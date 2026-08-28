 Vοlvo: Πρωτοποριακές λειτουργίες ασφάλειας

Η Volvo Cars παρουσιάζει νέες λειτουργίες Connected Safety που προειδοποιούν τους οδηγούς για κινδύνους στην πορεία τους, ώστε να έχουν περισσότερο χρόνο να προετοιμαστούν και να οδηγούν με μεγαλύτερη ασφάλεια. Με την ίδια ενημέρωση λογισμικού, οι οδηγοί Volvo EX90 και ES90 θα απολαμβάνουν υποστήριξη Spatial Audio στο Apple CarPlay*, που αναβαθμίζει τη μουσική και την ηχητική εμπειρία.



Πρωτοποριακές λειτουργίες ασφάλειας

Η τεχνολογία Connected Safety της Volvo Cars παρουσιάστηκε το 2016. Παρέχει σε πραγματικό χρόνο προειδοποιήσεις για οδικούς κινδύνους, με βάση δεδομένα που κοινοποιούνται από άλλα αυτοκίνητα. Η πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού προσθέτει τέσσερις νέες προειδοποιήσεις:

• Το Large Animal Alert μπορεί να ειδοποιεί άλλους οδηγούς εάν ένα μεγάλο ζώο ανιχνευθεί στην πορεία τους, πάνω η κοντά στον δρόμο.

• Το Vulnerable Road User Alert μπορεί να ειδοποιεί άλλους οδηγούς εάν πεζοί ή δικυκλιστές ανιχνευθούν στην πορεία τους ή σε παράπλευρους δρόμους.

• Το Roadwork Alert μπορεί να ειδοποιεί άλλους οδηγούς όταν ανιχνευτούν οδικά έργα στην πορεία τους.

• Το Accident Ahead Alert μπορεί να ειδοποιεί άλλους οδηγούς για ατυχήματα που θα συναντήσουν στην πορεία τους, με χρήση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο από άλλα συνδεδεμένα αυτοκίνητα Volvo ή κέντρα διαχείρισης κυκλοφορίας.

Διαθέσιμες στα Volvo EX90, ES90 and EX60, αυτές οι λειτουργίες επεκτείνουν τη δυνατότητα του συστήματος να παρέχει ξεκάθαρες, έγκαιρες προειδοποιήσεις – ιδιαίτερα σε συνθήκες χαμηλής ορατότητας, όπως σε δρόμους με στροφές ή σε κακές καιρικές συνθήκες. Συμπληρώνουν υπάρχουσες λειτουργίες, όπως το Slippery Road Alert και το Hazard Light Alert.

Σήμερα, περισσότερα από 1 εκατομμύριο αυτοκίνητα Volvo έχουν ενεργοποιημένη την τεχνολογία Connected Safety, μετατρέποντας τις καθημερινές διαδρομές σε μία συλλογική προσπάθεια για την ασφάλεια. Μέσω του ευρωπαϊκού οικοσυστήματος Data for Road Safety, οι προειδοποιήσεις μπορούν επίσης να κοινοποιούνται σε αυτοκίνητα άλλων εταιρειών και κέντρα διαχείρισης εθνικής κυκλοφορίας, συνεισφέροντας σε ασφαλέστερους δρόμους για όλους.

Βελτιωμένη ηχητική εμπειρία

Η πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού φέρνει επίσης υποστήριξη Spatial Audio στο CarPlay* για τα Volvo EX90 και ES90 με τεχνολογία Dolby Atmos. Η λειτουργία υποστηρίζεται από το κορυφαίο ηχοσύστημα Bowers & Wilkins που περιλαμβάνει 25 ηχεία υψηλής απόδοσης, προσφέροντας τους οδηγούς Volvo μία πολυδιάστατη και καθηλωτική εμπειρία ήχου, με μουσική και φωνητικά να αναπαράγονται από πολλαπλές θέσεις στην καμπίνα.

Από τα αγαπημένα σας κομμάτια μέχρι μια ζωντανή εκτέλεση ή ένα podcast, το Spatial Audio με Dolby Atmos προσθέτει βάθος και λεπτομέρεια σε ό,τι ακούτε, κάνοντας κάθε διαδρομή καλύτερη, πιο συμμετοχική και πιο απολαυστική.

Η Volvo Cars αναγνωρίστηκε πρόσφατα από την S&P Global Mobility ως ο μοναδικός παραδοσιακός κατασκευαστής αυτοκινήτων που έχει φτάσει στο επίπεδο 5 των αυτοκινήτων που προσδιορίζονται από το λογισμικό. Η πιο πρόσφατη ενημέρωση λογισμικού αποτελεί παράδειγμα για το πώς αυτά τα αυτοκίνητα συνεχίζουν να προσθέτουν λειτουργίες ασφαλείας και να βελτιώνονται με την πάροδο του χρόνου.

