Ένας αστυνομικός δέχθηκε επίθεση από τέσσερα άτομα, τα ξημερώματα, στον Πειραιά. To αποκλειστικό ρεπορτάζ είναι του Βαγγέλη Γκούμα στο Star.

Όλα συνέβησαν περίπου στις 5 τα ξημερώματα όταν δύο αστυνομικοί περίμεναν σε στάση λεωφορείου, στο λιμάνι του Πειραιά, προκειμένου να πάρουν το λεωφορείο και να πάνε στο αεροδρόμιο όπου υπηρετούν.

Εκείνη τη στιγμή σταματάει ένα γκρι αυτοκίνητο μπροστά τους, κατεβαίνουν τέσσερα άτομα, απευθύνονται στον έναν αστυνομικό και του λένε «Γιατί με κοιτάς;».

Ο αστυνομικός, ο οποίος φορούσε ένα μπουφάν πολιτικό, απάντησε ήρεμα «Δε σε κοίταξα, σας παρακαλώ αφήστε μας ήσυχους».

Τότε οι τέσσερις επιτέθηκαν στον ένα αστυνομικό και τον γρονθοκόπησαν στο κεφάλι. Άμεσα ειδοποιήθηκε η αστυνομία, και έφτασε περιπολικό που μετέφερε τους δύο αστυνομικούς στο νοσοκομείο. Ο ένας ήταν σε πιο σοβαρή κατάσταση.

Οι αστυνομικοί ελέγχουν υλικό από τις κάμερες ασφαλείας, προκειμένου να βρουν το γκρι αυτοκίνητο με τους τέσσερις δράστες που χτύπησαν τον αστυνομικό εντελώς αναίτια.

