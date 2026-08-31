Η οικονομική ατζέντα περνά στο κέντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης λίγες ημέρες πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με κινητοποιήσεις εργαζομένων στην Αθήνα και παράλληλη όξυνση της σύγκρουσης μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης.

Εποχικοί πυροσβέστες συγκεντρώθηκαν στην πλατεία Συντάγματος ζητώντας μονιμοποίηση και 12μηνη εργασία, ενώ η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ πραγματοποίησε παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το υπουργείο Οικονομικών με βασικό αίτημα την επαναχορήγηση του 13ου και του 14ου μισθού στο Δημόσιο.

Οι παρεμβάσεις αυτές καταγράφονται την ώρα που η κυβέρνηση επιχειρεί να διαμορφώσει το δικό της πολιτικό στίγμα ενόψει ΔΕΘ και τα κόμματα της αντιπολίτευσης ανεβάζουν την πίεση, με αιχμή τόσο το Ταμείο Ανάκαμψης όσο και το ιδιωτικό χρέος.

Εποχικοί πυροσβέστες στο Σύνταγμα με αίτημα τη μονιμοποίηση

Εκατοντάδες εποχικοί πυροσβέστες βρέθηκαν στο Σύνταγμα διεκδικώντας οριστική λύση στο ζήτημα της μονιμοποίησής τους. Στο επίκεντρο της κινητοποίησης βρέθηκε το αίτημα για σταθερή, 12μηνη εργασία, με τους διαδηλωτές να υποστηρίζουν ότι οι ανάγκες της πυροπροστασίας δεν περιορίζονται σε μια εποχή του χρόνου.

Η συγκέντρωση των εποχικών πυροσβεστών στο Σύνταγμα

Στη συγκέντρωση ακούστηκε το σύνθημα: «ήρθε η ωρα να βγάλουμε τα μπεζ οι καταστροφές δεν είναι εποχικές».

Πυροσβέστης δήλωσε: «είμαστε εδώ για το αυτονόητο ζητώντας 12μηνη εργασία».

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, οι πυροσβέστες πραγματοποίησαν πορεία στην οδό Ομήρου και στη συνέχεια προχώρησαν σε καθιστική διαμαρτυρία. Εκεί κράτησαν ενός λεπτού σιγή για συναδέλφους τους που έχασαν τη ζωή τους.

Στο πλευρό των διαδηλωτών βρέθηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, η οποία δήλωσε: «Τα αιτήματα των εποχικών πυροσβεστών είναι δίκαια και λογικά. Είναι τα αυτονόητα, δουλειά 12 μήνες το χρόνο».

Μικρή ένταση στη συγκέντρωση στο Σύνταγμα

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης σημειώθηκε μικρή ένταση, όταν άτομα που δεν είχαν σχέση με τους εποχικούς πυροσβέστες επιχείρησαν να σηκώσουν δικά τους πλακάτ.

Από την πλευρά των συγκεντρωμένων διατυπώθηκε σαφής αποστασιοποίηση. Πυροσβέστης δήλωσε: «Φέρουμε το εθνόσημο και δεν μας αντιπροσωπεύουν τα πλακάτ που λένε «δολοφόνοι».

Η ΑΔΕΔΥ στο υπουργείο Οικονομικών για 13ο και 14ο μισθό

Ξεχωριστή κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε έξω από το υπουργείο Οικονομικών από την Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ. Η παρέμβαση είχε ως βασικό αίτημα την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού στο Δημόσιο, ένα ζήτημα που επανέρχεται δυναμικά στη δημόσια συζήτηση πριν από τις εξαγγελίες της ΔΕΘ.

Η κινητοποίηση της ΑΔΕΔΥ εντάσσει ακόμη πιο καθαρά τα εργασιακά και μισθολογικά αιτήματα στο πολιτικό σκηνικό των ημερών, με το οικονομικό πεδίο να συνδέεται πλέον άμεσα με την αντιπαράθεση των κομμάτων.

Μητσοτάκης για το Ταμείο Ανάκαμψης πριν από τη ΔΕΘ

Παράλληλα, η αντίστροφη μέτρηση για τη ΔΕΘ έχει ξεκινήσει και σε επίπεδο πολιτικής προβολής. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσίασε απολογισμό για το Ταμείο Ανάκαμψης μέσω βίντεο animation με χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δήλωσε: «Το Ελλάδα 2.0 ολοκληρώνεται. Η αλλαγή, όμως, που ξεκίνησε δεν ολοκληρώνεται μαζί του. Γιατί ο εκσυγχρονισμός της χώρας δεν έχει ημερομηνία λήξης. Συνεχίζουμε, επόμενος σταθμός το 2030 με ορίζοντα μια ελλάδα πιο ασφαλή, πιο δίκαιη».

Κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ σε ανοιχτή σύγκρουση

Η κυβέρνηση ανεβάζει τους τόνους απέναντι στο ΠΑΣΟΚ, με αφορμή και την αντιπαράθεση για τα δάνεια και τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης δήλωσε: «To ΠΑΣΟΚ του κ Ανδρουλάκη επιχείρησε να γίνει ένας πράσινος ΣΥΡΙΖΑ… Το βασικό που λέει το ΠΑΣΟΚ είναι ότι σοι πληρώνετε τα δάνεια σας, τις δόσεις σας είστε κορόιδα… αυτό το μήνυμα στέλνει».

Από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ, ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς απάντησε: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δημιούργησε ένα ενισχυμένο κίνημα «δεν πληρώνω» υπέρ των funds όταν τους έδωσε ειδική φορολογική ασυλία».

Πυρά από ΚΚΕ, ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα για οικονομία και Ταμείο Ανάκαμψης

Στη συζήτηση για το Ταμείο Ανάκαμψης παρενέβη και το ΚΚΕ, το οποίο σε ανακοίνωσή του ανέφερε: «Ούτε με τη βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, ο κ. Μητσοτάκης μπορεί να αποκρύψει πως με το “Ταμείο Ανάκαμψης” ο λαός φορτώθηκε δισεκατομμύρια νέων δανείων».

Η πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ Ρένα Δούρου έδωσε έμφαση στο ζήτημα του ιδιωτικού χρέους, δηλώνοντας ότι «η εκτίναξη του ιδιωτικού χρέους είναι μια ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας.»

Στην πολιτική αντιπαράθεση παρενέβη και ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος εντάσσει το Ταμείο Ανάκαμψης στη δική του επιχειρηματολογία ενόψει της μάχης της ΔΕΘ.

Ο Αλέξης Τσίπρας δήλωσε συγκεκριμένα : «Δε θα είναι τεράστιες οι ευκαιρίες που θα έχουμε μπροστά μας. Ήδη είχαμε μια πολύ μεγάλη που κατά την άποψή μου δεν αξιοποιήθηκε και ήταν το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας».