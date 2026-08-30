Φωτιά εκδηλώθηκε σήμερα το απόγευμα στην περιοχή του Μαρκόπουλου Ωρωπού, με τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής να λαμβάνουν μήνυμα στα κινητά τους να είναι σε ετοιμότητα. Μετά την κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων, η φωτιά ελέγχθηκε.

Ο Βαγγέλης Γκούμας και το Star εξασφάλισαν βίντεο ντοκουμέντο.

Σε πλάνα φαίνεται η στιγμή που ξεκινάει φωτιά κοντά στον οικισμό του Αγίου Ιωάννη Προδρόμου.

Οι κάτοικοι έχουν βγει με τα λάστιχα και προσπαθούν να τη σβήσουν.

Μάλιστα, υπάρχει και μια μαρτυρία γυναίκας που λέει ότι άκουσε ένα αυτοκίνητο να φεύγει. Το συγκεκριμένο οπτικό υλικό βρίσκεται ήδη στα χέρια του Ανακριτικού της Πυροσβεστικής.

Η φωτιά έχει πλέον ελεγχθεί πλήρως. Αυτό οφείλεται στις ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, και στο γεγονός ότι στην περιοχή κατέφθασαν εναέρια μέσα που πρόλαβαν να σβήσουν τη φωτιά που μπήκε γρήγορα μέσα στο δάσος.

Από το Πυροσβεστικό Σώμα πραγματοποιείται ανάκριση, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξε εμπρησμός ή κάποιο άλλο πρόβλημα.



