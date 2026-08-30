Κωνσταντέλιας: «Δεν ακούγεται καλό αυτό που είπε ο γιατρός»

Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας πέτυχε γκολ για τη Ντόρτμουντ στο ντεμπούτο του στη Bundesliga, ωστόσο η σπουδαία εμφάνιση του Έλληνα άσου επισκιάστηκε από τον τραυματισμό του.

Ο "Ντέλιας" έγινε αναγκαστική αλλαγή λόγω ενόχλησης στο γόνατο και δεν άργησαν να κυκλοφορήσουν τα δυσάρεστα νέα, που αναφέρουν ότι οι άνθρωποι της Ντόρτμουντ φοβούνται για ρήξη χιαστού.

Η απάντηση θα δοθεί από τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας, που θα κάνει ο παίκτης την Κυριακή ή το πρωί της Δευτέρας.

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