Πρεμιέρα στη ΔΕΘ έκανε σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας, παρουσιάζοντας το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ με ορίζοντα τετραετίας.

«Παράγουμε περισσότερο - μοιράζουμε δικαιότερα και ζούμε καλύτερα» ήταν το τρίπτυχο, στο οποίο βασίζεται το Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης που παρουσίασε ο κ. Τσίπρας με ορίζοντα το 2030.

Στόχευσε ιδιαίτερα στους μικρομεσαίους, αλλά και στους μετριοπαθείς ψηφοφόρους, ακόμα και τους συντηρητικούς, διευρύνοντας το ακροατήριό του.

7,4 δις στο «πακέτο» για την επόμενη τετραετία

Επέμεινε ιδιαίτερα ο κ. Τσίπρας στην κοστολόγηση του προγράμματος, για να προλάβει τα «πυρά» της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ. Θα έχει κόστος 7,39 δισεκατομμυρίων για την τετραετία 2027-2030 με εξασφαλισμένες πηγές χρηματοδότησης, ανέφερε. Επίσης ο σχεδιασμός προβλέπει μόνιμα νέα έσοδα σχεδόν 2 δις και δαπάνη 5,5 δις. Η πρόταση θα περιλαμβάνει το Εθνικό Ταμείο Σύγκλισης, ως διάδοχο σχήμα του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά και τη λεγόμενη «Πατριωτική Εισφορά».

Πάντως, η εμφάνιση του κ. Τσίπρα πριν από κάθε άλλον στη φετινή ΔΕΘ έχει χαρακτηριστεί σαν «unfair» από τους πολιτικούς του αντιπάλους, ενώ ο ίδιος θα επανέλθει με συνέντευξη Τύπου την επόμενη εβδομάδα.