Βέροια: Απαρηγόρητοι οι γονείς και τα αδέρφια στην κηδεία της 18χρονης

Θρήνος στο «τελευταίο αντίο» στην 18χρονη που πνίγηκε στους καταρράκτες

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
29.08.26 , 18:40 Συνελήφθη σάτυρος που παρενοχλούσε 16χρονες σε τρόλεϊ στη Λεωφόρο Κηφισίας
29.08.26 , 18:18 Αυστηρή απάντηση ΥΠΕΞ στην Τουρκία για νέο Χωροταξικό και Αιγαίο
29.08.26 , 18:00 Starte - Νίκος Χατζηελευθερίου: «Είναι μια συναυλία μέσα στη βωβή οθόνη»
29.08.26 , 17:40 Θεσσαλονίκη: Νεκρός σε τροχαίο 20χρονος οδηγός μοτοσικλέτας
29.08.26 , 17:22 Αναστασοπούλου: Η ερωτική εξομολόγηση στον άντρα της για το πρώτο ραντεβού
29.08.26 , 16:57 Χριστίνα Κοντοβά: Κολύμπησε με την κόρη της πάνω από ναυάγιο
29.08.26 , 16:11 Βέροια: Απαρηγόρητοι οι γονείς και τα αδέρφια στην κηδεία της 18χρονης
29.08.26 , 16:00 Τα τέσσερα ζώδια που συνηθίζουν να εξαφανίζονται χωρίς προειδοποίηση
29.08.26 , 15:58 Σεισμός 4 Ρίχτερ σε θαλάσσια περιοχή δυτικά της Χάλκης
29.08.26 , 15:36 Νεπάλ: Νέο συγκλονιστικό βίντεο από την κατάρρευση του παγετώνα
29.08.26 , 15:15 Ιστορικό deal: Οι ΗΠΑ παίρνουν τον έλεγχο του πετρελαίου της Βενεζουέλας
29.08.26 , 15:09 Βανδή: «Με τον Βασίλη Μπισμπίκη κοιμόμαστε κάθε βράδυ αγκαλιά»
29.08.26 , 14:28 Επιστρέφουν στην Αθήνα οι αδειούχοι - Αυξημένη η κίνηση στα λιμάνια
29.08.26 , 14:05 Cash or Trash: Η νέα σεζόν φέρνει καρδιοχτύπια!
29.08.26 , 14:00 Δεν αντέχεις άλλο τα ψηλοτάκουνα; Μήπως να αναζητήσεις κάποια λύση;
Βέροια: Απαρηγόρητοι οι γονείς και τα αδέρφια στην κηδεία της 18χρονης
Μπουλέ & Κωνσταντάκη: Road trip για δύο σε τρεις χώρες μέσα σε 6 μέρες!
Μεσολόγγι: Νέες πληροφορίες για τον αναισθησιολόγο που βρέθηκε νεκρός
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Βουτιές στα γαλάζια νερά του Ιονίου
Επιστροφή ενοικίου: Οι ημερομηνίες-κλειδιά και ποιοι θα πάρουν δύο ενοίκια
Mαρία Κορινθίου: Μετά την Ιταλία, με τον σύντροφό της στη Μάνη
Βίκυ Σταυροπούλου: Οι καλοκαιρινές φωτογραφίες και το σχόλιο της Μπάρκα
Βέροια: Σήμερα η κηδεία της 18χρονης που έχασε τη ζωή της στους καταρράκτες
Θεσσαλονίκη: Νεκρός σε τροχαίο 20χρονος οδηγός μοτοσικλέτας
Βέροια: Η μοιραία φωτογραφία - «Έπεσε ανάσκελα και χάθηκε στο νερό»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία από βίντεο Alpha
Βέροια: Βαρύ το κλίμα στην κηδεία της 18χρονης Κατερίνας / Alpha

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης, η οικογένεια, συγγενείς και φίλοι αποχαιρέτησαν το πρωί του Σαββάτου την 18χρονη που έχασε τη ζωή της στους Καταρράκτες Δερματά στη Βέροια.  

Βέροια: Η μοιραία φωτογραφία - «Έπεσε ανάσκελα και χάθηκε στο νερό»

Η εξόδιος ακολουθία πραγματοποιήθηκε στις 11:00 στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου στο χωριό Σφηκιά Ημαθίας.

