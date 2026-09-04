Πότε Θα Καταβληθούν Οι Συντάξεις Οκτωβρίου;

Σε δύο φάσεις θα πραγματοποιηθεί η καταβολή των συντάξεων Οκτωβρίου, ανάλογα με το Ταμείο και την κατηγορία των συνταξιούχων.
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Συγκεκριμένα, την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 θα καταβληθούν:
- Κύριες συντάξεις από τα πρώην ταμεία μη μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ
- Κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν από τη σύσταση του ΕΦΚΑ και μετά, με το Ν.4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ
- Επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα (μη μισθωτών και μισθωτών)
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Την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου 2026 θα καταβληθούν:
- Κύριες συντάξεις των πρώην Ταμείων Μισθωτών [ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ΤΡΑΠΕΖΩΝ, ΟΤΕ, ΔΕΗ, λοιπών εντασσόμενων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ, ΤΣΠ-ΗΣΑΠ), ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ
- Κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.
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Υπενθυμίζεται ότι τα χρήματα θα εμφανιστούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων μία ημέρα νωρίτερα, δηλαδή την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου και τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου αντίστοιχα, μετά τις 5 το απόγευμα.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.