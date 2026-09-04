Συντάξεις Οκτωβρίου: Πότε θα μπουν τα ποσά στους λογαριασμούς

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Οικονομια
Πότε Θα Καταβληθούν Οι Συντάξεις Οκτωβρίου;
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Σε δύο φάσεις θα πραγματοποιηθεί η καταβολή των συντάξεων Οκτωβρίου, ανάλογα με το Ταμείο και την κατηγορία των συνταξιούχων

Εργαζόμενοι Συνταξιούχοι: Πότε κινδυνεύουν με κατάσχεση σύνταξης;

Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 θα καταβληθούν:

  • Κύριες συντάξεις από τα πρώην ταμεία μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ
  • Κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με το Ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ
  • Επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών)

ΔΕΘ: Τα μέτρα που εξετάζονται για στέγαση, μισθούς και συντάξεις

Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026 θα καταβληθούν:

  • Κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπών εντασσόμενων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
  • Κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

Συντάξεις: Τρέχουν να προλάβουν όσοι είναι κοντά σε ηλικία συνταξιοδότησης

Υπενθυμίζεται ότι τα χρήματα θα εμφανιστούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων μία ημέρα νωρίτερα, δηλαδή την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου και τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα, μετά τις 5 το απόγευμα.

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