KGM Torres Hybrid: Δοκιμάζουμε το νέο υβριδικό μοντέλο

Η KGM ήρθε στην Ελλάδα για να μείνει και θα μείνει καθώς φέρει την εγγύηση . της «ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ». Μάλιστα τώρα είχαμε την ευκαιρία να δοκιμάσουμε την υβριδική έκδοση του με την κωδική ονομασία KGM Torres Hyvrid. Ένα μοντέλο που κατά την διάρκεια της δοκιμής μας είδαμε ότι το «χάζευαν» οι υπόλοιποι οδηγοί και περαστικοί.



«Όχι δεν είναι Range Rover» απαντήσαμε σε έναν κύριο ο οποίος μας ρώτησε αν είναι ένα καινούργιο μοντέλο της εταιρείας .Είναι το νέο KGM Τorres του απαντήσαμε . Δεν τον αδικούμε όμως που τα…ψιλομπέρδεψε καθώς το νέο λόγω της προχωρημένης σχεδίασης θυμίζει τουλάχιστον μπροστά κάποιο μοντέλο της Range Rover με μια macho, άγρια εμφάνιση με μια μοντέρνα σχεδίαση επιδεικνύοντας ταυτόχρονα σε ποιο κοινό απευθύνεται.

Το Sport Utility της KGM με την επιβλητική εμφάνιση ,έχει όνομα το οποίο σημαίνει «Πύργοι» στα ισπανικά όπως ακριβώς ονομάζεται το εθνικό πάρκο Torres del Paine που βρίσκεται στην Παταγονία όπου ταξιδεύεις για να ζήσεις περιπέτειες. Άλλωστε το Torres είναι εμπνευσμένο από σκληροπυρηνικά 4×4.



Στο μπροστινό μέρος το νέο Torres είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακό. Η μάσκα με τα κάθετα χωνευτά στοιχεία το μαύρο περίγραμμα, τα πολύ επιθετικά φωτιστικά σώματα τεχνολογίας 3D LED και το πλαστικό προστατευτικό στο κάτω μέρος τονίζουν τον περιπετειώδη χαρακτήρα του αυτοκινήτου.

Πλάι ξεχωρίζουν οι έντονες ακμές και οι φουσκωμένοι θόλοι στους τροχούς αλλά και η φαρδιά πίσω κολώνα με τις ράγες οροφής στον «ουρανό» να θυμίζουν μοντέλα της Range Rover. To τρίτο δυνατό σημείο είναι η πίσω πόρτα του χώρου αποσκευών με τα κάθετα φώτα και την κούρμπα στο κέντρο της, η οποία παραπέμπει σε κάλυμμα ρεζέρβας τετρακίνητου οχήματος.



Σημαντική σχεδιαστική επιλογή είναι το χερούλι ανοίγματος στο πλάι δεξιά το οποίο θυμίζει τις πόρτες τετρακίνητων με vintage σχεδίαση. Εδώ βέβαια το άνοιγμα γίνεται προς τα πάνω και όχι προς το πλάι. Με μήκος 4,70 μ. το KGM Torres μπάινει δικαιωματικά στη μεγάλη κατηγορία, αλλά προσφέρεται σε με τιμή απόκτησης που παραπέμπει στην κατηγορίας C-SUV. Διαστάσεις (Μ/Π/Y): 4.706/1.890/1.710 mm .Μεταξόνιο: 2.680 mm. Το 78% του αμαξώματος κατασκευάζεται από χάλυβα υψηλής αντοχής - το υψηλότερο ποσοστό στην κατηγορία του – υπογραμμίζοντας την πρωταρχική δέσμευση της KGM για την ασφάλεια των επιβατών.



Το εσωτερικό του, συνδυάζει την εργονομική φιλοσοφία Slim & Wide με εκλεπτυσμένες λεπτομέρειες και premium αισθητική, δημιουργώντας έναν ευρύχωρο, κομψό και άνετο χώρο για όλους τους επιβάτες. Τo πάνω μέρος του ταμπλό είναι ντυμένα με αφρώδες πλαστικό και δείχνουν ιδιαίτερα ποιοτικά στο Κάτω μέρος τα πλαστικά είναι σκληρά αλλά πλέον είναι μια συνηθισμένη επιλογή ακόμη Και σε ακριβότερα μοντέλα.Διακόπτες υπάρχουν αρκετοί πάνω στο πολύ-λειτουργικό δερμάτινο τιμόνι τύπου D Shaped .

Η πανοραμική οθόνη ενσωματώνει ένα ψηφιακό πίνακα οργάνων 12,3 ιντσών με μια οθόνη αφής 12,3 ιντσών, προσφέροντας άμεση και εξαιρετικά φιλική λειτουργία για το χρήστη. H μια οθόνη αφορά τον ψηφιακό πίνακα οργάνων με την πλούσια πληροφόρηση. Έχεις την δυνατότητα αλλαγής παραμετροποιήσεων με τις ανάλογες ενδείξεις ανάμεσα στις οποίες είναι και η προβολή του συστήματος πλοήγησης.

