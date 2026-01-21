Λαχταριστή ζαμπονοκασερόπιτα με μπεσαμέλ

Αν σας αρέσουν οι πίτες και ψάχνετε να βρείτε μία συνταγή που να ξεφεύγει από τις κλασικές, δοκιμάστε να φτιάξετε αυτή που έφτιαξε για τους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star ο Γιώργος Ρήγας.
Ο σεφ μπήκε στην κουζίνα, ετοίμασε ζαμπονοκασερόπιτα με μπεσαμέλ και έδειξε βήμα-βήμα στους τηλεθεατές τη διαδικασία.
Υλικά της Συνταγής
Για τη βάση
• 1 πακέτο φύλλο κρούστας
• 120 γρ. βούτυρο λιωμένο
• Λίγο ελαιόλαδο
Για τη γέμιση
• 300 γρ. ζαμπόν (ψιλοκομμένο)
• 400 γρ. τυριά (γκούντα, κασέρι, ένταμ)
• 200 ml κρέμα γάλακτος
• 2 αυγά
• Πιπέρι και λίγο μοσχοκάρυδο
Για τη μπεσαμέλ
• 80 γρ. βούτυρο
• 80 γρ. αλεύρι
• 1 λίτρο γάλα ζεστό
• Αλάτι, πιπέρι
• Λίγο μοσχοκάρυδο
• 1 αυγό (προαιρετικά)
Εκτέλεση της Συνταγής
1. Μπεσαμέλ Λιώνεις το βούτυρο, ρίχνεις το αλεύρι και ανακατεύεις 1-2 λεπτά. Προσθέτεις σιγά σιγά το ζεστό γάλα μέχρι να γίνει βελούδινη και πηχτή. Κατεβάζεις από τη φωτιά, ρίχνεις αλάτι, πιπέρι, μοσχοκάρυδο και (αν θες) το αυγό. 2. Γέμιση Σε μπολ: ζαμπόν, τυριά, κρέμα γάλακτος, αυγά, πιπέρι. Προσθέτεις τη μισή μπεσαμέλ και ανακατεύεις καλά. 3. Στήσιμο • Λαδώνεις ταψί • Στρώνεις 3-4 φύλλα λαδωμένα • Ρίχνεις όλη τη γέμιση • Από πάνω απλώνεις την υπόλοιπη μπεσαμέλ • Κλείνεις με φύλλα, καλά λαδωμένα 4. Ψήσιμο • 180°C, αντιστάσεις • 45-50 λεπτά μέχρι να ροδίσει τέλεια.
Δείτε το Breakfast@Star