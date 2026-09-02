Πρεμιέρα Τσίπρα στη ΔΕΘ με το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ

7,4 δις στο «πακέτο»  για την επόμενη τετραετία

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ στη ΔΕΘ με ορίζοντα τετραετίας.
  • Το τρίπτυχο του προγράμματος είναι: «Παράγουμε περισσότερο - μοιράζουμε δικαιότερα και ζούμε καλύτερα».
  • Το κόστος του προγράμματος ανέρχεται σε 7,39 δισεκατομμύρια ευρώ για την περίοδο 2027-2030, με εξασφαλισμένες πηγές χρηματοδότησης.
  • Προβλέπονται μόνιμα νέα έσοδα σχεδόν 2 δις και δαπάνες 5,5 δις ευρώ.
  • Η εμφάνιση του Τσίπρα στη ΔΕΘ έχει χαρακτηριστεί «unfair» από τους πολιτικούς του αντιπάλους.

Πρεμιέρα στη ΔΕΘ έκανε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζοντας το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ με ορίζοντα τετραετίας. 

«Παράγουμε περισσότερο - μοιράζουμε δικαιότερα και ζούμε καλύτερα» ήταν   το τρίπτυχο, στο οποίο βασίζεται το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης που παρουσίασε ο κ. Τσίπρας με ορίζοντα το 2030. 

Τσιπρας: «Η δεύτερη κάλπη είναι η κάλπη της ανατροπής»

Στόχευσε ιδιαίτερα στους μικρομεσαίους, αλλά και στους μετριοπαθείς ψηφοφόρους, ακόμα και τους συντηρητικούς, διευρύνοντας το ακροατήριό του. 

7,4 δις στο «πακέτο»  για την επόμενη τετραετία

Επέμεινε ιδιαίτερα ο κ. Τσίπρας στην κοστολόγηση του προγράμματος, για να προλάβει τα «πυρά» της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. Θα έχει κόστος 7,39 δισεκατομμυρίων για την τετραετία 2027-2030 με εξασφαλισμένες πηγές χρηματοδότησης, ανέφερε. Επίσης ο σχεδιασμός προβλέπει μόνιμα νέα έσοδα σχεδόν 2 δις και δαπάνη 5,5 δις. Η πρόταση θα περιλαμβάνει το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης, ως διάδοχο σχήμα του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και τη λεγόμενη «Πατριωτική Εισφορά». 

Κόντρα για την εμφάνιση Τσίπρα στη ΔΕΘ πριν και μετά τον Μητσοτάκη

Πάντως, η εμφάνιση του κ. Τσίπρα πριν από κάθε άλλον στη φετινή ΔΕΘ έχει χαρακτηριστεί σαν «unfair»  από τους πολιτικούς του αντιπάλους, ενώ ο ίδιος θα επανέλθει με συνέντευξη Τύπου την επόμενη εβδομάδα. 

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