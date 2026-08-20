Τούνη για σχέση Δημήτρη με Πάρη: «Κανείς δεν μπλέκει ρόλους»

Οι αιχμηρές απαντήσεις της για τη σχέση του Δημήτρη Σπυριδωνίδη με τον Πάρη

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Τελευταία ημέρα στις Μαλδίβες για την Ιωάννα Τούνη

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Ιωάννα Τούνη ανάρτησε τρυφερή φωτογραφία του Πάρη με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη, εκφράζοντας την αγάπη της για τον τρόπο που ο Δημήτρης συμπεριφέρεται στον γιο της.
  • Σχόλια ακολούθησαν σχετικά με τους ρόλους γονιών και νέων συντρόφων, με κάποιους να προειδοποιούν για την ανάμειξη των ρόλων.
  • Η Τούνη απάντησε ότι το σημαντικό είναι το παιδί να νιώθει αγάπη και ασφάλεια, χωρίς να μπλέκονται οι ρόλοι.
  • Τόνισε ότι και οι δύο γονείς έχουν προχωρήσει με νέους συντρόφους και ότι η αγάπη είναι το κύριο μέλημα.
  • Η ανάρτηση προκάλεσε θετικά και αρνητικά σχόλια, αναδεικνύοντας τις απόψεις γύρω από την οικογενειακή δυναμική.

Η σχέση που έχει δημιουργήσει ο Πάρης με τον σύντροφο της Ιωάννας Τούνη, Δημήτρη Σπυριδωνίδη, βρέθηκε στο επίκεντρο της πρόσφατης ανάρτησης της influencer, με την ίδια να μιλά για τα συναισθήματά της βλέποντας τον τρόπο με τον οποίο εκείνος συμπεριφέρεται στον γιο της.

Ιωάννα Τούνη: «Να ερωτεύεσαι ακόμη περισσότερο τον άνθρωπό σου…»

Η Ιωάννα Τούνη μοιράστηκε μια τρυφερή φωτογραφία του Πάρη με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη και στη λεζάντα της έγραψε: «Να ερωτεύεσαι ακόμη περισσότερο τον άνθρωπό σου, βλέποντας πώς συμπεριφέρεται στο παιδί σου… ανεκτίμητο!»

Η συγκεκριμένη ανάρτηση συγκέντρωσε πολλά θετικά σχόλια, ωστόσο δεν έλειψαν και εκείνα που άνοιξαν συζήτηση γύρω από τους ρόλους των γονιών και των νέων συντρόφων στη ζωή ενός παιδιού.

Ιωάννα Τούνη: Ο Πάρης με τον Δημήτρη Σπυριδωνίδη και η απορία της

Μία από τις ακόλουθες της σχολίασε: «Καλό είναι να μη μπλέκετε τους ρόλους. Ο μπαμπάς είναι ένας όπως και η μαμά. Τα ερωτικά σας μακριά από το παιδί και ιδίως σε τόση τρυφερή ηλικία».

Τούνη για σχέση Δημήτρη με Πάρη: «Κανείς δεν μπλέκει ρόλους»

Η Ιωάννα Τούνη δεν άφησε το σχόλιο αναπάντητο και θέλησε να εξηγήσει δημόσια τη δική της οπτική, γράφοντας: «Το ότι αναπόφευκτα η ζωή προχωράει και έχουμε προχωρήσει επίσης και οι δύο είναι το λογικό και επόμενο! Το ζητούμενο είναι το παιδί να νιώθει όμορφα μέσα στην νέα σχέση των γονιών του και να έχει αμέριστη αγάπη από όλους! Κανείς δεν μπλέκει ρόλους».

Στην ίδια ανάρτηση υπήρξαν και άλλα σχόλια που αναφέρονταν στη σχέση του Πάρη με τον πατέρα του. «Σαν τον μπαμπά του κανείς», έγραψε χαρακτηριστικά μία ακόλουθος, ενώ ένα ακόμη σχόλιο ανέφερε: «Γιατί είσαι εσύ; Καλό είναι τη θέση του πατέρα να μην την πάρει ΚΑΝΕΙΣ!! Και για το παιδί δηλαδή δεν είναι ό,τι καλύτερο να γνωρίζει είτε του πατέρα του κοπέλες κάθε τρεις και λίγο αλλά ούτε και από τη μάνα του!… Τα ερωτικά τους μακριά από το παιδί».

Η influencer επέλεξε να απαντήσει και σε αυτή την τοποθέτηση, επιμένοντας πως τόσο η ίδια όσο και ο πατέρας του Πάρη έχουν συνεχίσει τη ζωή τους και έχουν πλέον νέους συντρόφους.

«Καλώς ή κακώς έχουν προχωρήσει και οι δύο γονείς του Πάρη με νέους συντρόφους που είναι μαζί όλη μέρα σπίτι και παντού. Και το σημαντικό δεν είναι οι “θέσεις” αλλά να μεγαλώνει το παιδί με αγάπη!», έγραψε χαρακτηριστικά η Ιωάννα Τούνη.

Τούνη για σχέση Δημήτρη με Πάρη: «Κανείς δεν μπλέκει ρόλους»

Με αυτόν τον τρόπο, η Ιωάννα Τούνη θέλησε να ξεκαθαρίσει πως για την ίδια το σημαντικότερο είναι ο Πάρης να αισθάνεται ασφάλεια και αγάπη μέσα στο οικογενειακό του περιβάλλον, χωρίς να τίθεται θέμα αντικατάστασης των γονεϊκών ρόλων.

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ΙΩΑΝΝΑ ΤΟΥΝΗ
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝΙΔΗΣ
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ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
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