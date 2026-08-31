Συγκλονιστικές είναι οι περιγραφές των ανθρώπων που επέζησαν από το ναυάγιο του καταμαράν στα ανοιχτά της κατεχόμενης Κερύνειας. Το πλοίο, που είχε αναχωρήσει με προορισμό το Τασουτζού της Τουρκίας, άρχισε λίγη ώρα μετά τον απόπλου να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, με νερά να εισέρχονται στο εσωτερικό του.

Οι επιβάτες αντιλήφθηκαν γρήγορα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, ενημέρωσαν το πλήρωμα και ζήτησαν να επιστρέψει το πλοίο στο λιμάνι. Ωστόσο, το ταξίδι συνεχίστηκε, ενώ οι καιρικές συνθήκες στη θάλασσα ήταν δύσκολες. Όσο το καταμαράν απομακρυνόταν από την ακτή, η κατάσταση άρχισε να γίνεται όλο και πιο επικίνδυνη. Το πλοίο κουνιόταν έντονα από τα κύματα, ενώ οι επιβάτες προσπαθούσαν να κρατήσουν την ψυχραιμία τους.

AGGIORNAMENTO [30.08-17:00] #Cipro #Cyprus un traghetto passeggeri diretto salpato da Kyrenia e diretto al porto turco di Taşucu si sarebbe ribaltato a 7 km dalla costa settentrionale di Cipro.

A bordo 267 persone (259 passeggeri e 8 membri dell’equipaggio)

Bilancio provvisorio:… pic.twitter.com/6zEJl8j4D4 — Emergenza24 (@Emergenza24) August 30, 2026

Ναυάγιο στην Κερύνεια: Το πλοίο άρχισε να παίρνει νερά

Οι επιζώντες περιγράφουν ένα σκηνικό που μέσα σε λίγα λεπτά μετατράπηκε σε απόλυτο χάος. Το νερό άρχισε να μπαίνει στο πλοίο και τρανταζόταν όλο και πιο δυνατά. Σύμφωνα με μαρτυρίες, σε κάποιο σημείο ακούστηκε ένας δυνατός κρότος από την πλώρη και στη συνέχεια το σκάφος άρχισε να παίρνει επικίνδυνα κλίση.

Ένας από τους επιβάτες περιέγραψε με χαρακτηριστικό τρόπο τη στιγμή που το πλοίο άρχισε να διαλύεται: «Τα καθίσματα άρχισαν να επιπλέουν, ο καπετάνιος συνέχισε την πορεία του και η πλώρη εξερράγη».

Οι επιβάτες προσπαθούσαν να βρουν σωσίβια, όμως αυτά δεν επαρκούσαν για όλους. Όταν έγινε πλέον ξεκάθαρο ότι το καταμαράν κινδύνευε να ανατραπεί, πολλοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το πλοίο όπως μπορούσαν. Κάποιοι πήδηξαν στη θάλασσα χωρίς σωσίβιο, ενώ άλλοι προσπάθησαν να κρατηθούν από ό,τι έβρισκαν γύρω τους.

Ναυάγιο στην Κερύνεια: «Το πλοίο ανέβαινε συνεχώς από το νερό και ξαναχτυπούσε»

Ο Εφέ Μούλτιτζι, ένας από τους ανθρώπους που κατάφεραν να σωθούν, περιέγραψε στο CNN Turk τις κινήσεις του πλοίου μέσα στα κύματα. «Το πλοίο κινούνταν πολύ άσχημα. Ανέβαινε συνεχώς από το νερό και ξαναχτυπούσε με δύναμη. Τρανταζόταν».

Όπως είπε, η κατάσταση επιδεινώθηκε μέσα σε ελάχιστο χρόνο. Το σκάφος σηκώθηκε ψηλά από τα κύματα και στη συνέχεια έπεσε με δύναμη. «Το πλοίο ανασηκώθηκε ψηλά στον αέρα και στη συνέχεια έπεσε με δύναμη και συνετρίβη. Η μπροστινή αριστερή πλευρά άνοιξε και άρχισε να μπαίνει νερό».

Από εκείνο το σημείο και μετά οι επιβάτες προσπαθούσαν να βγουν όσο πιο γρήγορα μπορούσαν από το πλοίο. «Κάποιοι αναγκάστηκαν να πηδήσουν χωρίς σωσίβιες κουλούρες ή γιλέκα. Ήταν κυριολεκτικά μια μάχη για επιβίωση», είπε ο ίδιος.

Ο Ιμπραήμ Κανμπολάτ, ένας ακόμη επιζών, ανέφερε -όπως δημοσιεύει το Sigmalive- ότι οι επιβάτες είχαν ενημερώσει το πλήρωμα για την εισροή νερού. Σύμφωνα με τη μαρτυρία του, η απάντηση που τους δόθηκε ήταν: «Είμαστε συνηθισμένοι, αυτό είναι φυσιολογικό». Όμως η κατάσταση κάθε άλλο παρά φυσιολογική ήταν.

