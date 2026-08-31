Καθοριστική εβδομάδα για Ολυμπιακό - Τι γίνεται με Γουόκαπ

Τα τελευταία νέα από το στρατόπεδο του Ολυμπιακού μετέφερε στον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Νίκος Ζέρβας που αρχικά αναφέρθηκε στο ξεκίνημα της προετοιμασίας του συλλόγου και στο τί περιμένουμε να δούμε στα προσεχή φιλικά παιχνίδια στην Κρήτη, ενώ, αναφέρθηκε και στον δύσκολο και περίεργο Σεπτέμβριο που ακολουθεί για τους Πειραιώτες, εκεί όπου θα κριθούν οι δύο πρώτοι τίτλοι της σεζόν.

Παράλληλα, σχολίασε το πώς εξελίσσονται οι εργασίες στο ΣΕΦ και τόνισε πως υπάρχει μεγάλη αισιοδοξία πως στα μέσα Φλεβάρη ο Ολυμπιακός θα μπορεί να παίξει στο γήπεδό του, ενώ, ξεκαθάρισε πως η ερχόμενη εβδομάδα θα είναι καθοριστική καθώς θα υπάρξει συνάντηση για να ολοκληρωθεί η συμφωνία με τη SUNEL Arena.

Διαβάστε ολόκλρηρο το άρθρο στο sportdog.gr