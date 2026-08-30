Αγγελική Ηλιάδη: Έγινε νονά- Δείτε φωτογραφίες από το μυστήριο

Συγκινημένη η τραγουδίστρια κρατάει το βαπτιστήρι της

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.08.26 , 19:12 Η NASA εκτόξευσε το νέο διαστημικό της τηλεσκόπιο, το «Nancy Grace Roman»
30.08.26 , 18:45 Ελληνική στρατιωτική βοήθεια στον Λίβανο
30.08.26 , 18:45 Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στο Μαρκόπουλο Ωρωπού
30.08.26 , 18:06 Αγγελική Ηλιάδη: Έγινε νονά- Δείτε φωτογραφίες από το μυστήριο
30.08.26 , 17:20 Τουλάχιστον επτά νεκροί στο ναυάγιο του καταμαράν στην κατεχόμενη Κερύνεια
30.08.26 , 17:04 Τσασλάφσκα: Η θρυλική αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής και το «αγκάθι»
30.08.26 , 16:40 Νέα τραγωδία σε πισίνα: Νεκρή στα Χανιά μια 11χρονη από την Πολωνία
30.08.26 , 16:34 Άρης Μουγκοπέτρος: «Ήπια δύο ποτάκια παραπάνω, ήταν λάθος»
30.08.26 , 16:24 Ποια ομάδα έδειξε ενδιαφέρον για τον Ροντινέι;
30.08.26 , 16:00 6 στοιχεία που αναβαθμίζουν κάθε summer look που θα επιλέξετε
30.08.26 , 15:38 Ελβετία: Πυροβολισμοί σε rave party - Μία γυναίκα νεκρή
30.08.26 , 14:43 12χρονη από τις ΗΠΑ ήρθε για διακοπές στην Ελλάδα και... χειρουργήθηκε!
30.08.26 , 14:31 Κατεχόμενα: Αναποδογύρισε πλοίο με 279 επιβάτες ανοιχτά της Κερύνειας
30.08.26 , 14:20 Γιαννιτσά: Σε σοβαρή κατάσταση 27χρονος μετά από καβγά
30.08.26 , 14:00 Η βιταμίνη C χαρίζει στην επιδερμίδα το καλοκαιρινό glow που όλες θέλουμε
Νίκος Κουρής: Η συγκινητική εξομολόγηση για τον μοναχογιό του
Πετράκη: «Ο Δημήτρης, ήταν το μεγαλύτερο δώρο που έκανα στην αδερφή μου»
Νέα τραγωδία σε πισίνα: Νεκρή στα Χανιά μια 11χρονη από την Πολωνία
Βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς στο Μαρκόπουλο Ωρωπού
Αγγελική Ηλιάδη: Έγινε νονά- Δείτε φωτογραφίες από το μυστήριο
Τουλάχιστον επτά νεκροί στο ναυάγιο του καταμαράν στην κατεχόμενη Κερύνεια
Cash or Trash: Η νέα σεζόν φέρνει θρύλους- Δείτε το νέο τρέιλερ
12χρονη από τις ΗΠΑ ήρθε για διακοπές στην Ελλάδα και... χειρουργήθηκε!
Βέροια: Θρήνος στην κηδεία της 18χρονης που πνίγηκε στους καταρράκτες
Άρης Μουγκοπέτρος: «Ήπια δύο ποτάκια παραπάνω, ήταν λάθος»
Περισσότερα

VIDEOS

Παρθένος Σήμερα 22/04/25: Οι Προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Παρθένος: Σχέσεις στο μικροσκόπιο. Δουλειά και υγεία, σας δημιουργούν άγχος
Δάφνη Καραβοκύρη
Καραβοκύρη για Ζουγανέλη: «Η Ελεωνόρα είναι θεάρα»
Εριέττα Κούρκουλου
Εριέττα Κούρκουλου: Η φωτογραφία με τους γιους της από το
Δημήτρης Ήμελλος
Δημήτρης Ήμελλος: «Λύγισε» ο αδερφός του μιλώντας στο Αλήθειες με
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Ανακάλυψα τη δύναμη που δεν ήξερα ότι είχα»
Ματθίλδη Μαγγίρα
Ματθίλδη Μαγγίρα: Ο Παπανώτας, η αδερφή της Μπέττυ και τα
Ετεοκλής Παύλου
Το catwalk του Ετεοκλή Παύλου στο Breakfast@Star - «Ποιος είναι
Σοφία Κόκκαλη
Σοφία Κόκκαλη: Το spoiler για τον ρόλο της «Ιόλης» στους
Ηρώ
Ηρώ: «Όταν έκανα τον γιο μου ήταν ταμπού, ακούστηκαν χίλιες
Κωνσταντίνος Λάγκος
«Στην κατάθλιψή μου κάποιοι έφυγαν από δίπλα μου, ήταν μια
Νόνη Δούνια
Δούνια για Μαγγίρα - Παπανώτα: «Η Μπέττυ δε θα χρησιμοποιούσε
Ελένη Χατζίδου
Ελένη Χατζίδου: Η κόρη της ζητάει αδελφάκι - Η απάντηση
Ετεοκλής Παύλου - Δημήτρης Σταρόβας
Ετεοκλής Παύλου για Δημήτρη Σταρόβα: «Είδα τον εαυτό μου»
Ελένη Χατζίδου - Ετεοκλής Παύλου
Ελένη Χατζίδου: «Εγώ τον… πιτσιρίκο τον έκανα σύζυγο!»
Δημήτρης Παπανώτας - Μπέττυ Μαγγίρα
Παπανώτας για Μαγγίρα: «Θέλει να με χρησιμοποιήσει για να διαφημιστεί»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Αγγελική Ηλιάδη έγινε νονά το Σάββατο, βαπτίζοντας το παιδί φίλων της.
  • Η τραγουδίστρια ήταν συγκινημένη κατά τη διάρκεια της βάπτισης.
  • Φ wore a long red dress for the occasion, holding the child in her arms.
  • Δημοσίευσε φωτογραφίες από το μυστήριο στα social media.
  • Στη λεζάντα ευχήθηκε ευτυχία και ευλογία για τον Νικόλα.

