Πέθανε η διευθύντρια που υπέστη ανακοπή από κεραυνό σε σχολείο
04.10.26 , 09:53 Λαύριο: 23χρονη έγκυος κατήγγειλε τον πρώην σύντροφό της
04.10.26 , 09:18 «Σαρωτικό» το πέρασμα της κακοκαιρίας στην Κρήτη -Χωρίς νερό 2.500 κάτοικοι
04.10.26 , 09:05 KGM Torres Hybrid: Δοκιμάζουμε το νέο υβριδικό μοντέλο
04.10.26 , 09:03 Παγκόσμια Ημέρα Ζώων: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά να σέβονται τις ανάγκες τους
04.10.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 4 Οκτωβρίου
03.10.26 , 23:51 Δραματική επιχείρηση διάσωσης στο λιμάνι της Ραφήνας
03.10.26 , 23:42 Ισπανία: Μεγάλα επεισόδια για το στεγαστικό
03.10.26 , 23:30 «Ψυχολόγος του Μαζωνάκη ο υπνοθεραπευτής» λέει η γιατρός
03.10.26 , 22:53 Χάος στη Γαλλία με τις διαδηλώσεις μαθητών: Βία και 5.000 συλλήψεις
03.10.26 , 22:28 Την Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου επισκέφθηκε ο Μητσοτάκης
03.10.26 , 21:20 Καβγάς της γιατρού Μαζωνάκη στη φυλακή για ένα τσιγάρο
03.10.26 , 20:33 Βράχος έπεσε σε ΙΧ στην Ιεράπετρα: Σώθηκε από θαύμα ο οδηγός
03.10.26 , 20:25 Όλες οι αντιφάσεις της κατηγορούμενης γιατρού για τον θάνατο Μαζωνάκη
03.10.26 , 19:48 LINGO: Βίλλυ & Βασίλης τίναξαν την μπάνκα στον αέρα με 8.340 ευρώ!
Έλληνας μπακ «έσπασε» το συμβόλαιό του κι υπέγραψε στον Ολυμπιακό!
Συντάξεις Νοεμβρίου: Αλλαγή της τελευταίας στιγμής στις πληρωμές
Βούλγαρη: «Mου έλεγε δε μαγείρεψες καλά. Το έφτιαξα και του είπα... "φάτο"»
Ηλιούπολη: Πέθανε η διευθύντρια που υπέστη ανακοπή από κεραυνό σε σχολείο
Πότε «πέφτει» η Black Friday 2026
Τσιμτσιλή: Σε εκδήλωση με τον σύζυγό της – Η minimal & elegant εμφάνισή της
Συντάξεις Νοεμβρίου: Νωρίτερα τα χρήματα στους λογαριασμούς
Πέτρος Πολυχρονίδης: Με τη 16χρονη κόρη του σε θεατρική παράσταση
Λαύριο: 23χρονη έγκυος κατήγγειλε τον πρώην σύντροφό της
Καβγάς της γιατρού Μαζωνάκη στη φυλακή για ένα τσιγάρο
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Βασίλης Βερβερίδης)
Γυναίκα στην Ηλιούπολη έπαθε ανακοπή από κεραυνό / Βίντεο αρχείου Mega

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Πέθανε η διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης, Βασιλική Μαρία Τζούβελη, μετά από ανακοπή λόγω κεραυνού.
  • Το περιστατικό συνέβη στις 22 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ βρισκόταν έξω από το σχολείο.
  • Αρχικά επαναφέρθηκε από τους γιατρούς, αλλά στη συνέχεια κατέληξε στη ΜΕΘ.
  • Η κηδεία της θα γίνει την 6η Οκτωβρίου 2026, στον Ιερό Ναό του Κοιμητηρίου Ηλιούπολης.
  • Ο Δήμος Ηλιούπολης εξέφρασε συλλυπητήρια και αναγνώρισε την προσφορά της στην εκπαιδευτική κοινότητα.

Πέθανε η διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης που υπέστη ανακοπή στον χώρο του σχολείου μετά από κεραυνό.

Ηλιούπολη: Γυναίκα έπαθε ανακοπή έπειτα από κεραυνό

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή με σχετική ανακοίνωση ο Δήμος Ηλιούπολης. 

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου 2026, όταν η 50χρονη εκπαιδευτικός βρισκόταν έξω από το σχολικό συγκρότημα στα Αστυνομικά Πανοράματος Ηλιούπολης, την ώρα που έπεσε ένας κεραυνός και υπέστη ανακοπή. 

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, παραλαμβάνοντας την εκπαιδευτικό χωρίς σφυγμό και μεταφέροντάς την στον «Ερυθρό Σταυρό». Οι γιατροί κατάφεραν να την επαναφέρουν, ενώ στη συνέχεια διασωληνώθηκε και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Λίγες ημέρες αργότερα, άφησε την τελευταία της πνοή, με την οικογένειά της να προχωρά σε δωρεά των οργάνων της.

Η κηδεία θα τελεστεί την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026, στις 11:00, στον Ιερό Ναό του Κοιμητηρίου Ηλιούπολης.

H ανακοίνωση του Δήμου Ηλιούπολης για τον θάνατο της διευθύντριας

«Με βαθιά θλίψη ο Δήμος Ηλιούπολης αποχαιρετά τη Διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης, Βασιλική Μαρία Τζούβελη.

