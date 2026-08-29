Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, η οικογένεια, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν το πρωί του Σαββάτου την 18χρονη που έχασε τη ζωή της στους Καταρράκτες Δερματά στη Βέροια.

Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε στις 11:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στο χωριό Σφηκιά Ημαθίας.

Απαρηγόρητοι ήταν οι γονείς της 18χρονης Κατερίνας και τα τρία μεγαλύτερα αδέρφια της, καθώς ήταν το τέταρτο παιδί της οικογένειας. Μάλιστα, ο ένας αδερφός της κρατούσε και τον σταυρό που θα μπει στο μνήμα της, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Alpha.

Όλοι κρατούσαν λευκά κεριά και λουλούδια για να αποχαιρετήσουν την 18χρονη, η οποία όπως έλεγαν όλοι ήταν ένα χαμογελαστό, καλοσυνάτο κορίτσι που ήθελε να περάσει τις καλοκαιρινές της διακοπές στο χωριό της γιαγιάς στη Σφηκιά και δυστυχώς έχασε τη ζωή της όταν πήγε στον καταρράκτη.

Το χρονικό της τραγωδίας

Η 18χρονη Κατερίνα έχασε τη ζωή της την περασμένη Πέμπτη (27/8).

Το νεαρό κορίτσι είχε καταγωγή από την Ημαθία, ενώ διέμενε στην Αθήνα μαζί με τους γονείς της. Η τραγωδία συνεβη μία ημέρα πριν την ενηλικίωσή της.

Η άτυχη κοπέλα είχε μείνει στο χωριό με τη γιαγιά της για να γιορτάσει τα γενέθλιά της, καθώς οι γονείς της είχαν φύγει μια μέρα πριν για την Αθήνα.

Μια βόλτα στους καταρράκτες με τον φίλο της για να κάνουν μπάνιο και μια προσπάθεια για μια αναμνηστική φωτογραφία κατέληξαν στον θάνατο. Η 18χρονη έβγαλε ξαφνικά μια κραυγή. Ο 17χρονος φίλος της προσπάθησε να τη βοηθήσει, χωρίς όμως να καταφέρει να την προσεγγίσει, και κάλεσε το 112. Διασώστες έφτασαν στο σημείο και την ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις της.

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος της άτυχης κοπέλας οφείλεται σε πνιγμό.