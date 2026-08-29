Θεομηνία στην Κύπρο: Ένας νεκρός μετά τη βύθιση σκαφών στο Κάβο Γκρέκο

Σφοδρή κακοκαιρία «σάρωσε» τη Μεγαλόνησο

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία Philenews
Κύπρος: Ένας Νεκρός Μετά Τη Βύθιση Σκαφών Λόγω Κακοκαιρίας
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Τραγικό θάνατο βρήκε ένας Ελληνοκύπριος το Σάββατο (29.8.2026) στην περιοχή Κάβο Γκρέκο στην Κύπρο, εξαιτίας σφοδρής κακοκαιρίας και θαλασσοταραχής που είχε ως αποτέλεσμα να βυθιστούν τρία σκάφη.

Ο συγκεκριμένος άνδρας, το σκάφος του οποίου χτυπήθηκε από τη φουρτουνιασμένη θάλασσα, βρέθηκε νεκρός πάνω στα βράχια, σύμφωνα με το cyprustimes.com.  

Ομάδες διάσωσης του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης ανέσυραν νεκρό τον άντρα που επέβαινε σε ένα από τα σκάφη που βυθίστηκαν στην περιοχή Κάβο Γκρέκο. Πρόκειται για 76χρονο Ελληνοκύπριο, γνωστό επιχειρηματία.

Κατά τη σημερινή επιχείρηση, τα ελικόπτερα ανέσυραν πέντε άτομα εκ των οποίων τα δύο είναι καλά στην υγεία τους και αφού τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες αποδεσμεύτηκαν, ενώ δύο άτομα νοσηλεύονται στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου. Δυστυχώς, ο Ελληνοκύπριος επιχειρηματίας, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αμμοχώστου όπου πιστοποιήθηκε ο θάνατος του.

Η σφοδρή κακοκαιρία που πλήττει την Κύπρο από το πρωί είχε ως αποτέλεσμα να πλημμυρίσουν δρόμοι σε περιοχές κεντρικών πόλεων, όπως η Λεμεσός. Στη Λευκωσία, δέντρο ξεριζώθηκε και έπεσε σε σταθμευμένο αυτοκίνητο, ενώ ο ποταμός Πεδιαίος υπερχείλισε, κόβοντας δρόμο στη μέση.

 

 

 

 

 

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