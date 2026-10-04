Τρία νέα ζευγάρια, ατελείωτες LINGO μονομαχίες!

Νέο επεισόδιο σήμερα στις 18:25 στο Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το παιχνίδι LINGO προβάλλεται κάθε Σαββατοκύριακο στις 18:25 από το Star.
  • Ο Νίκος Μουτσινάς παρουσιάζει το παιχνίδι με χιούμορ και ενέργεια.
  • Σήμερα συμμετέχουν τρία ζευγάρια: Νατάσα-Ηλίας, Μάρθα-Γιώργος και Νίκος-Κατερίνα.
  • Οι παίκτες αντιμετωπίζουν προκλήσεις με αυξανόμενη δυσκολία και χρηματικά έπαθλα.
  • Η εκπομπή υπόσχεται διασκέδαση και αγωνία μέχρι το τελευταίο λεπτό.

LINGO, το γρήγορο, διασκεδαστικό και εθιστικό παιχνίδι λέξεων, που δίνει διπλό ραντεβού με τους τηλεθεατές κάθε Σαββατοκύριακο στις 18:25, μέσα από τη συχνότητα του Star!

LINGO: Βίλλυ & Βασίλης τίναξαν την μπάνκα στον αέρα με 8.340 ευρώ!

Ο απολαυστικός Νίκος Μουτσινάς με το μοναδικό του χιούμορ, την ενέργεια και την αμεσότητά του υπόσχεται να χαρίσει ακόμα περισσότερες στιγμές ψυχαγωγίας και υποδέχεται τους παίκτες για να ξεκινήσουν συναρπαστικές LINGO μάχες!

Μουτσινάς για LINGO: «Πρώτη φορά που κάνω παιχνίδι και είμαι τυχερός»

Σε κάθε επεισόδιο τρεις δυνατές ομάδες δοκιμάζουν τις αντοχές και την παρατηρητικότητά τους με τον πιο διασκεδαστικό τρόπο!

Τρία νέα ζευγάρια, ατελείωτες LINGO μονομαχίες!

Σήμερα, Κυριακή 4 Οκτωβρίου συμμετέχουν τρεις ξεχωριστές δυάδες, που αποτελούνται από τρία ζευγάρια στη ζωή!

Η Νατάσα και ο Ηλίας είναι ζευγάρι εδώ και τρία χρόνια και αποφάσισαν να  σπάσουν τη μονοτονία και να έρθουν να παίξουν LINGO!  

H Μάρθα και o Γιώργος είναι μαζί τέσσερα χρόνια, με τη Μάρθα να αναλαμβάνει την «ευθύνη» της συμμετοχής τους στο παιχινίδι. 

Ο Νίκος και η Κατερίνα ερωτεύθηκαν πριν από  4,5 χρόνια. Η Κατερίνα δεν κρύβει πως η απόφαση του Νίκου να δηλώσουν συμμετοχή στο παιχνίδι της προκάλεσε «LINGO άγχος»! 

Όλοι οι παίκτες μπαίνουν στο παιχνίδι με αυτοπεποίθηση και σε κάθε γύρο η αγωνία κορυφώνεται, καθώς το χρηματικό έπαθλο αυξάνεται και η δυσκολία μεγαλώνει, κρατώντας αμείωτο το ενδιαφέρον μέχρι το τελευταίο λεπτό!

Και οι τρεις ομάδες έχουν έρθει αποφασισμένες να δώσουν τον καλύτερό τους εαυτό, αλλά ποια θα καταφέρει, τελικά, να φτάσει στον τελικό;

Μείνετε συντονισμένοι και ζήστε σήμερα Κυριακή 4 Οκτωβρίου την εμπειρία του LINGO, εκεί όπου οι λέξεις γίνονται το πιο απρόβλεπτο παιχνίδι και η διασκέδαση δεν έχει όρια!

Δείτε όλα τα επεισόδια του LINGO

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Διαβάστε περισσότερα:
LINGO
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ΝΙΚΟΣ ΜΟΥΤΣΙΝΑΣ
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