Υπάρχουν άνθρωποι που, με την παρουσία, την εργατικότητα και την προσφορά τους, αφήνουν ένα αποτύπωμα που δεν μπορεί εύκολα να αντικατασταθεί. Η Βασιλική Μαρία Τζούβελη ήταν ένας από αυτούς τους ανθρώπους σύμφωνα με τις μαρτυρίες όλων όσων συνεργάστηκαν μαζί της, όλων όσων είχαν την τύχη να τη γνωρίσουν.

Απ’ όπου κι αν περνούσε κατόρθωνε να αφήνει τη δική της σφραγίδα, όπως έπραξε και στο 2ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης. Με πρωτοφανή εργατικότητα, αποφασιστικότητα και μια έντονη, δημιουργική προσωπικότητα, εργάστηκε ακούραστα για να βρίσκει λύσεις καθημερινά, να ξεπερνά προβλήματα και να ανοίγει νέους δρόμους για τη σχολική κοινότητα.

Το σχολείο ήταν η ζωή της και το αποδείκνυε καθημερινά.

Με την ηγετική της παρουσία αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Υπό τη διεύθυνσή της, στο 2ο Γυμνάσιο σχεδίασε και υλοποίησε σημαντικές δράσεις, δημιούργησε ομίλους και πρωτοβουλίες δημιουργικής έκφρασης, ανέπτυξε συνεργασίες με φορείς του Δήμου, όπως η Δημοτική Βιβλιοθήκη, και οργάνωσε εικαστικές, κοινωνικές και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις.

Χάρη στις πρωτοβουλίες της το σχολείο απέκτησε τη δική του κουλτούρα μάθησης, συμμετοχής και ζωντάνιας, σε απόλυτη αρμονία με την έντονη προσωπικότητα της Διευθύντριάς του.

Η συνεργασία της με τους συναδέλφους της, τους γονείς, τους μαθητές, τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και τον Δήμο Ηλιούπολης υπήρξε πάντοτε άριστη.

Η Βασιλική Μαρία Τζούβελη ήταν ένας άνθρωπος που αγαπήθηκε πραγματικά, γιατί πίσω από την αποφασιστικότητα και τη δύναμή της υπήρχε βαθιά αγάπη για τα παιδιά, για την εκπαίδευση και για το ίδιο το σχολείο.

Η απώλειά της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον σύζυγο, τα δύο της παιδιά την οικογένειά της, στους οικείους της, στο 2ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης, στη σχολική κοινότητα και στη δημόσια εκπαίδευση.

Ο Δήμος Ηλιούπολης εκφράζει τα βαθύτατα και ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένειά της, τους συναδέλφους, τους μαθητές και σε όλους όσοι είχαν την τύχη να τη γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί της.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026, στις 11:00 π.μ., στον Ιερό Ναό του Κοιμητηρίου Ηλιούπολης.

Καλό ταξίδι, Βασιλική Μαρία.

Η προσφορά, η δύναμη και η αγάπη σου για το σχολείο θα μείνουν πάντοτε ζωντανές στη μνήμη της Ηλιούπολης»

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
 |
ΑΝΑΚΟΠΗ
 |
ΣΧΟΛΕΙΟ
 |
ΚΕΡΑΥΝΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Λαύριο: 23χρονη Έγκυος Κατήγγειλε Τον Πρώην Σύντροφό Της
Ελλαδα
Λαύριο: 23χρονη έγκυος κατήγγειλε τον πρώην σύντροφό της
Κακοκαιρία Κρήτη
Ελλαδα
«Σαρωτικό» το πέρασμα της κακοκαιρίας στην Κρήτη -Χωρίς νερό 2.500 κάτοικοι
Υπνοθεραπευτής Μαζωνάκη
Ελλαδα
«Ψυχολόγος του Μαζωνάκη ο υπνοθεραπευτής» λέει η γιατρός
Καβγάς της γιατρού Μαζωνάκη με συγκρατούμενη στη φυλακή
Ελλαδα
Καβγάς της γιατρού Μαζωνάκη στη φυλακή για ένα τσιγάρο
Πτώση βράχου σε ΙΧ στην Κρήτη
Ελλαδα
Βράχος έπεσε σε ΙΧ στην Ιεράπετρα: Σώθηκε από θαύμα ο οδηγός
Οι αντιφάσεις της γιατρού για τη θεραπεία Μαζωνάκη
Ελλαδα
Όλες οι αντιφάσεις της κατηγορούμενης γιατρού για τον θάνατο Μαζωνάκη
Γιώργος Μαζωνάκης: Τι Πήραν Οι Αστυνομικοί Από Το Σπίτι Του
Ελλαδα
Γιώργος Μαζωνάκης: Τι πήραν οι αστυνομικοί από το σπίτι του
Κρήτη κακοκαιρία καταστροφές
Ελλαδα
Νέος γύρος σφοδρής κακοκαιρίας στην Κρήτη
Τρίπολη: Τηλεφωνική Απάτη Εξελίχθηκε Σε Απαγωγή Γυναίκας
Ελλαδα
Τρίπολη: Πώς τηλεφωνική απάτη εξελίχθηκε σε απαγωγή γυναίκας
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top