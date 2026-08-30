Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες διασωστών και γιατρών, ένα 11χρονο κορίτσι από την Πολωνία άφησε την τελευταία του πνοή στα επείγοντα του νοσοκομείου Χανίων, βυθίζοντας στο πένθος τους γονείς του που βρίσκονται σε κατάσταση σοκ.

Το παιδί, που βρισκόταν στην Κρήτη για διακοπές μαζί με τους γονείς του, εντοπίστηκε και ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από την πισίνα ξενοδοχείου στην περιοχή του Πλατανιά Χανίων, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η 11χρονη ήταν το μοναδικό παιδί της οικογένειας.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες το κοριτσάκι βρέθηκε μέσα στην πισίνα παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες.

Στο ξενοδοχείο έσπευσαν άμεσα τρεις γιατροί από ιδιωτικό πολυϊατρείο της περιοχής, οι οποίοι συνεργάζονται με το ξενοδοχείο, καθώς και διασώστες του ΕΚΑΒ και νοσηλεύτρια του πολυϊατρείου. Οι διασώστες και οι γιατροί ξεκίνησαν αμέσως προσπάθειες ανάνηψης, καθώς το παιδί δεν είχε τις αισθήσεις του.

Οι προσπάθειες συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της διακομιδής του στο Νοσοκομείο Χανίων. Μάλιστα, περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ. άνοιξε τον δρόμο στον ΒΟΑΚ, προκειμένου το ασθενοφόρο να φτάσει όσο το δυνατόν ταχύτερα στο νοσοκομείο.

Το 11χρονο κορίτσι μεταφέρθηκε στα Επείγοντα, όπου οι γιατροί συνέχισαν με κάθε διαθέσιμο μέσο τις προσπάθειες ανάνηψης, δυστυχώς όμως, το παιδί δεν τα κατάφερε.