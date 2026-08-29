Επιστρέφουν στην Αθήνα οι αδειούχοι - Αυξημένη η κίνηση στα λιμάνια

Xάος στον Πειραιά

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Επιστρέφουν Στην Αθήνα Οι Αδειούχοι
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής καθώς οι εκδρομείς επιστρέφουν από τις διακοπές τους.
  • Το λιμάνι του Πειραιά έχει έντονη κίνηση με 24.031 επιβάτες να επιστρέφουν και 13.658 να αναχωρούν χθες.
  • Δημοφιλείς προορισμοί για σύντομες αποδράσεις είναι η Αίγινα, το Αγκίστρι και η Ύδρα.
  • Σήμερα αναμένονται περίπου 11.000 επιβάτες να αναχωρήσουν από τον Πειραιά.
  • Οι αριθμοί δείχνουν την αυξημένη κίνηση και την προτίμηση των Αθηναίων για τελευταίες καλοκαιρινές εξορμήσεις.

Σταδιακά επιστρέφουν στην καθημερινότητα οι εκδρομείς του Αυγούστου, με την κίνηση στα λιμάνια της Αττικής να αυξάνεται καθώς πλησιάζει το τέλος του καλοκαιριού.

Πολλοί είναι εκείνοι που ολοκληρώνουν τις διακοπές τους και παίρνουν τον δρόμο της επιστροφής, την ώρα που άλλοι εκμεταλλεύονται τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου για μια σύντομη απόδραση στα κοντινά νησιά.

Από νωρίς το πρωί του Σαββάτου 29 Αυγούστου, το λιμάνι του Πειραιά έχει έντονη κίνηση, με επιβάτες να επιστρέφουν από τους νησιωτικούς προορισμούς, αλλά και ταξιδιώτες να σπεύδουν για να επιβιβαστούν στα πλοία.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην πύλη Ε8, από όπου πραγματοποιούνται τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Αίγινα, Αγκίστρι, Ύδρα και οι υπόλοιποι κοντινοί προορισμοί παραμένουν δημοφιλείς επιλογές για μια σύντομη καλοκαιρινή εξόρμηση, με αρκετούς Αθηναίους να αξιοποιούν ακόμη και το Σαββατοκύριακο για μια τελευταία βουτιά πριν από την επιστροφή στην πόλη.

Οι αριθμοί της επιστροφής

Τα στοιχεία αποτυπώνουν το μέγεθος της κίνησης των τελευταίων ημερών.

Χθες, στα λιμάνια της Αττικής επέστρεψαν:

  • Πειραιάς: 24.031 επιβάτες
  • Αργοσαρωνικός: 7.746 επιβάτες
  • Ραφήνα: 8.047 επιβάτες
  • Λαύριο: 2.917 επιβάτες

Την ίδια ημέρα, από τα λιμάνια αναχώρησαν:

  • Πειραιάς: 13.658 επιβάτες
  • Αργοσαρωνικός: 9.833 επιβάτες
  • Ραφήνα: 7.461 επιβάτες
  • Λαύριο: 3.491 επιβάτες

Για σήμερα, οι εκτιμήσεις για τις αναχωρήσεις διαμορφώνονται σε:

  • Πειραιάς: περίπου 11.000 επιβάτες
  • Αργοσαρωνικός: 5.314 επιβάτες
  • Ραφήνα: 4.025 επιβάτες
  • Λαύριο: 1.373 επιβάτες
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