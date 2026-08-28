Παράταση στην προθεσμία έκδοσης βεβαιώσεων επιλεξιμότητας για τις κλειστές κατοικίες και σημαντικές αλλαγές στα κριτήρια χρηματοδότησης φέρνει η δράση «Ανακαίνιση Κατοικίας» του ΕΣΠΑ 2021-2027, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ. Στόχος των νέων ρυθμίσεων είναι να διευρυνθεί ο αριθμός των πολιτών που μπορούν να χρηματοδοτηθούν για την ανακαίνιση και την ήπια ενεργειακή αναβάθμιση κλειστών ακινήτων.



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