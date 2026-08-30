Κατεχόμενη Κερύνεια: Πανικός στο μοιραίο καταμαράν όταν άρχισε να βυθίζεται

Οι δραματικές στιγμές του ναυαγίου - «Τους λέγαμε μπάζει νερά»

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Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα σε ναυάγιο καταμαράν με τουλάχιστον οκτώ νεκρούς ανοικτά της κατεχόμενης Κερύνειας στην Κύπρο. Το σκάφος άρχισε να βάζει νερά για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο. 

Τουλάχιστον οκτώ νεκροί στο ναυάγιο του καταμαράν στην κατεχόμενη Κερύνεια

Με την αγωνία και τον τρόμο ζωγραφισμένα στα πρόσωπά τους και φορώντας σωσίβια, δεκάδες από τους 267 επιβαίνοντες στο καταμαράν περιμένουν πάνω στο αναποδογυρισμένο σκάφος τη διάσωσή τους. Είναι από τους τυχερούς που γλίτωσαν. Τουλάχιστον οκτώ άλλοι πνίγηκαν, ενώ 17 αγνοούνται.

Οι δραματικές στιγμές του ναυαγίου στην κατεχόμενη Κερύνεια

Το ταχύπλοο επιβατηγό, ενώ βρισκόταν μερικά χιλιόμετρα ανοικτά της Κερύνειας, άρχισε να παίρνει νερά από την πλώρη.

Μόλις κατάλαβαν τι συμβαίνει, πολλοί επιβάτες άρχισαν να ουρλιάζουν τρομοκρατημένοι.

Οι δραματικές στιγμές του ναυαγίου

Άλλοι έπεσαν στη θάλασσα και, πιασμένοι από σωσίβια, περίμεναν τη σωτηρία τους. Οι επιζώντες μεταφέρθηκαν με σκάφη αλλά και ελικόπτερα πίσω στην Κερύνεια.

Οι δραματικές στιγμές του ναυαγίου στην κατεχόμενη Κερύνεια

Ναυάγιο στην κατεχόμενη Κερύνεια: «Τους λέγαμε μπάζει νερά και μας αγνοούσαν»

Κάποιοι επιβάτες του πλοίου καταγγέλλουν το πλήρωμα για αδιαφορία: 

«Φωνάξαμε το πλήρωμα. Είπαμε, "κοίτα, εδώ μπάζει νερό". Και αυτοί είπαν ότι "εσείς δεν είστε συνηθισμένοι". Δεν θα γίνει τίποτα. Εμείς είμαστε συνηθισμένοι. Δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα», καταγγέλλει διασωθείς.

Όταν ο καπετάνιος κατάλαβε ότι το πλοίο μπάζει νερά, προσπάθησε να επιστρέψει στο λιμάνι, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Τότε εξέπεμψε σήμα κινδύνου «May Day».

Ναυάγιο στην κατεχόμενη Κερύνεια: Κακοσυντηρημένο και υπερφορτωμένο το μοιραίο σκάφος 

Μέχρι αυτήν την ώρα, οι προσπάθειες για τον εντοπισμό των αγνοουμένων συνεχίζονται, σε βάθος άνω των 500 μέτρων.

Όπως αποκαλύφθηκε μερικές ώρες μετά τη βύθισή του, το καταμαράν ήταν κακοσυντηρημένο και είχε μείνει παροπλισμένο για μεγάλο διάστημα λόγω χρεών της εταιρείας. Πιθανότατα, δε, ήταν και υπερφορτωμένο.

Το καταμαράν πραγματοποιούσε το δρομολόγιο Κερύνεια-Σελεύκια, κοντά στη Μερσίνη της Τουρκίας. Επιβάτες του ήταν κυρίως εργάτες που ζουν στις γύρω περιοχές.

Σημειώνεται, πως από την πρώτη στιγμή ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης είχε δηλώσει την προθυμία της Κύπρου να στείλει βοήθεια στα κατεχόμενα, ωστόσο οι κατοχικές αρχές αρνήθηκαν και ζήτησαν βοήθεια από την Τουρκία. 

Μάλιστα εντός των επόμενων ωρών, αναμένεται να μεταβούν στην περιοχή δύτες από την Τουρκία για να συνδράμουν στις επιχειρήσεις διάσωσης.

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