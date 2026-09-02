Κυψέλη: Δίωξη για ανθρωποκτονία στο ζευγάρι για τον θάνατο του βρέφους

Αναμένεται η κατάθεση των άλλων παιδιών

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Τα κενά στις καταθέσεις του ζευγαριού που κατηγορούνται για τον θάνατο του βρέφους στην Κυψέλη / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του S

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία ασκήθηκαν κατά 43χρονου και 38χρονης για τον θάνατο βρέφους που βρέθηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη.
  • Επιπλέον διώξεις για γενετήσιες πράξεις και παράνομη κατοχή πυρομαχικών ασκήθηκαν σε 26χρονο Αφγανό.
  • Οι γονείς του βρέφους δεν έδωσαν σαφείς απαντήσεις και φέρονται να έχουν αντιφάσεις σχετικά με τις συνθήκες θανάτου.
  • Η μητέρα υποστήριξε ότι το παιδί πέθανε το 2023 και το τοποθέτησαν στην κατάψυξη.
  • Η δικογραφία διαβιβάζεται σε ανακριτή για την έκδοση ενταλμάτων σύλληψης.

Ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία για τον θάνατο του βρέφους που εντοπίστηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη άσκησε η Εισαγγελία. 

Κυψέλη: «Γύρισα στο σπίτι και μου είπαν ότι το μωρό πέθανε», λέει η 38χρονη

Συγκεκριμένα, ασκήθηκε νέα ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατά συναυτουργία, οπλοφορία οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών κατά συναυτουργία, ψευδή κατάθεση κατ' εξακολούθηση και άπαξ σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης συντρόφου του.

Κυψέλη: Στον ανακριτή οι συλληφθέντες για τον θάνατο του βρέφους

Ακόμα, ποινική δίωξη για γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε τα 12 έτη (και αφού τα συμπλήρωσε) ασκήθηκε στον 26χρονο Αφγανό, ο οποίος φέρεται να έχει σχέση με τη 15χρονη που βρέθηκε στο σπίτι της οδού Θάσου. Επιπλέον του ασκήθηκε δίωξη για τα πυρομαχικά και ψευδή κατάθεση.

Η δικογραφία διαβιβάζεται σε ανακριτή για να εκδοθούν τα εντάλματα σύλληψης.

Κυψέλη: «Μου είπαν ότι πέθανε» - Τι είπε η μητέρα του βρέφους 

Το πρωί της Τρίτης οι γονείς του βρέφους οδηγήθηκαν στον ανακριτή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Γύγου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, οι γονείς δεν έδωσαν σαφείς απαντήσεις στους αστυνομικούς, ενώ φέρεται να έπεσαν σε αντιφάσεις, με τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του βρέφους να παραμένουν αδιευκρίνιστες. 

Δολοφονία βρέφους στην Κυψέλη

Το ζευγάρι φέρεται να μην έδωσε σαφείς απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου του μωρού / Φωτογραφία Eurokinissi (Δανάη Δαυλοπούλου)

Η μητέρα φέρεται να υποστήριξε ότι το παιδί γεννήθηκε και πέθανε το 2023. Όπως φέρεται να είπε, έλειπε από το σπίτι μαζί με τον άλλο γιο της και, όταν επέστρεψε, της είπαν ότι το μωρό είχε πεθάνει. Ισχυρίστηκε ότι το είδε ντυμένο, χωρίς εμφανή σημάδια, και αποφάσισαν να το κρατήσουν, τοποθετώντας το στην κατάψυξη.

Από την πλευρά του, ο 43χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι το βρέφος πέθανε από παθολογικά αίτια, καθώς αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Για τα σημάδια που εντοπίστηκαν στην πλάτη του παιδιού, ισχυρίστηκε ότι προκλήθηκαν όταν προσπάθησε κάποια στιγμή να το ξεπαγώσει.

Απαντήσεις για όσα συνέβαιναν εντός του σπιτιού θεωρείται ότι θα δώσουν και όσα θα πουν τα ανήλικα παιδιά, τα οποία αναμένεται να εξεταστούν παρουσία ειδικών παιδοψυχολόγων.

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