"Gemi batıyor! Çocuklar var!"



Girne açıklarında alabora olan gemide yolcuların son anları böyle görüntülendi. pic.twitter.com/VzmkMwxMUa — Kıbrıs Postası (@kibris_postasi) August 30, 2026

«Άρχισε να εισέρχεται πολύ νερό. Τελικά, έσπασε ένα σημείο στο πλάι. Καθόμουν στην άκρη του παραθύρου. Το πλοίο άρχισε αμέσως να γέρνει. Ο υπάλληλος πήγε στο πίσω μέρος και μετά είπε: "Όλοι να τρέξουν προς τα πίσω”. Δεν έδωσε σωσίβιο σε κανέναν. Ο καθένας γλίτωσε με τις δικές του δυνάμεις», περιέγραψε.

Ο ίδιος υποστήριξε ότι η εισροή νερού ξεκίνησε περίπου 20 με 25 λεπτά μετά την αναχώρηση.

«Η έλλειψη σωσιβίων ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα για εμάς», είπε, αναφερόμενος παράλληλα στα έντονα τραντάγματα που προκαλούσε η θαλασσοταραχή. «Ήταν σαν να ήσουν σε γόνδολα», πρόσθεσε.

Ναυάγιο στην Κερύνεια: Η στιγμή της βύθισης - 8 νεκροί, 18 αγνοούμενοι

Καθώς το νερό έμπαινε όλο και περισσότερο στο εσωτερικό του, το καταμαράν άρχισε να χάνει την ισορροπία του. Η πλώρη υπέστη σοβαρή ζημιά και το πλοίο άρχισε να γέρνει. Μέσα σε λίγα λεπτά, το σκάφος ανατράπηκε. Άνθρωποι βρέθηκαν μέσα στη θάλασσα, ενώ άλλοι κατάφεραν να ανέβουν πάνω στο αναποδογυρισμένο κύτος του πλοίου και περίμεναν εκεί μέχρι να φτάσει βοήθεια.

Την ώρα που το πλοίο βυθιζόταν, στην περιοχή έσπευσαν σκάφη για να βοηθήσουν τους ανθρώπους που βρίσκονταν στη θάλασσα.

Ο Φιράτ Γκεντσέρ συμμετείχε στην επιχείρηση διάσωσης με το δικό του σκάφος. Όπως περιέγραψε, η θάλασσα ήταν ιδιαίτερα φουρτουνιασμένη. Έφτασε στο σημείο και μαζί με τα πληρώματα της Ακτοφυλακής άρχισε να περισυλλέγει ανθρώπους από το νερό.

Στο σκάφος του κατάφερε να μεταφέρει περίπου 35 με 40 ανθρώπους, ανάμεσά τους 15 έως 20 παιδιά, οδηγώντας τους σε ασφαλέστερο σημείο.Η εικόνα που αντίκρισε στη θάλασσα ήταν δραματική. Άνθρωποι φώναζαν για βοήθεια και προσπαθούσαν να παραμείνουν στην επιφάνεια μέσα στα κύματα. Ο ίδιος χαρακτήρισε όσα συνέβησαν ως μια «μάχη για τη ζωή».

Girne–Taşucu seferinde 267 kişiyi taşıyan Feribot kazasında;



—241 kişi kurtarıldı

—8 kişi hayatını kaybetti,

—18 kişi kayıp.



Yolcular tarafından “𝐬𝐮 𝐚𝐥𝛊𝐲𝐨𝐫𝐮𝐳” uyarıları görmezden gelinmiş.‼️



Geçmiş olsun Yavru Vatan

Geçmiş olsun Türkiye’m 🇹🇷 pic.twitter.com/UGNZYQnj7K — Togay (@T_o_g_a_y_) August 30, 2026

Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 267 άνθρωποι, 259 επιβάτες και οκτώ μέλη του πληρώματος. Από τη ναυτική τραγωδία έχασαν τη ζωή τους οκτώ άνθρωποι, ενώ 18 άνθρωποι παρέμεναν αγνοούμενοι σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.

Οι έρευνες συνεχίστηκαν μέσα στη νύχτα, με τις Αρχές να αναζητούν ανθρώπους που μπορεί να βρίσκονται ακόμη στη θάλασσα ή μέσα στο βυθισμένο πλοίο.

Ο καπετάνιος και ακόμη επτά μέλη του πληρώματος τέθηκαν υπό κράτηση, ενώ οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το καταμαράν πήρε νερά, ανατράπηκε και τελικά βυθίστηκε.

Hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Dualarımız, arama kurtarma ekiplerinin kayıp olan diğer yolcularımıza bir an önce sağ salim ulaşması yönündedir.

Başın sağ olsun KKTC.😢 pic.twitter.com/mW4mwHFHjQ — Sosyoloji Bilimleri 🇹🇷 (@Gly_2523) August 30, 2026