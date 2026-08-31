Ναυάγιο στην Κερύνεια: «Η πλώρη εξερράγη, άρχισε να μπαίνει νερό»

8 νεκροί και 18 αγνοούμενοι

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
31.08.26 , 13:27 Παρατείνεται και τον Σεπτέμβριο η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης
31.08.26 , 13:21 Από σήμερα οι πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε ταμείο
31.08.26 , 13:13 Κιάρα Φεράνι: Περιπέτεια υγείας στο ταξίδι στο Περού – Με μάσκα οξυγόνου
31.08.26 , 12:39 Ασπίδα του Αχιλλέα: Υπεγράφη η αμυντική συμφωνία Ελλάδας-Ισραήλ 3 δισ. ευρώ
31.08.26 , 12:31 Παπακαλιάτης: Η βόλτα με σκάφος σε λίμνη της Αυστρίας & το wakeboard
31.08.26 , 12:27 Κυρανάκης: Με 100% τηλεδιοίκηση από αυτή την εβδομάδα το Αθήνα-Θεσσαλονίκη
31.08.26 , 12:26 Οι δικαιούχοι για Market pass, «δώρα» συνταξιούχων και επίδομα έως 800 ευρώ
31.08.26 , 12:00 Ποιοι άντρες του ζωδιακού κύκλου δεν καταλαβαίνουν ότι τους φλερτάρουν;
31.08.26 , 11:51 Ανθή Βούλγαρη: «Θα στήσω καρτέρι να γνωρίσω τον Γιάννη Κολοκυθά»
31.08.26 , 11:48 2+1 λίμνες κοντά στην Αθήνα για μονοήμερη εκδρομή αυτό το ΣΚ!
31.08.26 , 11:46 Θεοδωρικάκος: Μειώσεις τιμών 9,5% μεσοσταθμικά σε πάνω από 1.700 προϊόντα
31.08.26 , 11:19 Φρίκη στην Κυψέλη: Εντοπίστηκαν σημάδια στην πλάτη του νεκρού βρέφους
31.08.26 , 11:16 Άρης Μουγκοπέτρος: Ζητά δημόσια συγγνώμη μετά τη σύλληψή του
31.08.26 , 11:05 Τριανταφυλλίδου - Κουρής: Η βάπτιση του γιου τους, το όνομα & ο στολισμός
31.08.26 , 10:40 Καθοριστική εβδομάδα για Ολυμπιακό - Τι γίνεται με Γουόκαπ
Περιπέτεια για την Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στη Ρόδο: «Είμαστε ακόμα σε σοκ»
Τριανταφυλλίδου - Κουρής: Η βάπτιση του γιου τους, το όνομα & ο στολισμός
Φρίκη στην Κυψέλη: Εντοπίστηκαν σημάδια στην πλάτη του νεκρού βρέφους
Η Σίσσυ Χρηστίδου στο γυμναστήριο: «Επιστροφή στην κόλαση»
Πρώτος Καφές με τη Ζήνα: Γνωρίστε την ομάδα της νέας πρωινής εκπομπής
Αργυρός - Νίκα: Οι οικογενειακές διακοπές στην Ίο με τα δύο παιδιά τους
Ανθή Βούλγαρη: «Θα στήσω καρτέρι να γνωρίσω τον Γιάννη Κολοκυθά»
Μειώσεις τιμών σε 1.660 κωδικούς προϊόντων από σήμερα - Ποια είδη αφορούν
Οι δικαιούχοι για Market pass, «δώρα» συνταξιούχων και επίδομα έως 800 ευρώ
Κυψέλη: Πώς βρέθηκε το νεκρό βρέφος - Έγκυος η 15χρονη κόρη του ζευγαριού
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP / Reuters
Ναυάγιο στην κατεχόμενη Κερύνεια - Μ. Καλατζής: «Το καταμαράν είχε περάσει από έλεγχο πριν δύο μήνες» / MEGA

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συγκλονιστικές είναι οι περιγραφές των ανθρώπων που επέζησαν από το ναυάγιο του καταμαράν στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερύνειας. Το πλοίο, που είχε αναχωρήσει με προορισμό το Τασουτζού της Τουρκίας, άρχισε λίγη ώρα μετά τον απόπλου να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, με νερά να εισέρχονται στο εσωτερικό του.

Συγκλονιστικές είναι οι περιγραφές των ανθρώπων που επέζησαν από το ναυάγιο του καταμαράν στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερύνειας.

Οι επιβάτες αντιλήφθηκαν γρήγορα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, ενημέρωσαν το πλήρωμα και ζήτησαν να επιστρέψει το πλοίο στο λιμάνι. Ωστόσο, το ταξίδι συνεχίστηκε, ενώ οι καιρικές συνθήκες στη θάλασσα ήταν δύσκολες. Όσο το καταμαράν απομακρυνόταν από την ακτή, η κατάσταση άρχισε να γίνεται όλο και πιο επικίνδυνη. Το πλοίο κουνιόταν έντονα από τα κύματα, ενώ οι επιβάτες προσπαθούσαν να κρατήσουν την ψυχραιμία τους.

