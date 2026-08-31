Ευγενία Σαμαρά: Γιόρτασε τα γενέθλιά της σε... ηφαίστειο στη Γουατεμάλα!

Οι εντυπωσιακές φωτογραφίες από την εμπειρία της γνωστής ηθοποιού

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Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Πηγή: Φωτογραφίες εξωφύλλου: Instagram.com
Eυγενία Σαμαρά: Το εντυπωσιακό βίντεο από το ηφαίστειο Fuego στη Γουατεμάλα / Instagram.com

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ευγενία Σαμαρά γιόρτασε τα 39α γενέθλιά της στο ηφαίστειο Fuego στη Γουατεμάλα.
  • Η ανάβαση διήρκεσε 12 ώρες και περιγράφηκε ως η μεγαλύτερη δοκιμασία της ζωής της.
  • Στη γιορτή συμμετείχαν οι φίλοι της Νίκος Μουτσινάς και Κωνσταντίνος Δέδες.
  • Η ηθοποιός μοιράστηκε την εμπειρία της μέσω Instagram, εκφράζοντας ευγνωμοσύνη για τη ζωή.
  • Το καλοκαίρι της περιλάμβανε ταξίδια σε Κιργιστάν και Μεξικό, με φωτογραφίες από διάφορους προορισμούς.

Η Ευγενία Σαμαρά επέλεξε έναν εντυπωσιακό τρόπο για να γιορτάσει τα 39α γενέθλιά της. Αυτή τη φορά, η γνωστή ηθοποιός ανέβηκε στα 4.000 μέτρα -και συγκεκριμένα στο ηφαίστειο Fuego, στη Γουατεμάλα-, όπου έπειτα από μία ανάβαση 12 ωρών έζησε την ομορφότερη εμπειρία της ζωής της. 

Ευγενία Σαμαρά: Βουτιές στους εντυπωσιακούς καταρράκτες του Μεξικού

Η Ευγενία Σαμαρά, η οποία επιλέγει τα τελευταία χρόνια να πραγματοποιεί ταξίδια ζωής, βρέθηκε στη Γουατεμάλα με τους καλούς της φίλους Νίκο Μουτσινά και Κωνσταντίνο Δέδε και αποφάσισε να γιορτάσει τα γενέθλιά της με έναν ξεχωριστό τρόπο, περιγράφοντας μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram όσα βίωσε, αποκαλύπτοντας ότι αυτή ήταν η μεγαλύτερη δοκιμασία που έχει αντιμετωπίσει έως σήμερα.

 

 

Όπως έγραψε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Το Mexican journal έμπαινε με χρονοκαθυστέρηση και έχει ακόμη κάποια χρωστούμενα. Τώρα όμως, θα κάνω μια μικρή παρένθεση και θα σε μεταφέρω στο πραγματικό εδώ και τώρα μου. Ηφαίστειο Fuego, Γουατεμαλα, 4000μ, ανάβαση 12 ωρών. Ανηφόρα του ελέους ,έλλειψη οξυγόνου και βασικά ότι πιο δύσκολο έχω κάνει στη ζωή. Έτσι αποφάσισα ,τελευταία στιγμή οριακά, να γιορτάσω τα 39 μου χρόνια σε τούτο τον πλανήτη!

Και κάπου εκεί συνειδητοποίησα ότι αυτή η μεγάλη πεζοπορία, 12 ωρών, γεμάτη τεράστιες ανηφόρες που έγιναν τεράστιες κατηφόρες, ισιάδια και ζιγκ ζαγκ και χοροί στη διαδρομή και γέλια και δεν αντέχω άλλο και δεν με βαστάνε τα πόδια μου και ολόγιομα φεγγάρια να θες να κλαις και αστραπές,ομίχλες και βροντές και απογοήτευση ότι όλα τα εκάνες τζάμπα και πανέμορφες ανατολές και ηλιοβασιλέματα και τόσα άλλα, με έφεραν σε μια εντυπωσιακή και ολοκληρωτική έκρηξη φωτός. Μια μικρογραφία της ζωης μας, δηλαδή.

Eυγενία Σαμαρά: Με το Νίκο Μουτσινά στους ναούς των Μάγια στο Μεξικό

Στα 39 μου έχοντας διανύσει όλα τα παραπάνω, αρκετές φορές γνωρίζω πια ότι κάθε τόσο, μια τεράστια έκρηξη έρχεται και μου υπενθυμίζει ότι δεν υπάρχω απλώς, ΖΩ!!! 

Ευγνωμοσύνη είναι η λέξη, αλλά είναι μικρή για να περιγράψει το πώς νιώθω. Και επειδή καμιά φορά ξεχνιέμαι, αυτό εδώ είναι ένα γενέθλιο ποστ καταφύγιο, που θα ανατρέχω όταν το σώμα μου και ψυχή μου θα θέλουν να βιώσουν ξανά αυτήν την τεραστίων διαστάσεων ορμητική και ωμή ενέργεια.

Σας ευχαριστώ τόσο πολύ για τις ευχές σας ανταποδίδω με το στοιχείο της φωτιάς και θα κλείσω με μια προτροπή – που πάει σε ότι δεν μας αρέσει.
ΚΑΦΤΕ ΤΑ ΟΛΑ ΚΑΦΤΕ ΤΑ ΒΑΛΤΕ ΦΩΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΦΤΕ ΤΑΑΑΑ. Ps: Ο,τι ταλαιπωρία τράβηξα για να ανέβω εκεί πάνω, η γη μου το γύρισε πίσω Χ10 με μια έκρηξη της», έγραψε η γνωστή ηθοποιός στη δημοσίευσή της.

Δείτε φωτογραφίες της Ευγενίας Σαμαρά από το ηφαίστειο Fuego στη Γουατεμάλα:

Ευγενία Σαμαρά: Γιόρτασε τα γενέθλιά της σε... ηφαίστειο στη Γουατεμάλα!

Ευγενία Σαμαρά: Γιόρτασε τα γενέθλιά της σε... ηφαίστειο στη Γουατεμάλα!

Ευγενία Σαμαρά: Γιόρτασε τα γενέθλιά της σε... ηφαίστειο στη Γουατεμάλα!

Ευγενία Σαμαρά: Γιόρτασε τα γενέθλιά της σε... ηφαίστειο στη Γουατεμάλα!

Ευγενία Σαμαρά: Γιόρτασε τα γενέθλιά της σε... ηφαίστειο στη Γουατεμάλα!

Φωτογραφίες: Instagram.com

Το καλοκαίρι της Ευγενίας Σαμαρά ήταν γεμάτο από εικόνες και διαφορετικούς προορισμούς, τους οποίους μοιράστηκε με τους followers της στο διαδικτυακό ταξιδιωτικό ημερολόγιο που διατηρεί στα social media.

Αρχικά, ταξίδεψε στο Κιργιστάν, όπου περπάτησε για ώρες μέσα σε ένα από τα πιο απομονωμένα τοπία της χώρας, ενώ στη συνέχεια επισκέφθηκε το Μεξικό, δείχνοντας στους διαδικτυακούς φίλους της στιγμιότυπα από διαφορετικές γραφικές πόλεις και μαγευτικά τοπία.

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