Κωνσταντέλιας: «Δεν ακούγεται καλό αυτό που είπε ο γιατρός»

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας πέτυχε γκολ για τη Ντόρτμουντ στο ντεμπούτο του στη Bundesliga, ωστόσο η σπουδαία εμφάνιση του Έλληνα άσου επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του.
Ο "Ντέλιας" έγινε αναγκαστική αλλαγή λόγω ενόχλησης στο γόνατο και δεν άργησαν να κυκλοφορήσουν τα δυσάρεστα νέα, που αναφέρουν ότι οι άνθρωποι της Ντόρτμουντ φοβούνται για ρήξη χιαστού.
Η απάντηση θα δοθεί από τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας, που θα κάνει ο παίκτης την Κυριακή ή το πρωί της Δευτέρας.
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