 

Βέροια: Από πνιγμό ο θάνατος της Κατερίνας - Τι έδειξε η ιατροδικαστική

Απαρηγόρητοι ήταν οι γονείς της 18χρονης Κατερίνας και τα τρία μεγαλύτερα αδέρφια της, καθώς ήταν το τέταρτο παιδί της οικογένειας. Μάλιστα, ο ένας αδερφός της κρατούσε και τον σταυρό που θα μπει στο μνήμα της, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Alpha.

Όλοι κρατούσαν λευκά κεριά και λουλούδια για να αποχαιρετήσουν την 18χρονη, η οποία όπως έλεγαν όλοι ήταν ένα χαμογελαστό, καλοσυνάτο κορίτσι που ήθελε να περάσει τις καλοκαιρινές της διακοπές στο χωριό της γιαγιάς στη Σφηκιά και δυστυχώς έχασε τη ζωή της όταν πήγε στον καταρράκτη.

Βέροια: Απαρηγόρητοι οι γονείς και τα αδέρφια στην κηδεία της 18χρονης

Το χρονικό της τραγωδίας

Η 18χρονη Κατερίνα έχασε τη ζωή της την περασμένη Πέμπτη (27/8).

Το νεαρό κορίτσι είχε καταγωγή από την Ημαθία, ενώ διέμενε στην Αθήνα μαζί με τους γονείς της. Η τραγωδία συνεβη μία ημέρα πριν την ενηλικίωσή της.  

Η άτυχη κοπέλα είχε μείνει στο χωριό με τη γιαγιά της για να γιορτάσει τα γενέθλιά της, καθώς οι γονείς της είχαν φύγει μια μέρα πριν για την Αθήνα.

Μια βόλτα στους καταρράκτες με τον φίλο της για να κάνουν μπάνιο και μια προσπάθεια για μια αναμνηστική φωτογραφία κατέληξαν στον θάνατο. Η 18χρονη έβγαλε ξαφνικά μια κραυγή. Ο 17χρονος φίλος της προσπάθησε να τη βοηθήσει, χωρίς όμως να καταφέρει να την προσεγγίσει, και κάλεσε το 112. Διασώστες έφτασαν στο σημείο και την ανέσυραν χωρίς τις αισθήσεις της. 

Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, ο θάνατος της άτυχης κοπέλας οφείλεται σε πνιγμό.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΕΡΟΙΑ
 |
18ΧΡΟΝΗ
 |
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΔΕΡΜΑΤΑ
 |
ΚΗΔΕΙΑ
 |
ΠΝΙΓΜΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Θεσσαλονίκη: Νεκρός 20χρονος Σε Τροχαίο με μηχανή
Ελλαδα
Θεσσαλονίκη: Νεκρός σε τροχαίο 20χρονος οδηγός μοτοσικλέτας
Σεισμός 4 Ρίχτερ σε θαλάσσια περιοχή δυτικά της Χάλκης
Ελλαδα
Σεισμός 4 Ρίχτερ σε θαλάσσια περιοχή δυτικά της Χάλκης
Επιστρέφουν Στην Αθήνα Οι Αδειούχοι
Ελλαδα
Επιστρέφουν στην Αθήνα οι αδειούχοι - Αυξημένη η κίνηση στα λιμάνια
Μεσολόγγι: Νέες Πληροφορίες για τον 48χρονο Αναισθησιολόγο
Ελλαδα
Μεσολόγγι: Νέες πληροφορίες για τον αναισθησιολόγο που βρέθηκε νεκρός
Μεσολόγγι: Νεκρός εντοπίστηκε 48χρονος αναισθησιολόγος
Ελλαδα
Νεκρός εντοπίστηκε 48χρονος αναισθησιολόγος μέσα στο νοσοκομείο Μεσολογγίου
Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας
Ελλαδα
Φωτιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας
Βέροια: Σήμερα Η Κηδεία Της 18χρονης Που Έχασε Τη Ζωή Της
Ελλαδα
Βέροια: Σήμερα η κηδεία της 18χρονης που έχασε τη ζωή της στους καταρράκτες
Βέροια: Η Μοιραία Φωτογραφία- «Έπεσε Ανάσκελα Και Χάθηκε...»
Ελλαδα
Βέροια: Η μοιραία φωτογραφία - «Έπεσε ανάσκελα και χάθηκε στο νερό»
Εκ Νέου Άδειες Σε 2 Μη Κρατικά Πανεπιστήμια
Ελλαδα
Εκ νέου άδειες εγκατάστασης και λειτουργίας σε δύο μη κρατικά πανεπιστήμια
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top