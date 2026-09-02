Τα κενά στις καταθέσεις του ζευγαριού που κατηγορούνται για τον θάνατο του βρέφους στην Κυψέλη / Βίντεο από το Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του S

Ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία για τον θάνατο του βρέφους που εντοπίστηκε σε βαλίτσα στην Κυψέλη άσκησε η Εισαγγελία.

Συγκεκριμένα, ασκήθηκε νέα ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους οικογένειας κατά συναυτουργία, οπλοφορία οπλοχρησία, παράνομη κατοχή πυρομαχικών κατά συναυτουργία, ψευδή κατάθεση κατ' εξακολούθηση και άπαξ σε βάρος του 43χρονου και της 38χρονης συντρόφου του.

Ακόμα, ποινική δίωξη για γενετήσιες πράξεις με πρόσωπο που δεν συμπλήρωσε τα 12 έτη (και αφού τα συμπλήρωσε) ασκήθηκε στον 26χρονο Αφγανό, ο οποίος φέρεται να έχει σχέση με τη 15χρονη που βρέθηκε στο σπίτι της οδού Θάσου. Επιπλέον του ασκήθηκε δίωξη για τα πυρομαχικά και ψευδή κατάθεση.

Η δικογραφία διαβιβάζεται σε ανακριτή για να εκδοθούν τα εντάλματα σύλληψης.

Κυψέλη: «Μου είπαν ότι πέθανε» - Τι είπε η μητέρα του βρέφους

Το πρωί της Τρίτης οι γονείς του βρέφους οδηγήθηκαν στον ανακριτή.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αλέξανδρου Γύγου στο Μεσημεριανό Δελτίο Ειδήσεων του Star, οι γονείς δεν έδωσαν σαφείς απαντήσεις στους αστυνομικούς, ενώ φέρεται να έπεσαν σε αντιφάσεις, με τις ακριβείς συνθήκες του θανάτου του βρέφους να παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Το ζευγάρι φέρεται να μην έδωσε σαφείς απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου του μωρού / Φωτογραφία Eurokinissi (Δανάη Δαυλοπούλου)

Η μητέρα φέρεται να υποστήριξε ότι το παιδί γεννήθηκε και πέθανε το 2023. Όπως φέρεται να είπε, έλειπε από το σπίτι μαζί με τον άλλο γιο της και, όταν επέστρεψε, της είπαν ότι το μωρό είχε πεθάνει. Ισχυρίστηκε ότι το είδε ντυμένο, χωρίς εμφανή σημάδια, και αποφάσισαν να το κρατήσουν, τοποθετώντας το στην κατάψυξη.

Από την πλευρά του, ο 43χρονος φέρεται να υποστήριξε ότι το βρέφος πέθανε από παθολογικά αίτια, καθώς αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Για τα σημάδια που εντοπίστηκαν στην πλάτη του παιδιού, ισχυρίστηκε ότι προκλήθηκαν όταν προσπάθησε κάποια στιγμή να το ξεπαγώσει.

Απαντήσεις για όσα συνέβαιναν εντός του σπιτιού θεωρείται ότι θα δώσουν και όσα θα πουν τα ανήλικα παιδιά, τα οποία αναμένεται να εξεταστούν παρουσία ειδικών παιδοψυχολόγων.