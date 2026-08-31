Κανονικό drift έκανε στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης, αλλά και σε δρόμους της πόλης, οδηγός υπερπολυτελούς supercar. Για τις επικίνδυνες εικόνες υπήρξε παρέμβαση εισαγγελέα και συλλήψεις.

Όλα συνέβησαν το πρωί της Δευτέρας, όταν πολυτελή αγωνιστικά οχήματα από το εξωτερικό, που βρίσκονταν στην πόλη για οργανωμένη εκδήλωση, σκόρπισαν τον τρόμο στους περαστικούς με τους επικίνδυνους ελιγμούς τους.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, φαίνεται ο οδηγός ενός αγωνιστικού οχήματος να αναπτύσσει ιλιγγιώδη ταχύτητα πάνω στο πλακόστρωτο, δίπλα στον ποδηλατόδρομο, την ώρα μάλιστα που περνάει και κάποιος με πατίνι. Σε άλλο βίντεο φαίνεται αγωνιστικό όχημα να κάνει drift και επικίνδυνους ελιγμούς πάνω στην παραλιακή λεωφόρο, ενώ ακολουθούν και άλλα αγωνιστικά.

Οι ελιγμοί μπορεί να έγιναν με δεξιοτεχνία, χωρίς όμως να έχει ληφθεί το παραμικρό μέτρο προστασίας για τους περαστικούς.

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, ο οποίος είχε δώσει άδεια μόνο για να παρκάρουν τα πολυτελή οχήματα στο συγκεκριμένο σημείο, ενημέρωσε την Αστυνομία και θα κινηθεί νομικά σε βάρος του υπεύθυνου της εκδήλωσης.

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