Νονά έγινε το απόγευμα του Σαββάτου η Αγγελική Ηλιάδη, όπως η ίδια αποκάλυψε μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στα social media. 

Αγγελική Ηλιάδη ανήμερα του Σωτήρος: «Είδα τον Χριστό μπροστά μου!»

H τραγουδίστρια βάπτισε το παιδί αγαπημένων της φίλων και μάλιστα έδειχνε ιδιαίτερα συγκινημένη όταν κρατούσε στην αγκαλιά της τον νεοφώτιστο.

Αγγελική Ηλιάδη: Έγινε νονά- Δείτε φωτογραφίες από το μυστήριο

Η τραγουδίστρια επέλεξε για την περίσταση ένα μακρύ κόκκινο φόρεμα, και δεν σταμάτησε να έχει αγκαλιά το βαπτιστήρι της.

Η ίδια δημοσίευσε φωτογραφίες από το μυστήριο γράφοντας στη λεζάντα:

 

 

«Να ζήσετε αγάπες μου, πάντα ευτυχισμένοι και ευλογημένοι… Να μας ζήσει ο Νικόλας”.
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
AΓΓΕΛΙΚΗ ΗΛΙΑΔΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Άρης Μουγκοπέτρος: Οι Πρώτες Δηλώσεις Μετά Τη Σύλληψή Του
Celebrities & Gossip Νεα
Άρης Μουγκοπέτρος: «Ήπια δύο ποτάκια παραπάνω, ήταν λάθος»
Κουρής: Η συγκινητική εξομολόγηση για τον μοναχογιό του
Celebrities & Gossip Νεα
Νίκος Κουρής: Η συγκινητική εξομολόγηση για τον μοναχογιό του
Κουνιάδα Κόκοτα: Το «Αντίο» Στο Δημήτρη Της
Celebrities & Gossip Νεα
Πετράκη: «Ο Δημήτρης, ήταν το μεγαλύτερο δώρο που έκανα στην αδερφή μου»
Χρηστίδου: Ο Μιχαήλ- Άγγελος Έγινε 13 Ετών
Celebrities & Gossip Νεα
Σίσσυ Χρηστίδου: Η εντυπωσιακή τούρτα για το πάρτι του γιου της
Μουγκοπέτρος: Συνελήφθη Κατά Τη Διάρκεια Ελέγχου Αλκοτέστ
Celebrities & Gossip Νεα
Συνελήφθη ο Άρης Μουγκοπέτρος - Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ
Γαρμπή: Η Συγκινητική Αναφορά Στον Κόκοτα Στη Συναυλία Της
Celebrities & Gossip Νεα
Καίτη Γαρμπή: Η συγκινητική αναφορά στον Δημήτρη Κόκοτα στη συναυλία της
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Δέχθηκε επίθεση από σκύλο
Celebrities & Gossip Νεα
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Δέχθηκε επίθεση από σκύλο - «Πονάει ο γοφός μου»
Νίκος Χατζηελευθερίου
Celebrities & Gossip Νεα
Starte - Νίκος Χατζηελευθερίου: «Είναι μια συναυλία μέσα στη βωβή οθόνη»
Αναστασοπούλου: Η Ερωτική Εξομολόγηση Στον Σύζυγό Της
Celebrities & Gossip Νεα
Αναστασοπούλου: Η ερωτική εξομολόγηση στον άντρα της για το πρώτο ραντεβού
LIFESTYLE
Celebrities
Media
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top