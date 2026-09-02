Aaliyah: Ο θείος της κατηγορεί τον γιο του για το δυστύχημα στις Μπαχάμες

25 χρόνια από τον θάνατο της Aaliyah

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25 χρόνια μετά τον θάνατο της Aaliyah, νέα στοιχεία που σοκάρουν έρχονται στην επιφάνεια σχετικά με τα όσα προηγήθηκαν της μοιραίας πτήσης από τις Μπαχάμες με προορισμό τη Φλόριντα των ΗΠΑ.

Ο θείος της τραγουδίστριας, Barry Hankerson, κατηγορεί ευθέως τον γιο του,  Jomo Hankerson πως είναι υπεύθυνος για τον θάνατο της ξαδέρφης του.

Το TMZ, αναφέρει πως ο γιος του κινήθηκε νομικά κατά του πατέρα του για τα όσα τον κατηγορεί αλλά και κατά  της δισκογραφικής του εταιρείας, Blackground Records. 

Aaliyah, φωτογραφία από apimages/ Photographer JIM COOPER

Aaliyah, φωτογραφία από apimages/ Photographer JIM COOPER

Σύμφωνα με τον Barry, ο γιος του που ήταν και μάνατζερ της  Aaliyah, είχε προσληφθεί για να συντονίσει τις μετακινήσεις της  κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της στις Μπαχάμες το 2001, με σκοπό τα γυρίσματα του μουσικού βίντεο κλιπ για το τραγούδι «Rock the Boat».

Παρόλα αυτά απέτυχε και η Aaliyah αναγκάστηκε να ναυλώσει μόνη της το ιδιωτικό τσάρτερ που τελικά κατέπεσε. 

Μέσα στο αεροσκάφος επέβαιναν και μέλη της ομάδας παραγωγής της οι οποίοι είχαν πάει μαζί της για τα γυρίσματα και σκοτώθηκαν όλοι κατά την επιστροφή Μπαχάμες- Φλόριντα. Σύμφωνα με τον θείο της τραγουδίστριας ο γιος του δεν έλεγξε καλά τις κινήσεις του και τώρα η ανιψιά του θα μπορούσε να ζει. 

Πριν από λίγο καιρό ο πρώην σύντροφός της, Damon «Dame» Dash, είχε αναφέρει πως η αδικοχαμένη «πριγκίπισσα της RnB», δεν ήθελε να επιβιβαστεί στην πτήση με προορισμό τη Φλόριντα και του έλεγε πως «κάτι δεν πάει καλά με αυτό το αεροπλάνο».

φωτογραφία από τη σύγκρουση του αεροπλάνου στις Μπαχάμες/ φωτογραφία από apimages/ φωτογράφος TIM AYLEN

φωτογραφία από τη σύγκρουση του αεροπλάνου στις Μπαχάμες/ φωτογραφία από apimages/ φωτογράφος TIM AYLEN

Ο ίδιος, όπως ισχυρίστηκε φέρεται να της είπε να μην επιβιβαστεί στο συγκεκριμένο αεροπλάνο, όμως εκείνη ανέφερε πως «έπρεπε να το κάνει», αφού  μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων του βίντεο κλιπ «Rock the Boat» είχε επαγγελματικές υποχρεώσεις. 

φωτογραφία από τη σύγκρουση του αεροπλάνου στις Μπαχάμες/ φωτογραφία από apimages/ φωτογράφος TIM AYLEN

φωτογραφία από τη σύγκρουση του αεροπλάνου στις Μπαχάμες/ φωτογραφία από apimages/ φωτογράφος TIM AYLEN
 

«Δεν μου αρέσει το αεροπλάνο» φέρεται να έγραψε σε SMS.

Τελικά δυστυχώς οι φόβοι της επιβεβαιώθηκαν με τον χειρότερο τρόπο καθώς υπήρξε συντρίβη  του αεροσκάφους στο Marsh Harbour των νησιών Abaco στις Μπαχάμες, λίγο μετά την απογείωση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροσκάφος τύπου Cessna 402B, ήταν υπερφορτωμένο με ανθρώπους και βαλίτσες ενώ ο πιλότος βρέθηκε υπό την επήρεια ουσιών.

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