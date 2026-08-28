Σε ανάλαφρη, καλοκαιρινή διάθεση και με φόντο το απέραντο γαλάζιο, η Βίκυ Σταυροπούλου μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram μερικές στιγμές απόλυτης χαλάρωσης.

Η αγαπημένη ηθοποιός πόζαρε αναπαυτικά σε έναν καναπέ, φορώντας ένα αέρινο φόρεμα σε έντονο μπλε χρώμα και μαύρα γυαλιά ηλίου, προτού στρέψει τον φακό προς τη μαγευτική θέα της θάλασσας.

Χωρίς να αποκαλύψει τον ακριβή προορισμό της, συνόδευσε τις φωτογραφίες με μια λιτή και παιχνιδιάρικη λεζάντα: «Χαζεύοντας το μπλε της θάλασσας, με μπλε», προσθέτοντας μια μπλε πεταλούδα.

Η ανάρτηση της Βίκυς Σταυροπούλου

Όπως ήταν φυσικό, η ανάρτηση προκάλεσε το άμεσο ενδιαφέρον των διαδικτυακών της φίλων, με τη Δανάη Μπάρκα να κλέβει την παράσταση στα σχόλια. Η κόρη της ηθοποιού πείραξε τρυφερά τη μητέρα της, γράφοντας με το χαρακτηριστικό της χιούμορ: «Θεέ μου, πόσο μπλε ξόδεψες για να μην τη βλέπουμε;».

Το χιουμοριστικό αυτό στιγμιότυπο ανάμεσα σε μητέρα και κόρη έρχεται λίγο καιρό μετά τον πολυσυζητημένο γάμο της Δανάης Μπάρκα με τον αγαπημένο της, Φάνη Μπότση. Η Βίκυ Σταυροπούλου, έχοντας ζήσει τη συγκίνηση του να συνοδεύει την κόρη της στην πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής της, απολαμβάνει πλέον τις καλοκαιρινές της διακοπές γεμάτη χαρά και όμορφες οικογενειακές αναμνήσεις.