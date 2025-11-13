Μελίνα Ασλανίδου: «Οι προσπάθειές μου να κάνω παιδί, δεν ευοδώθηκαν»

Σε μια από τις πιο ειλικρινείς της εξομολογήσεις, η Μελίνα Ασλανίδου μίλησε στην εκπομπή της Μαρίας Σολωμού στο YouTube, για το κεφάλαιο της μητρότητας, ένα θέμα που, όπως αποκάλυψε, την έχει απασχολήσει βαθιά στο παρελθόν.

«Ήθελα κάποια στιγμή στη ζωή μου να κάνω παιδί, έκανα και τις προσπάθειές μου, δεν ευόδωσε αυτό το πράγμα», είπε με τη χαρακτηριστικά. «Από την άλλη, προχωράω κι είμαι μια χαρά. Τα παιδιά τα λατρεύω, τα αγαπώ πάρα πολύ κι έχω σκεφτεί την υιοθέτηση, απλώς δεν το έχω πει ότι θα το κάνω άμεσα».

Η Μαρία Σολωμού με τη Μελίνα Ασλανίδου

Η τραγουδίστρια στάθηκε στη δύναμη της ψυχολογίας, τονίζοντας πως η ηρεμία είναι καθοριστική για κάθε γυναίκα που επιθυμεί να γίνει μητέρα: «Πιστεύω ότι όταν έχεις περάσει τα 40, 50, αν δεν χαλαρώσεις, αν δεν αφήσεις τα πράγματα να κυλήσουν, δυσκολεύεις τον στόχο. Πολλές φίλες μου έμειναν έγκυες τη στιγμή που σταμάτησαν να το σκέφτονται τόσο πολύ. Είναι θέμα ψυχολογίας».

Στην ίδια συνέντευξη, η Μελίνα μίλησε και για τον γάμο, ένα θέμα που, όπως αποκάλυψε, ποτέ δεν αποτέλεσε για εκείνη παιδικό όνειρο:

«Δεν θυμάμαι ποτέ τον εαυτό μου να λέω “θέλω να παντρευτώ”. Έχω φορέσει το νυφικό μιας φίλης μου, ήταν ένα έθιμο στη Βόρεια Ελλάδα για γούρι. Εκείνη χώρισε, εγώ δεν θέλω να χωρίσω, θέλω να είμαι με τον άνθρωπό μου, τέλος. Τώρα πια είμαι κατασταλαγμένη μέσα μου».

Αν και ο θεσμός του γάμου δεν την απασχολεί ιδιαίτερα, η ίδια δεν αρνείται τη σημασία της αγάπης και της συντροφικότητας: «Τι διαφορά έχει; Καμία. Όταν είσαι με έναν άνθρωπο, ζεις μαζί, αγαπιέστε, αυτό είναι ο γάμος. Αν το έκανα, θα ήθελα κάτι πολύ απλό, μόνο με τη νύφη, τον γαμπρό και τον κουμπάρο. Τίποτα άλλο. Το πάρτι θα το κάνουμε όποτε θελήσουμε, γιατί εμείς έτσι κι αλλιώς κάνουμε πάρτι συνέχεια».

Μιλώντας τέλος για την επαγγελματική της πορεία, η Μελίνα θυμήθηκε τη συμμετοχή της στο The Voice, που την έκανε ακόμη πιο αναγνωρίσιμη στο ευρύ κοινό. «Την αναγνωρισιμότητα τη διαχειρίστηκα με ηρεμία. Στην αρχή τρόμαζα λίγο, γιατί δεν ήμουν μαθημένη να πέφτει ο κόσμος πάνω μου. Έγινα λίγο mainstream - ωραίο είναι! Δε με πείραξε. Ήταν μια διαδικασία να αλλάξω μέσα μου κάποιες παλιές πεποιθήσεις, αλλά το κατάφερα».

Δείτε τη συνέντευξη της Μελίνας Ασλανίδου στη Μαρία Σολωμού