Ιωάννα Τούνη: Ποζάρει στην αγκαλιά του Δημήτρη Σπυριδωνίδη

Οι νέες φωτογραφίες από το ταξίδι τους στις Μαλδίβες

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Βίντεο από την τελευταία ημέρα της Ιωάννας Τούνη στις Μαλδίβες

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ιωάννα Τούνη γιόρτασε τα 33α γενέθλιά της στις Μαλδίβες με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη.
  • Μοιράστηκε φωτογραφίες στο Instagram, ποζάροντας στην αγκαλιά του συντρόφου της.
  • Το ζευγάρι εκφράζει δημόσια τον έρωτά του, αγνοώντας τα αδιάκριτα βλέμματα.
  • Πρόσφατα βρέθηκαν στην Κωνσταντινούπολη για τον γάμο μιας φίλης της Ιωάννας.
  • Η Ιωάννα δηλώνει ευτυχισμένη με τη σχέση της και τη σύνδεση του Δημήτρη με τον γιο της.

Με αφορμή τα 33α γενέθλιά της, η Ιωάννα Τούνη ταξίδεψε στις Μαλδίβες με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη και την παρέα της. Τρεις εβδομάδες μετά και το μυαλό της influencer βρίσκεται ακόμα στον εξωτικό προορισμό. Απόδειξη οι νέες φωτογραφίες που μοιράστηκε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. 

Ιωάννα Τούνη: «Δε χρειάζεται να τα έχεις όλα λυμένα»

Η Ιωάννα Τούνη, που δεν κρύβει πια τον έρωτά της, ποζάρει στην αγκαλιά του συντρόφου της, με φόντο το ειδυλλιακό τοπίο των Μαλδίβων.

«Είμαι χαρούμενη που ήρθες», σχολίασε στη λεζάντα του άλμπουμ της.

Σε άλλα στιγμιότυπα βλέπουμε τον Πάρη σε ρόλο μοντέλου, με την έκφραση του προσώπου του να μαρτυρά ότι απόλαυσε στο έπακρο τις διακοπές του. Διαρκώς στο πλευρό του βρισκόταν ο κολλητός του, με τον οποίο μοιράστηκαν στιγμές γέλιου και παιχνιδιού. 

Ιωάννα Τούνη: Πανευτυχής στην αγκαλιά του Δημήτρη Σπυριδωνίδη

Ιωάννα Τούνη: Πανευτυχής στην αγκαλιά του Δημήτρη Σπυριδωνίδη

Ανάμεσα στις φωτογραφίες υπήρχε και ένα στιγμιότυπο με τον Πάρη να κοιτάζει χαρούμενος τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη και να του δείχνει κάτι στο κινητό.

Η Ιωάννα Τούνη δεν σταματά να γυρίζει όλον τον κόσμο, παίρνοντας -έστω και νοητά- μαζί της τις διαδικτυακές της φίλες, τις «συμπεθέρες» της, όπως η ίδια τις αποκαλεί.

Σε πολλές από τις εξορμήσεις της πλέον την ακολουθεί ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης, ο οποίος δραστηριοποιείται στον χώρο της εστίασης, διατηρώντας τα δικά του μαγαζιά.

Το ζευγάρι, που αρχικά κρατούσε χαμηλό προφίλ, τώρα εκφράζει δημόσια τον έρωτά του, αδιαφορώντας πλήρως για τα αδιάκριτα βλέμματα. Μάλιστα, οι δυο τους βρέθηκαν πρόσφατα στην Κωνσταντινούπολη, προκειμένου να παρευρεθούν στον γάμο μιας παιδικής φίλης της Ιωάννας Τούνη.

Τούνη για σχέση Δημήτρη με Πάρη: «Κανείς δεν μπλέκει ρόλους»

Ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης με τον μικρό Πάρη

Ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης με τον μικρό Πάρη

Η επιχειρηματίας διανύει μια πολύ όμορφη κι ευτυχισμένη περίοδο στην προσωπική της ζωή, μην κρύβοντας το πόσο τυχερή νιώθει για τη σχέση που έχει αναπτύξει ο αγαπημένος της με τον γιο της.

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ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ
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