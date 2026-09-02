Η Ιωάννα Τούνη έχει καθημερινή παρουσία στα social media, όπου μοιράζεται στιγμές από την καθημερινότητά της ως εργαζόμενη μητέρα.

Το απόγευμα της Τετάρτης (2/9) αποκάλυψε στους followers της ότι πρόκειται να ταξιδέψει ξανά στο Παρίσι για επαγγελματικούς λόγους, αυτή τη φορά όχι με τον γιο της, Πάρη, αλλά με τον σύντροφό της.

Λίγο πριν μπουν στο αεροπλάνο με προορισμό την πόλη του φωτός, ο Δημήτρης Σπυριδωνίδης φρόντισε για άλλη μια φορά να δείξει στην αγαπημένη του πόσο πολύ νοιάζεται για εκείνη.

Για να την ξεκουράσει, λοιπόν, πήρε την πρωτοβουλία να κουβαλήσει τις αποσκευές τους. Η κίνησή του αυτή σκλάβωσε την influencer, καθώς, όπως χαρακτηριστικά έγραψε, έχει μάθει να τα κάνει όλα μόνη της.

«Princess treatment και ειλικρινά το λατρεύω. Γιατί έχω μάθει – από πάντα – να τα κάνω όλα μόνη μου. Αλλά πόσο ωραίο είναι να έχεις κάποιον να σε περιποιείται», έγραψε αρχικά η Ιωάννα Τούνη.

Η Ιωάννα Τούνη ζει τον απόλυτο έρωτα στο πλευρό του Δημήτρη Σπυριδωνίδη

Στη συνέχεια, ανέβασε και δεύτερο βίντεο, μέσα από το οποίο ευχήθηκε από την καρδιά της στις διαδικτυακές της φίλες να βρουν κάποιον που να τους συμπεριφέρεται σαν πριγκίπισσες.

«Εύχομαι ολόκαρδα να έχετε όλες κάποιον δίπλα σας που να ξέρει πόσο αξίζετε και να το εκφράζει καθημερινά με κάθε πιθανό τρόπο», σημείωσε η ίδια.

Μετά το άδοξο τέλος της σχέσης της με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου και πατέρα του παιδιού της, Πάρη, η Ιωάννα Τούνη έχει βρει την αγάπη στο πρόσωπο του γοητευτικού επιχειρηματία, με τον οποίο φαίνεται να την ενώνουν περισσότερα πράγματα από όσα τη χωρίζουν.

Η JTouni γύρισε σελίδα στα προσωπικά της, με την είσοδο του Δημήτρη Σπυριδωνίδη να έχει δώσει άλλο νόημα στη ζωή της. Οι δυο ζουν τον έρωτά τους στη Θεσσαλονίκη, ενώ συχνά κάνουν διαλείμματα από την καθημερινότητά τους, πραγματοποιώντας ταξίδια σε υπέροχους προορισμούς.