Πίσω από το τιμόνι υπάρχουν paddles που ρυθμίζουν την ένταση αναγέννησης ενέργειας κατά το φρενάρισμα σε τρία επίπεδα. Απουσιάζουν όμως στο ταμπλό φυσικοί διακόπτες για τις πιο συνηθισμένες λειτουργίες,

Η δεύτερη κεντρική οθόνη αφορά το σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας με όλες τις δυνατότητες διασύνδεσης . Ο χειρισμός της είναι ιδιαίτερα απλός με το μενού να σε καθοδηγεί στις επιμέρους λειτουργίες.



Tο Torres HEV διαθέτει ένα πλήρες σύνολο προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης οδηγού, όπως το 3D σύστημα «περιμετρικής θέασης» και οι τέσσερις ψηφιακές κάμερες εμπρός και πίσω, που εξασφαλίζουν πλήρη έλεγχο του περιβάλλοντος και καθαρή ορατότητα. ,Μιλάμε για την κάμερα οπισθοπορείας η οποία ουσιαστικά προσφέρει περιμετρική θέαση στον οδηγό του Torres.

Ο κατάλογος συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού είναι πλούσιος και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την προειδοποίηση απόστασης Ασφαλείας και το σύστημα πέδησης έκτακτης ανάγκης προσφέρουν απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Υπάρχουν τέσσερις θύρες USB-C και βάση για ασύρματη φόρτιση εμπρός.



Όσον αφορά την πρακτικότητα υπάρχουν δύο ποτηροθήκες στην κεντρική κονσόλα , υποβραχιόνιο με ικανοποιητικό βάθος, μπράτσο με δύο ποτηροθήκες στα πίσω καθίσματα, τσέπες στα καθίσματα και στις πόρτες .Οι χώροι επιβατών είναι άνετοι με τα καθίσματα να είναι επενδυμένα με συνθετικό δέρμα τύπου Napa στην αφή . Επιπλέον είναι ηλεκτρικά, θερμαινόμενα και αεριζόμενα τόσο μπροστά όσο και πίσω.



Ο ατμοσφαιρικός φωτισμός 32 χρωμάτων και τα δερμάτινα καθίσματα υψηλής ποιότητας και τα ενσωματωμένα σκιάδια για τα παράθυρα ενισχύουν την αίσθηση πολυτέλειας, Σημειώστε ακόμη ότι στο κάθισμα του συνοδηγού στο πλάι από την πλευρά του οδηγού υπάρχουν διακόπτες για την ρύθμιση της θέσης , λειτουργία που διευκολύνει τόσο εσάς όσ και τον διπλανό επιβάτη

Για τις αποσκευές σας υπάρχουν διαθέσιμα 703 λίτρα, τιμή που φτάνει τα 1.662 λίτρα με τα πίσω καθίσματα αναδιπλωμένα, καθιστώντας το Torres ιδανικό για αποδράσεις και outdoor δραστηριότητες.



Στην «καρδιά » του KGM Torres HEV έχει τοποθετηθεί το καινοτόμο Dual Tech Hybrid System. Μιλάμε για ένα σύστημα το οποίο αποτελείται από έναν υπερτρποφοδοτούμενο βενζινοκινητήρα 1,5 λίτρων GDI, αμέσου ψεκασμού που λειτουργεί στον κύκλο Miller με απόδοση 150 PS και 220 Nm ροπής. /1,500-3,500 σ.α.λ . με συντελεστή απόδοσης που φτάνει το 43%! Συνδυάζεται με έναν ισχυρό ηλεκτροκινητήρα 130 kW, με 177 ίππους και μια μπαταρία χημείας LFP με χωρητικότητα 1,83 kWh.

Αποδίδουν συνδυαστικά 204 ίππους με μέγιστη ροπή 300 Nm. Οι δυο κινητήρες συνεργάζονται με το έξυπνο αυτόματο κιβώτιο e-DHT, το οποίο προσφέρει τρεις λειτουργίες - EV Mode, HEV Mode και Engine Drive Mode . Στην διάθεση μας είχαμε τρία driving modes - COMFORT, SPORT και ECO – τα οποία προσαρμόζουν τη συμπεριφορά του KGM TORRES HEV ανάλογα με τις ανάγκες ανάγκες οδηγού.

Παράλληλα, ο βελτιστοποιημένος σχεδιασμός NVH (Noise, Vibration, Harshness) αλλά και τα ενισχυμένα υλικά απορρόφησης και μόνωσης ήχου εξασφαλίζουν μια ήσυχη και ξεκούραστη οδήγηση, μειώνοντας τον θόρυβο από το δρόμο και τον κινητήρα. Στην πράξη τώρα .

