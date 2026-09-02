Κώστας Σόμμερ - Βαλεντίνη Παπαδάκη: Το σπάνιο βίντεο με τον γιο τους

Ο μικρός Ιάσονας γιορτάζει τα γενέθλιά του - Πόσων χρονών γίνεται;

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Κώστας Σόμμερ και η Βαλεντίνη Παπαδάκη γιόρτασαν τα 5α γενέθλια του γιου τους, Ιάσονα, με ένα συγκινητικό βίντεο.
  • Η Βαλεντίνη ευχήθηκε δημόσια στον Ιάσονα, εκφράζοντας την ανιδιοτελή αγάπη της.
  • Ο Κώστας Σόμμερ αναδημοσίευσε την ανάρτηση της συζύγου του, δείχνοντας τη σημασία της ημέρας.
  • Το ζευγάρι διατηρεί χαμηλό προφίλ στην προσωπική του ζωή, μοιράζοντας στιγμές από την οικογένειά τους.
  • Έχουν και δεύτερο παιδί, τη Σιμόνη, που γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 2022.

Στις 2 Σεπτεμβρίου του 2021, ο Κώστας Σόμμερ και η Βαλεντίνη Παπαδάκη βίωσαν μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ζωής τους, καθώς κράτησαν στην αγκαλιά τους τον γιο τους.

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Ο Κώστας Σόμμερ με τη Βαλεντίνη Παπαδάκη

Ο Ιάσονας, που τους έκανε για πρώτη φορά γονείς, κλείνει σήμερα τα πέντε του χρόνια και η γλυκιά μανούλα του τού ευχήθηκε δημόσια με ένα σπάνιο ασπρόμαυρο βίντεο.

Σε αυτό τον βλέπουμε να παίζει στο κρεβάτι και να χαμογελά με την ψυχή του. Ωστόσο, τους διαδικτυακούς της φίλους συγκίνησαν τα λόγια με τα οποία θέλησε η Βαλεντίνη Παπαδάκη να συνοδεύσει την ανάρτησή της.

«Χρόνια πολλά, γιε μου. Σήμερα έγινες 5… κι εγώ νιώθω σαν να έκλεισα μόλις τα μάτια μου και ξαφνικά μεγάλωσες. Είσαι η αγάπη που δεν ήξερα πως υπήρχε. Η πιο ανιδιοτελής και αληθινή αγάπη της ζωής μου. Σου εύχομαι μόνο χαρά, υγεία και ανθρώπους δίπλα σου. Κι όσο κι αν μεγαλώσεις, να θυμάσαι πως έχεις αγαπηθεί για πάντα, χωρίς όρους και χωρίς τέλος. Χρόνια πολλά, αγόρι μου», έγραψε χαρακτηριστικά.

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Η Βαλεντίνη Παπαδάκη σε μια χαλαρή βόλτα με τα παιδιά της

Ο Κώστας Σόμμερ αναδημοσίευσε στη συνέχεια το story της συζύγου του, αποδεικνύοντας πόσο σημαντική είναι η σημερινή ημέρα για την οικογένεια.

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Το ευτυχισμένο ζευγάρι, αν και κρατάει χαμηλό προφίλ στην προσωπιή του ζωή, δεν κρύβει την οικογενειακή του ευτυχία, η οποία είναι έκδηλη στις αναρτήσεις τους. 

Έτσι, μοιράζονται φωτογραφίες από την καθημερινότητά τους με τα παιδιά τους, τον Ιάσονα, που συμπλήρωσε τα πέντε του έτη, και την αδελφή του, Σιμόνη, που γεννήθηκε στις 22 Δεκεμβρίου του 2022. 

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ΚΩΣΤΑΣ ΣΟΜΜΕΡ
 |
ΒΑΛΕΝΤΙΝΗ ΠΑΠΑΔΑΚΗ
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