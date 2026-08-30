Νονά έγινε το απόγευμα του Σαββάτου η Αγγελική Ηλιάδη, όπως η ίδια αποκάλυψε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media.

H τραγουδίστρια βάπτισε το παιδί αγαπημένων της φίλων και μάλιστα έδειχνε ιδιαίτερα συγκινημένη όταν κρατούσε στην αγκαλιά της τον νεοφώτιστο.

Η τραγουδίστρια επέλεξε για την περίσταση ένα μακρύ κόκκινο φόρεμα, και δεν σταμάτησε να έχει αγκαλιά το βαπτιστήρι της.

Η ίδια δημοσίευσε φωτογραφίες από το μυστήριο γράφοντας στη λεζάντα:

«Να ζήσετε αγάπες μου, πάντα ευτυχισμένοι και ευλογημένοι… Να μας ζήσει ο Νικόλας”.

