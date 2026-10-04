LINGO, το γρήγορο, διασκεδαστικό και εθιστικό παιχνίδι λέξεων, που δίνει διπλό ραντεβού με τους τηλεθεατές κάθε Σαββατοκύριακο στις 18:25, μέσα από τη συχνότητα του Star!

Ο απολαυστικός Νίκος Μουτσινάς με το μοναδικό του χιούμορ, την ενέργεια και την αμεσότητά του υπόσχεται να χαρίσει ακόμα περισσότερες στιγμές ψυχαγωγίας και υποδέχεται τους παίκτες για να ξεκινήσουν συναρπαστικές LINGO μάχες!

Σε κάθε επεισόδιο τρεις δυνατές ομάδες δοκιμάζουν τις αντοχές και την παρατηρητικότητά τους με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο!

Σήμερα, Κυριακή 4 Οκτωβρίου συμμετέχουν τρεις ξεχωριστές δυάδες, που αποτελούνται από τρία ζευγάρια στη ζωή!

Η Νατάσα και ο Ηλίας είναι ζευγάρι εδώ και τρία χρόνια και αποφάσισαν να σπάσουν τη μονοτονία και να έρθουν να παίξουν LINGO!

H Μάρθα και o Γιώργος είναι μαζί τέσσερα χρόνια, με τη Μάρθα να αναλαμβάνει την «ευθύνη» της συμμετοχής τους στο παιχινίδι.

Ο Νίκος και η Κατερίνα ερωτεύθηκαν πριν από 4,5 χρόνια. Η Κατερίνα δεν κρύβει πως η απόφαση του Νίκου να δηλώσουν συμμετοχή στο παιχνίδι της προκάλεσε «LINGO άγχος»!

Όλοι οι παίκτες μπαίνουν στο παιχνίδι με αυτοπεποίθηση και σε κάθε γύρο η αγωνία κορυφώνεται, καθώς το χρηματικό έπαθλο αυξάνεται και η δυσκολία μεγαλώνει, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο λεπτό!

Και οι τρεις ομάδες έχουν έρθει αποφασισμένες να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό, αλλά ποια θα καταφέρει, τελικά, να φτάσει στον τελικό;

Μείνετε συντονισμένοι και ζήστε σήμερα Κυριακή 4 Οκτωβρίου την εμπειρία του LINGO, εκεί όπου οι λέξεις γίνονται το πιο απρόβλεπτο παιχνίδι και η διασκέδαση δεν έχει όρια!

Δείτε όλα τα επεισόδια του LINGO