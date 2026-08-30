H στιγμή που ξεκινάει η φωτιά στο Μαρκόπουλο Ωρωπού - Βίντεο ντοκουμέντο

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Ελλαδα
Φωτιά Στο Μαρκόπουλο Ωρωπού
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Φωτιά ξέσπασε το απόγευμα στο Μαρκόπουλο Ωρωπού, με προειδοποίηση στους κατοίκους.
  • Η φωτιά ελέγχθηκε από ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και εναέρια μέσα.
  • Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει τη στιγμή που ξεκινά η φωτιά κοντά στον Άγιο Ιωάννη Πρόδρομο.
  • Πραγματοποιείται ανάκριση από το Πυροσβεστικό Σώμα για πιθανό εμπρησμό.
  • Οι κάτοικοι συμμετείχαν στην κατάσβεση με λάστιχα.

Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα το απόγευμα στην περιοχή του Μαρκόπουλου Ωρωπού, με τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να λαμβάνουν μήνυμα στα κινητά τους να είναι σε ετοιμότητα. Μετά την κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων, η φωτιά ελέγχθηκε.

Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στο Μαρκόπουλο Ωρωπού

Ο Βαγγέλης Γκούμας και το Star εξασφάλισαν βίντεο ντοκουμέντο.

Σε πλάνα φαίνεται η στιγμή που ξεκινάει φωτιά κοντά στον οικισμό του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου.

Βίντεο ντοκουμέντο: H στιγμή που ξεκινάει η φωτιά στο Μαρκόπουλο Ωρωπού

Οι κάτοικοι έχουν βγει με τα λάστιχα και προσπαθούν να τη σβήσουν.

Βίντεο ντοκουμέντο: H στιγμή που ξεκινάει η φωτιά στο Μαρκόπουλο Ωρωπού

Μάλιστα, υπάρχει και μια μαρτυρία γυναίκας που λέει ότι άκουσε ένα αυτοκίνητο να φεύγει. Το συγκεκριμένο οπτικό υλικό βρίσκεται ήδη στα χέρια του Ανακριτικού της Πυροσβεστικής.

Η φωτιά έχει πλέον ελεγχθεί πλήρως. Αυτό οφείλεται στις ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, και στο γεγονός ότι στην περιοχή κατέφθασαν εναέρια μέσα που πρόλαβαν να σβήσουν τη φωτιά που μπήκε γρήγορα μέσα στο δάσος.

Από το Πυροσβεστικό Σώμα πραγματοποιείται ανάκριση, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε εμπρησμός ή κάποιο άλλο πρόβλημα. 


 

 

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