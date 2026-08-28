Βίκυ Σταυροπούλου: Οι καλοκαιρινές φωτογραφίες και το σχόλιο της Μπάρκα

Δείτε τα καλοκαιρινά ενσταντανέ της αγαπημένης ηθοποιού

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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
Η Βίκυ Σταυροπούλου σε τρελά κέφια στον γάμο της Δανάης Μπάρκα

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Βίκυ Σταυροπούλου μοιράστηκε καλοκαιρινές φωτογραφίες στο Instagram με φόντο τη θάλασσα.
  • Φόρεσε αέρινο μπλε φόρεμα και μαύρα γυαλιά ηλίου, χωρίς να αποκαλύψει τον προορισμό της.
  • Η λεζάντα της ανάρτησης ήταν παιχνιδιάρικη: «Χαζεύοντας το μπλε της θάλασσας, με μπλε».
  • Η Δανάη Μπάρκα σχολίασε χιουμοριστικά την ανάρτηση της μητέρας της.
  • Η Βίκυ απολαμβάνει τις διακοπές της μετά τον γάμο της Δανάης Μπάρκα.

Σε ανάλαφρη, καλοκαιρινή διάθεση και με φόντο το απέραντο γαλάζιο, η Βίκυ Σταυροπούλου μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram μερικές στιγμές απόλυτης χαλάρωσης.

Βίκυ Σταυροπούλου: Οι καλοκαιρινές φωτογραφίες και το σχόλιο της Μπάρκα

Η αγαπημένη ηθοποιός πόζαρε αναπαυτικά σε έναν καναπέ, φορώντας ένα αέρινο φόρεμα σε έντονο μπλε χρώμα και μαύρα γυαλιά ηλίου, προτού στρέψει τον φακό προς τη μαγευτική θέα της θάλασσας. 

Βίκυ Σταυροπούλου: Τα συγκινητικά λόγια για τον γάμο της Δανάης Μπάρκα

Χωρίς να αποκαλύψει τον ακριβή προορισμό της, συνόδευσε τις φωτογραφίες με μια λιτή και παιχνιδιάρικη λεζάντα: «Χαζεύοντας το μπλε της θάλασσας, με μπλε», προσθέτοντας μια μπλε πεταλούδα.

Η ανάρτηση της Βίκυς Σταυροπούλου

Όπως ήταν φυσικό, η ανάρτηση προκάλεσε το άμεσο ενδιαφέρον των διαδικτυακών της φίλων, με τη Δανάη Μπάρκα να κλέβει την παράσταση στα σχόλια. Η κόρη της ηθοποιού πείραξε τρυφερά τη μητέρα της, γράφοντας με το χαρακτηριστικό της χιούμορ: «Θεέ μου, πόσο μπλε ξόδεψες για να μην τη βλέπουμε;».

Σταυροπούλου: «Όταν αποφάσισα να χωρίσω, με έτρωγαν οι ενοχές για τη Δανάη»

Βίκυ Σταυροπούλου: Οι καλοκαιρινές φωτογραφίες και το σχόλιο της Μπάρκα

Το χιουμοριστικό αυτό στιγμιότυπο ανάμεσα σε μητέρα και κόρη έρχεται λίγο καιρό μετά τον πολυσυζητημένο γάμο της Δανάης Μπάρκα με τον αγαπημένο της, Φάνη Μπότση. Η Βίκυ Σταυροπούλου, έχοντας ζήσει τη συγκίνηση του να συνοδεύει την κόρη της στην πιο ξεχωριστή στιγμή της ζωής της, απολαμβάνει πλέον τις καλοκαιρινές της διακοπές γεμάτη χαρά και όμορφες οικογενειακές αναμνήσεις.

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