Λαύριο: 23χρονη έγκυος κατήγγειλε τον πρώην σύντροφό της

Νέα καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία απασχολεί τις Αρχές στο Λαύριο, με μία 23χρονη έγκυο να καταγγέλλει τον πρώην σύντροφό της για απειλές και παρακολούθηση.
Η γυναίκα, η οποία βρίσκεται στον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης και έχει ένα παιδί 3,5 ετών, απευθύνθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρίου, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην σύντροφός της την καλούσε τηλεφωνικά και την απειλούσε, ενώ παράλληλα την παρακολουθούσε.
Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, ο άνδρας φέρεται μάλιστα να την ακολούθησε μέχρι και σε παιδική χαρά, γεγονός που την αναστάτωσε. Μετά το περιστατικό, η 23χρονη υπέστη έντονο σοκ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου παραμένει για νοσηλεία.
Οι αστυνομικοί της χορήγησαν Panic Button, ενώ έχουν ληφθεί και μέτρα για την προστασία της.
Η γυναίκα καταγγέλλει ότι ο πρώην σύντροφός της συνεχίζει να επικοινωνεί μαζί της και να την απειλεί, με τις Αρχές να αναζητούν τον άνδρα προκειμένου να εντοπιστεί.
Η υπόθεση έρχεται στο φως λίγες ώρες μετά την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 32χρονης γυναίκας στο Λαύριο, η οποία επίσης είχε καταγγείλει στο παρελθόν περιστατικά βίας από τον πρώην σύντροφό της.
Οι έρευνες των Αρχών για τη νέα καταγγελία και τον εντοπισμό του καταγγελλόμενου βρίσκονται σε εξέλιξη.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.