Ναυάγιο στην Κερύνεια: Το πλοίο άρχισε να παίρνει νερά

Οι επιζώντες περιγράφουν ένα σκηνικό που μέσα σε λίγα λεπτά μετατράπηκε σε απόλυτο χάος. Το νερό άρχισε να μπαίνει στο πλοίο και τρανταζόταν όλο και πιο δυνατά. Σύμφωνα με μαρτυρίες, σε κάποιο σημείο ακούστηκε ένας δυνατός κρότος από την πλώρη και στη συνέχεια το σκάφος άρχισε να παίρνει επικίνδυνα κλίση.

Οι δραματικές στιγμές του ναυαγίου του καταμαράν στην κατεχόμενη Κερύνεια

Ένας από τους επιβάτες περιέγραψε με χαρακτηριστικό τρόπο τη στιγμή που το πλοίο άρχισε να διαλύεται: «Τα καθίσματα άρχισαν να επιπλέουν, ο καπετάνιος συνέχισε την πορεία του και η πλώρη εξερράγη».

Οι επιβάτες προσπαθούσαν να βρουν σωσίβια, όμως αυτά δεν επαρκούσαν για όλους. Όταν έγινε πλέον ξεκάθαρο ότι το καταμαράν κινδύνευε να ανατραπεί, πολλοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το πλοίο όπως μπορούσαν. Κάποιοι πήδηξαν στη θάλασσα χωρίς σωσίβιο, ενώ άλλοι προσπάθησαν να κρατηθούν από ό,τι έβρισκαν γύρω τους.

Ναυάγιο στην Κερύνεια: «Το πλοίο ανέβαινε συνεχώς από το νερό και ξαναχτυπούσε»

Ο Εφέ Μούλτιτζι, ένας από τους ανθρώπους που κατάφεραν να σωθούν, περιέγραψε στο CNN Turk τις κινήσεις του πλοίου μέσα στα κύματα. «Το πλοίο κινούνταν πολύ άσχημα. Ανέβαινε συνεχώς από το νερό και ξαναχτυπούσε με δύναμη. Τρανταζόταν».

Όπως είπε, η κατάσταση επιδεινώθηκε μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Το σκάφος σηκώθηκε ψηλά από τα κύματα και στη συνέχεια έπεσε με δύναμη. «Το πλοίο ανασηκώθηκε ψηλά στον αέρα και στη συνέχεια έπεσε με δύναμη και συνετρίβη. Η μπροστινή αριστερή πλευρά άνοιξε και άρχισε να μπαίνει νερό».

Ναυάγιο στην Κερύνεια: «Το πλοίο ανέβαινε συνεχώς από το νερό και ξαναχτυπούσε»

Από εκείνο το σημείο και μετά οι επιβάτες προσπαθούσαν να βγουν όσο πιο γρήγορα μπορούσαν από το πλοίο. «Κάποιοι αναγκάστηκαν να πηδήσουν χωρίς σωσίβιες κουλούρες ή γιλέκα. Ήταν κυριολεκτικά μια μάχη για επιβίωση», είπε ο ίδιος.

Ο Ιμπραήμ Κανμπολάτ, ένας ακόμη επιζών, ανέφερε -όπως δημοσιεύει το Sigmalive- ότι οι επιβάτες είχαν ενημερώσει το πλήρωμα για την εισροή νερού. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, η απάντηση που τους δόθηκε ήταν: «Είμαστε συνηθισμένοι, αυτό είναι φυσιολογικό». Όμως η κατάσταση κάθε άλλο παρά φυσιολογική ήταν.

«Άρχισε να εισέρχεται πολύ νερό. Τελικά, έσπασε ένα σημείο στο πλάι. Καθόμουν στην άκρη του παραθύρου. Το πλοίο άρχισε αμέσως να γέρνει. Ο υπάλληλος πήγε στο πίσω μέρος και μετά είπε: "Όλοι να τρέξουν προς τα πίσω”. Δεν έδωσε σωσίβιο σε κανέναν. Ο καθένας γλίτωσε με τις δικές του δυνάμεις», περιέγραψε.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η εισροή νερού ξεκίνησε περίπου 20 με 25 λεπτά μετά την αναχώρηση.

Τουλάχιστον οκτώ νεκροί στο ναυάγιο του καταμαράν στην κατεχόμενη Κερύνεια

«Η έλλειψη σωσιβίων ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα για εμάς», είπε, αναφερόμενος παράλληλα στα έντονα τραντάγματα που προκαλούσε η θαλασσοταραχή. «Ήταν σαν να ήσουν σε γόνδολα», πρόσθεσε.

