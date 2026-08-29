Επιστρέφουν Στην Αθήνα Οι Αδειούχοι

Σταδιακά επιστρέφουν στην καθημερινότητα οι εκδρομείς του Αυγούστου, με την κίνηση στα λιμάνια της Αττικής να αυξάνεται καθώς πλησιάζει το τέλος του καλοκαιριού.

Πολλοί είναι εκείνοι που ολοκληρώνουν τις διακοπές τους και παίρνουν τον δρόμο της επιστροφής, την ώρα που άλλοι εκμεταλλεύονται τις τελευταίες ημέρες του Αυγούστου για μια σύντομη απόδραση στα κοντινά νησιά.

Από νωρίς το πρωί του Σαββάτου 29 Αυγούστου, το λιμάνι του Πειραιά έχει έντονη κίνηση, με επιβάτες να επιστρέφουν από τους νησιωτικούς προορισμούς, αλλά και ταξιδιώτες να σπεύδουν για να επιβιβαστούν στα πλοία.

Ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση στην πύλη Ε8, από όπου πραγματοποιούνται τα δρομολόγια προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού.

Αίγινα, Αγκίστρι, Ύδρα και οι υπόλοιποι κοντινοί προορισμοί παραμένουν δημοφιλείς επιλογές για μια σύντομη καλοκαιρινή εξόρμηση, με αρκετούς Αθηναίους να αξιοποιούν ακόμη και το Σαββατοκύριακο για μια τελευταία βουτιά πριν από την επιστροφή στην πόλη.

Οι αριθμοί της επιστροφής

Τα στοιχεία αποτυπώνουν το μέγεθος της κίνησης των τελευταίων ημερών.

Χθες, στα λιμάνια της Αττικής επέστρεψαν:

Πειραιάς: 24.031 επιβάτες

Αργοσαρωνικός: 7.746 επιβάτες

Ραφήνα: 8.047 επιβάτες

Λαύριο: 2.917 επιβάτες

Την ίδια ημέρα, από τα λιμάνια αναχώρησαν:

Πειραιάς: 13.658 επιβάτες

Αργοσαρωνικός: 9.833 επιβάτες

Ραφήνα: 7.461 επιβάτες

Λαύριο: 3.491 επιβάτες

Για σήμερα, οι εκτιμήσεις για τις αναχωρήσεις διαμορφώνονται σε:

Πειραιάς: περίπου 11.000 επιβάτες

Αργοσαρωνικός: 5.314 επιβάτες

Ραφήνα: 4.025 επιβάτες

Λαύριο: 1.373 επιβάτες