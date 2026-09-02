Ύποπτο Αντικείμενο Στη Φιλελλήνων

Έληξε ο συναγερμός στο κέντρο της Αθήνας, μετά από τον εντοπισμό ύποπτου αντικειμένου έξω από υποκατάστημα τράπεζας στην οδό Φιλελλήνων, σε μικρή απόσταση από την πλατεία Συντάγματος.

Η αστυνομία προχώρησε σε ελεγχόμενη έκρηξη, και όπως αποδείχθηκε επρόκειτο για ένα κουτί με ξύλα.

Τις αρχές ειδοποίησε ο φύλακας της τράπεζας και στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο των ΤΕΕΜ, που προχώρησαν προληπτικά στην απαγόρευση κυκλοφορίας, ώστε να δημιουργηθεί μια ασφαλής ζώνη γύρω από το σημείο.

Συγκεκριμένα εφαρμόστηκε εκτροπή κυκλοφορίας των οχημάτων στην οδό Σταδίου, από το ύψος της οδού Αμερικής, στην οδό Β. Γεωργίου από το ύψος της λεωφόρου Αμαλίας, στην οδό Φιλελλήνων από το ύψος της οδού Μητροπόλεως και στην οδό Ξενοφώντος από το ύψος της λεωφόρου Αμαλίας.

Ταυτόχρονα, οι αστυνομικοί απομάκρυναν πολίτες και πεζούς από την περιοχή, εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος.

Μετά την ελεγχόμενη έκρηξη αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην οδό Φιλελλήνων και στις γύρω περιοχές.