Ναυάγιο στην Κερύνεια: Η στιγμή της βύθισης - 8 νεκροί, 18 αγνοούμενοι 

Καθώς το νερό έμπαινε όλο και περισσότερο στο εσωτερικό του, το καταμαράν άρχισε να χάνει την ισορροπία του. Η πλώρη υπέστη σοβαρή ζημιά και το πλοίο άρχισε να γέρνει. Μέσα σε λίγα λεπτά, το σκάφος ανατράπηκε. Άνθρωποι βρέθηκαν μέσα στη θάλασσα, ενώ άλλοι κατάφεραν να ανέβουν πάνω στο αναποδογυρισμένο κύτος του πλοίου και περίμεναν εκεί μέχρι να φτάσει βοήθεια.

Την ώρα που το πλοίο βυθιζόταν, στην περιοχή έσπευσαν σκάφη για να βοηθήσουν τους ανθρώπους που βρίσκονταν στη θάλασσα.

 

Κατεχόμενα: Αναποδογύρισε πλοίο με 279 επιβάτες ανοιχτά της Κερύνειας

Ο Φιράτ Γκεντσέρ συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης με το δικό του σκάφος. Όπως περιέγραψε, η θάλασσα ήταν ιδιαίτερα φουρτουνιασμένη. Έφτασε στο σημείο και μαζί με τα πληρώματα της Ακτοφυλακής άρχισε να περισυλλέγει ανθρώπους από το νερό.

Στο σκάφος του κατάφερε να μεταφέρει περίπου 35 με 40 ανθρώπους, ανάμεσά τους 15 έως 20 παιδιά, οδηγώντας τους σε ασφαλέστερο σημείο.Η εικόνα που αντίκρισε στη θάλασσα ήταν δραματική. Άνθρωποι φώναζαν για βοήθεια και προσπαθούσαν να παραμείνουν στην επιφάνεια μέσα στα κύματα. Ο ίδιος χαρακτήρισε όσα συνέβησαν ως μια «μάχη για τη ζωή».

Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 267 άνθρωποι, 259 επιβάτες και οκτώ μέλη του πληρώματος. Από τη ναυτική τραγωδία έχασαν τη ζωή τους οκτώ άνθρωποι, ενώ 18 άνθρωποι παρέμεναν αγνοούμενοι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.

Οι έρευνες συνεχίστηκαν μέσα στη νύχτα, με τις Αρχές να αναζητούν ανθρώπους που μπορεί να βρίσκονται ακόμη στη θάλασσα ή μέσα στο βυθισμένο πλοίο.

Ο καπετάνιος και ακόμη επτά μέλη του πληρώματος τέθηκαν υπό κράτηση, ενώ οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το καταμαράν πήρε νερά, ανατράπηκε και τελικά βυθίστηκε.

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΕΡΥΝΕΙΑ
 |
ΚΥΠΡΟΣ
 |
ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑ
 |
ΝΑΥΑΓΙΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

roller coaster
Κοσμος
ΗΠΑ: Τρενάκι λούνα παρκ προκάλεσε εγκεφαλικές κακώσεις σε δύο γυναίκες
Νεπάλ: Εκατοντάδες Σοροί Σε Μαζικούς Τάφους
Κοσμος
Νεπάλ: Εκατοντάδες σοροί σε μαζικούς τάφους – Δύσκολη η ταυτοποίησή τους
Οι Δραματικές Στιγμές Του Ναυαγίου Στην Κατεχόμενη Κερύνεια
Κοσμος
Οι δραματικές στιγμές του ναυαγίου του καταμαράν στην κατεχόμενη Κερύνεια
Ανατροπή Καταμαράν-Κατεχόμενη Κερύνεια
Κοσμος
Τουλάχιστον οκτώ νεκροί στο ναυάγιο του καταμαράν στην κατεχόμενη Κερύνεια
NASA: Εκτόξευσε Το Νέο Διαστημικό Tης Tηλεσκόπιο
Κοσμος
Η NASA εκτόξευσε το νέο διαστημικό της τηλεσκόπιο, το «Nancy Grace Roman»
Ελληνική στρατιωτική βοήθεια στον Λίβανο
Κοσμος
Ελληνική στρατιωτική βοήθεια στον Λίβανο
Ελβετία: Πυροβολισμοί σε εκδήλωση στο Ααράου - Πληροφορίες για πολλά θύματα
Κοσμος
Ελβετία: Πυροβολισμοί σε rave party - Μία γυναίκα νεκρή
Κατεχόμενα: Αναποδογύρισε πλοίο με 279 επιβάτες
Κοσμος
Κατεχόμενα: Αναποδογύρισε πλοίο με 279 επιβάτες ανοιχτά της Κερύνειας
Κύπρος: Γνωστός επιχειρηματίας ο νεκρός μετά την κακοκαιρία
Κοσμος
Κύπρος: Γνωστός επιχειρηματίας ο νεκρός μετά την κακοκαιρία στο Κάβο Γκρέκο
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top