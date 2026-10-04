Πέθανε η διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης που υπέστη ανακοπή στον χώρο του σχολείου μετά από κεραυνό.

Την είδηση του θανάτου της έκανε γνωστή με σχετική ανακοίνωση ο Δήμος Ηλιούπολης.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 22 Σεπτεμβρίου 2026, όταν η 50χρονη εκπαιδευτικός βρισκόταν έξω από το σχολικό συγκρότημα στα Αστυνομικά Πανοράματος Ηλιούπολης, την ώρα που έπεσε ένας κεραυνός και υπέστη ανακοπή.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, παραλαμβάνοντας την εκπαιδευτικό χωρίς σφυγμό και μεταφέροντάς την στον «Ερυθρό Σταυρό». Οι γιατροί κατάφεραν να την επαναφέρουν, ενώ στη συνέχεια διασωληνώθηκε και εισήχθη στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Λίγες ημέρες αργότερα, άφησε την τελευταία της πνοή, με την οικογένειά της να προχωρά σε δωρεά των οργάνων της.

Η κηδεία θα τελεστεί την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026, στις 11:00, στον Ιερό Ναό του Κοιμητηρίου Ηλιούπολης.

H ανακοίνωση του Δήμου Ηλιούπολης για τον θάνατο της διευθύντριας

«Με βαθιά θλίψη ο Δήμος Ηλιούπολης αποχαιρετά τη Διευθύντρια του 2ου Γυμνασίου Ηλιούπολης, Βασιλική Μαρία Τζούβελη.

Υπάρχουν άνθρωποι που, με την παρουσία, την εργατικότητα και την προσφορά τους, αφήνουν ένα αποτύπωμα που δεν μπορεί εύκολα να αντικατασταθεί. Η Βασιλική Μαρία Τζούβελη ήταν ένας από αυτούς τους ανθρώπους σύμφωνα με τις μαρτυρίες όλων όσων συνεργάστηκαν μαζί της, όλων όσων είχαν την τύχη να τη γνωρίσουν.

Απ’ όπου κι αν περνούσε κατόρθωνε να αφήνει τη δική της σφραγίδα, όπως έπραξε και στο 2ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης. Με πρωτοφανή εργατικότητα, αποφασιστικότητα και μια έντονη, δημιουργική προσωπικότητα, εργάστηκε ακούραστα για να βρίσκει λύσεις καθημερινά, να ξεπερνά προβλήματα και να ανοίγει νέους δρόμους για τη σχολική κοινότητα.

Το σχολείο ήταν η ζωή της και το αποδείκνυε καθημερινά.

Με την ηγετική της παρουσία αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για εκπαιδευτικούς και μαθητές.

Υπό τη διεύθυνσή της, στο 2ο Γυμνάσιο σχεδίασε και υλοποίησε σημαντικές δράσεις, δημιούργησε ομίλους και πρωτοβουλίες δημιουργικής έκφρασης, ανέπτυξε συνεργασίες με φορείς του Δήμου, όπως η Δημοτική Βιβλιοθήκη, και οργάνωσε εικαστικές, κοινωνικές και φιλανθρωπικές εκδηλώσεις.

Χάρη στις πρωτοβουλίες της το σχολείο απέκτησε τη δική του κουλτούρα μάθησης, συμμετοχής και ζωντάνιας, σε απόλυτη αρμονία με την έντονη προσωπικότητα της Διευθύντριάς του.

Η συνεργασία της με τους συναδέλφους της, τους γονείς, τους μαθητές, τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και τον Δήμο Ηλιούπολης υπήρξε πάντοτε άριστη.

Η Βασιλική Μαρία Τζούβελη ήταν ένας άνθρωπος που αγαπήθηκε πραγματικά, γιατί πίσω από την αποφασιστικότητα και τη δύναμή της υπήρχε βαθιά αγάπη για τα παιδιά, για την εκπαίδευση και για το ίδιο το σχολείο.

Η απώλειά της αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον σύζυγο, τα δύο της παιδιά την οικογένειά της, στους οικείους της, στο 2ο Γυμνάσιο Ηλιούπολης, στη σχολική κοινότητα και στη δημόσια εκπαίδευση.

Ο Δήμος Ηλιούπολης εκφράζει τα βαθύτατα και ειλικρινή του συλλυπητήρια στην οικογένειά της, τους συναδέλφους, τους μαθητές και σε όλους όσοι είχαν την τύχη να τη γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί της.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί την Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2026, στις 11:00 π.μ., στον Ιερό Ναό του Κοιμητηρίου Ηλιούπολης.

Καλό ταξίδι, Βασιλική Μαρία.

Η προσφορά, η δύναμη και η αγάπη σου για το σχολείο θα μείνουν πάντοτε ζωντανές στη μνήμη της Ηλιούπολης»