Μελίνα Ασλανίδου: Η ξεχωριστή έκπληξη γενεθλίων και το συγκινητικό μήνυμα

Τα πόσα έκλεισε η αγαπημένη τραγουδίστρια;

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Πηγή: Φωτογραφίες Instagram
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Μελίνα Ασλανίδου γιορτάζει τα 52α γενέθλιά της σήμερα, Παρασκευή.
  • Δέχτηκε έκπληξη από αγαπημένα πρόσωπα με γιορτινό τραπέζι και τούρτα.
  • Η καλλιτέχνης βρίσκεται στον Έβρο για συναυλία στο Διδυμότειχο, που έχει ιδιαίτερο συμβολισμό.
  • Εκφράζει ανησυχία για την ερήμωση της ελληνικής περιφέρειας και τη μείωση του πληθυσμού.
  • Στο μήνυμά της, τονίζει τη σημασία των ιστορικών τόπων και την ανάγκη να θυμόμαστε την ψυχή τους.

Τα γενέθλιά της γιορτάζει σήμερα Παρασκευή η Μελίνα Ασλανίδου, συνδυάζοντας την προσωπική της γιορτή με μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή

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Η γνωστή τραγουδίστρια δέχτηκε μια όμορφη έκπληξη από αγαπημένα της πρόσωπα γύρω από ένα γιορτινό τραπέζι, σβήνοντας μια εντυπωσιακή τούρτα.

Μελίνα Ασλανίδου: Η ξεχωριστή έκπληξη γενεθλίων και το συγκινητικό μήνυμα

Την ξεχωριστή αυτή στιγμή μοιράστηκε με τους followers της μέσω Instagram, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για τις εκδηλώσεις αγάπης. Η φετινή ημέρα, ωστόσο, έχει για την ίδια έντονο συμβολισμό, καθώς βρίσκεται στον Έβρο με αφορμή την αποψινή της συναυλία στο Διδυμότειχο

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Με αφορμή την επίσκεψή της στον ακριτικό αυτόν τόπο, η καλλιτέχνης που έγινε 52 ετών, θέλησε να στείλει ένα ηχηρό μήνυμα για την ερήμωση της ελληνικής περιφέρειας, εκφράζοντας την αγωνία της για τη σταδιακή μείωση του πληθυσμού στους ιστορικούς αυτούς σταθμούς της χώρας.

Μελίνα Ασλανίδου: Η ξεχωριστή έκπληξη γενεθλίων και το συγκινητικό μήνυμα

Στη λεζάντα της ανάρτησής της σημείωσε χαρακτηριστικά: «Σήμερα, στα γενέθλιά μου, θα τραγουδήσω σε ένανιερό τόπο για μένα. Στο Διδυμότειχο. Εδώ, όπου νιώθω πως η καρδιά της χώρας μου χτυπάει πιο δυνατά. Εδώ, στον Έβρο, σε έναν τόπο με ιστορία, μνήμη, ψυχή. Κι όμως… κάθε φορά οι κάτοικοι λιγοστεύουν. Και αναρωτιέμαι: γιατί; Πώς γίνεται ένας τόπος με τόσο βαθιές ρίζες, τόσο μεγάλη ιστορία και τόσο δυνατούς ανθρώπους να αδειάζει;

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Ίσως γι’ αυτό η συγκίνηση σήμερα να είναι στο απόλυτο ναδίρ. Γιατί δεν έρχομαι απλώς να τραγουδήσω. Έρχομαι να συναντήσω ανθρώπους που μένουν. Να ενώσουμε τις φωνές μας. Να θυμηθούμε πως αυτοί οι τόποι δεν είναι απλώς σημεία στον χάρτη. Είναι η ψυχή μας. Και σήμερα, στα γενέθλιά μου, θέλω το τραγούδι μου να είναι ένα μεγάλο «είμαι εδώ». Για τον τόπο. Για τους ανθρώπους. Για την Ελλάδα».

Η ανάρτηση της Μελίνας Ασλανίδου
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