Στο πάτημα του δεξιού πεντάλ το αυτοκίνητο ξεκινά πάντα ηλεκτρικά ενώ το 94% των διαδρομών σε χαλαρούς ρυθμούς γίνεται επίσης με τον ίδιο τρόπο. Το μπορεί να κινηθεί 100% ηλεκτρικά με ταχύτητα έως και 100 χλμ./ώρα.

Όταν η μπαταρία αποφορτιστεί εκκινείται βενζινοκινητήρας σε σταθερές στροφές και την φορτίζει. Ο βενζινοκινητήρας επεμβαίνει στην κίνηση αν πιεστεί το αυτοκίνητο κατά την διάρκεια της επιτάχυνσης. Όσον αφορά τις επιδόσεις η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα ολοκληρώνεται σε 8,9 δευτερόλεπτα με την τελική ταχύτητα να αγγίζει τα 175 χλμ./ώρα.

Το e-DHT επιτρέπει πολλαπλές λειτουργίες οδήγησης, συμπεριλαμβανομένης της EV Mode (καθαρή ηλεκτρική οδήγηση), της HEV Mode (παράλληλης λειτουργίας) και της Engine Drive Mode (ισχύς θερμικού κινητήρα).



Επίσης το σύστημα e-DHT ελαχιστοποιεί τον αριθμό των εξαρτημάτων, συνδυάζοντας ιδανικά κινητήρες, αισθητήρες και το κιβώτιο ταχυτήτων, με αποτέλεσμα μειωμένο βάρος αλλά και βελτιωμένη απόδοση. Βελτιστοποιεί επίσης την οικονομία καυσίμου και την απόδοση ισχύος με βάση τις συνθήκες οδήγησης, ώστε να προσφέρει μια ευέλικτη οδηγική εμπειρία .

Αποτέλεσμα είναι η μειωμένη κατανάλωση η οποία δεν ξεπέρασε τα 5,5 λίτρα ανά 100 χλμ. Πάντως καταφέραμε να κατεβάσουμε την μέση κατανάλωση στα 5.9 λίτρα ανά 100 χλμ. Εκπομπές CO2 υπολογίζονται σε 133 γρμ./χλμ. Πάντως τα νούμερα είναι εντυπωσιακά αν σκεφτούμε ότι έχουμε να κάνουμε με αμάξωμα που έχει μήκος 4,70 μέτρα.



Το KGM Torres Hybrid διαθέτει αναρτήσεις με γόνατα McPherson μπροστά και διάταξη τεσσάρων αλουμινένιων συνδέσμων πίσω. Η ρύθμιση είναι προσανατολισμένη στο να προσφέρει άνεση στους επιβάτες. Όταν βρεθείτε με το υβριδικό KGM Torres στον αυτοκινητόδρομο, βλέπεις ότι εκεί είναι το δυνατό του σημείο με ελάχιστο θόρυβο να περνά στο εσωτερικό του Το ηλεκτροϋδραυλικό τιμόνι προσφέρει ικανοποιητική πληροφόρηση ενώ στις στροφές οι κλίσεις παρά την αυξημένη απόσταση από το έδαφος δεν προκαλούν ανησυχία.

Η απόσταση των 18 πόντων από το έδαφος, σου επιτρέπουν να κινηθείς με άνεση σε βατούς χωματόδρομους και μάλιστα σε γρήγορους ρυθμούς καθώς οι αναρτήσεις κάνουν άψογη δουλειά όσον αφορά την διαχείριση των ανωμαλιών . Η έλλειψη τετρακίνησης σε αποθαρρύνει για να προχωρήσεις σε πιο απότομα και λασπώδη ή αμμώδη μονοπάτια. Το σύστημα πέδησης έχει την γνωστή αίσθηση λόγω ανάκτησης ενέργειας αλλά σταματούν αποτελεσματικά το επιβλητικό και μεγάλο αμάξωμα.



Η KGM με το υβριδικό Torres προσφέρει μεγάλους χώρους για τους επιβάτες και τις αποσκευές τους. Είναι πολύ εντυπωσιακό όσον αφορά την εμφάνιση θυμίζοντας τα πολυτελή Range Rover. To υβριδικό σύστημα είναι πολύ αποδοτικό , έχει χαμηλή κατανάλωση ενώ η οδική συμπεριφορά είναι προσανατολισμένη σε ασφαλείς και άνετες μετακινήσεις. Ο εξοπλισμός άνεσης και ασφάλειας είναι πλήρης. Για όλα αυτά χρειάζεστε για την βασική έκδοση μαζί με την προωθητική ενέργεια του εισαγωγέα 33.690 ευρώ. Το KGM Torres HEV καλύπτεται από εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 100.000 χιλιομέτρων.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΜΑΣ