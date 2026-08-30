Κωνσταντέλιας: «Δεν ακούγεται καλό αυτό που είπε ο γιατρός»

Η απάντηση θα δοθεί από τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.08.26 , 11:08 Συνελήφθη ο Άρης Μουγκοπέτρος - Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ
30.08.26 , 11:02 Φωτιά στο Διμηνιό Κορινθίας - Επιχειρεί και ένα ελικόπτερο
30.08.26 , 11:00 Εξαφανίσεις παιδιών που χάθηκαν στην Ελλάδα και δε βρέθηκαν ποτέ...
30.08.26 , 10:35 Μητσοτάκης: Διαγωνισμός για τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης
30.08.26 , 10:22 Καίτη Γαρμπή: Η συγκινητική αναφορά στον Δημήτρη Κόκοτα στη συναυλία της
30.08.26 , 10:00 Συνταγή για το ένα υγιεινό και light κέικ, ιδανικό για τα παιδιά
30.08.26 , 09:44 Δημήτρης Αλεξάνδρου: Δέχθηκε επίθεση από σκύλο - «Πονάει ο γοφός μου»
30.08.26 , 09:11 Ελβετία: Πυροβολισμοί σε rave party -Τουλάχιστον ένας νεκρός, 5 τραυματίες
30.08.26 , 09:05 Test Drive: Δοκιμάζουμε το νέο Dacia Sandero Stepway Eco-G 120 EDC
30.08.26 , 09:00 Κωνσταντέλιας: «Δεν ακούγεται καλό αυτό που είπε ο γιατρός»
30.08.26 , 08:52 Καιρός: Ζέστη, αφρικανική σκόνη και άνεμοι έως 7 μποφόρ σήμερα
30.08.26 , 08:28 Κύπρος: Γνωστός επιχειρηματίας ο νεκρός μετά την κακοκαιρία στο Κάβο Γκρέκο
30.08.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 30 Αυγούστου
29.08.26 , 23:45 Οι διάλογοι που «καίνε» τον ψυχολόγο και το κύκλωμα ναρκωτικών
29.08.26 , 23:45 Ηλεία: Συγκλονίζει γιατρός για τον 8χρονο - «Του αφαίρεσα ένα λίτρο νερό»
Ανθή Βούλγαρη: Καλοκαιρινές στιγμές με τον σύζυγό της & τον γιο τους
Γιώργος Χρυσοστόμου: Tαξίδι στη γενέτειρά του- Οι φωτογραφίες στο Instagram
Βέροια: Θρήνος στην κηδεία της 18χρονης που πνίγηκε στους καταρράκτες
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Βουτιές στα γαλάζια νερά του Ιονίου
Κύπρος: Γνωστός επιχειρηματίας ο νεκρός μετά την κακοκαιρία στο Κάβο Γκρέκο
Κηδεία Δημήτρη Κόκοτα: Συντετριμμένες η σύζυγος, η κόρη & η αδελφή του
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Δέχθηκε επίθεση από σκύλο - «Πονάει ο γοφός μου»
Μπουλέ & Κωνσταντάκη: Road trip για δύο σε τρεις χώρες μέσα σε 6 μέρες!
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Φωτογραφίζονται μαζί στην Κεφαλονιά
Μητσοτάκης: Διαγωνισμός για τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Θεσσαλονίκης
Περισσότερα

VIDEOS

Τζoρτζ Μπάλντοκ
Στη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ ο αγώνας της Εθνικής με
Τζορτζ Μπάλντοκ
Οικογένεια Μπάλντοκ: Σεβαστείτε το πένθος μας
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόρος Ο Εμμανουήλ Καραλής
Ολυμπιακοί Αγώνες: Ο Εμμανουήλ Καραλής σημαιοφόρος στην τελετή λήξης
Μίλτος Τεντόγλου: Η Απονομή Του Χρυσού Μεταλλίου Στο Παρίσι
Τεντόγλου: Στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου ο «ιπτάμενος» Μίλτος
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Εικόνες Από Το Πλωτό Ολυμπιακό Χωριό
Με σπα, Sky Bar, πισίνες και νεροτζουλήθρα το πλωτό Ολυμπιακό
Εμμανουέλα Κατζουράκη: Επιζήσασα Των Τεμπών Η Ολυμπιονίκης
Εμμ. Κατζουράκη: Σώθηκε από την τραγωδία στα Τέμπη και έγινε
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
«Χάλκινος» Ολυμπιονίκης ο Λευτέρης Πετρούνιας
Θεόδωρος Τσελίδης: Υπερήφανος Ως Έλληνας - Η Ανάρτηση
Θοδωρής Τσελίδης: «Υπερήφανος ως Έλληνας, συγγνώμη που δε μιλάω ελληνικά»
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024
Ολυμπιακοί Αγώνες 2024: Τι θα δούμε στην τελετή έναρξης στο
Ολυμπιακοί Αγώνες: Σημαιοφόροι Αντετοκούνμπο Και Ντρισμπιώτη
Αντετοκούνμπο και Ντρισμπιώτη οι σημαιοφόροι στους Ολυμπιακούς του Παρισιού
Τρόπαιο Ολυμπιακού
Conference League:Το τρόπαιο του Ολυμπιακού στον τάφο του Μιλτιάδη Μαρινάκη
Euroleague: Αρνήθηκε Το Βερολίνο Τη Βοήθεια Της ΕΛ.ΑΣ.
Euroleague: Αρνήθηκε το Βερολίνο τη βοήθεια της ΕΛ.ΑΣ.
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
«Φρούριο» η Νέα Φιλαδέλφεια για τον τελικό του Conference
Αλέξης Κούγιας παραίτηση
Παραιτήθηκε ο Κούγιας από τον Ολυμπιακό
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ
Μαραθώνιος: Μεγάλος νικητής ο Κενυάτης Κίπτο με νέο ρεκόρ διαδρομής
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αθλητικα
Κωνσταντέλιας: «Δεν ακούγεται καλό αυτό που είπε ο γιατρός»
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στην αναζήτηση σας
Πρόσθηκη star.gr στις επιλογές σας

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας πέτυχε γκολ για τη Ντόρτμουντ στο ντεμπούτο του στη Bundesliga, ωστόσο η σπουδαία εμφάνιση του Έλληνα άσου επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του.

Ο "Ντέλιας" έγινε αναγκαστική αλλαγή λόγω ενόχλησης στο γόνατο και δεν άργησαν να κυκλοφορήσουν τα δυσάρεστα νέα, που αναφέρουν ότι οι άνθρωποι της Ντόρτμουντ φοβούνται για ρήξη χιαστού.

Η απάντηση θα δοθεί από τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας, που θα κάνει ο παίκτης την Κυριακή ή το πρωί της Δευτέρας.

Διάβασε ολόκληρο το άρθρο στο sportdog.gr

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΕΛΙΑΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Στον ΠΑΟΚ Ο Όγκνιεν Ούγκρεσιτς
Αθλητικα
Ποιον παίκτη ανακοίνωσε ο ΠΑΟΚ μέσα από ένα βίντεο
Ολυμπιακός: Οι Δύο Μεταγραφές Που Περιμένει
Αθλητικα
Ολυμπιακός: Οι δύο μεταγραφές που περιμένει
Εμμανουήλ Καραλής: Νέο Πανελλήνιο Ρεκόρ Με 6,20
Αθλητικα
Καραλής «από άλλον πλανήτη»: Απίθανο πανελλήνιο ρεκόρ με 6,20 στη Ζυρίχη
Κωπηλασία: Παγκόσμιος Πρωταθλητής Στο Σκιφ ο Γκαϊδατζής
Αθλητικα
Κωπηλασία: Παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκιφ ελαφρών βαρών ο Γκαϊδατζής
Παναθηναϊκός: Αποκάλυψη Χουάντσο Για Προτάσεις Που Δέχθηκε
Αθλητικα
Παναθηναϊκός: Η αποκάλυψη Χουάντσο για τις προτάσεις που είχε
Ρούμπεν Βάργκας
Αθλητικα
Ολυμπιακός: Αποκάλυψη για Βάργκας - «Πώληση με ποσό ρεκόρ»
Ομπράντοβιτς: Αφήνει Εκτός Δύο Μεγάλα Ονόματα με Ολυμπιακό!
Αθλητικα
Ομπράντοβιτς: Αφήνει εκτός δύο μεγάλα ονόματα με Ολυμπιακό!
Ολυμπιακός: Ποιoς Παίκτης Πλήρωσε Για Να Έρθει Ελλάδα
Αθλητικα
Ολυμπιακός: Ποιoς πλήρωσε και από την τσέπη του για να έρθει Ελλάδα
Diamond League Σιλεσία: Δεύτερος Με 6 Μέτρα Ο Καραλής
Αθλητικα
Δεύτερος ο Καραλής στο Diamond League στη Σιλεσία, πίσω από τον Ντουπλάντις
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top