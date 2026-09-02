Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε σε κατάσταση ψύξης, κρυμμένο μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη. Ο 43χρονος που έχει συλληφθεί για την υπόθεση επιμένει στον ισχυρισμό ότι το παιδί πέθανε από παθολογικά αίτια, ενώ σήμερα, Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να απολογηθεί μαζί με την 38χρονη Γερμανίδα σύντροφό του.

Ο 43χρονος αρνείται ότι προκάλεσε τον θάνατο του βρέφους και φέρεται να έχει δώσει στις Αρχές τη δική του εκδοχή για τα τραύματα που εντοπίστηκαν στο σώμα του παιδιού. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, υποστήριξε ότι τα τραύματα προκλήθηκαν όταν προσπάθησε να βγάλει τη σορό από την κατάψυξη και να απομακρύνει τα κομμάτια πάγου με αιχμηρό αντικείμενο.

Ωστόσο η ιατροδικαστική εξέταση τον διαψεύδει. Όπως έγινε γνωστό, στο σώμα του βρέφους εντοπίστηκαν 18 τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη, με τρία από αυτά να έχουν προκληθεί όσο το παιδί βρισκόταν εν ζωή.

O 43χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε πως δεν σκότωσε το μωρό, αλλά οι μαχαιριές προκλήθηκαν στην προσπάθειά του να το αποψύξει

Ο ακριβής χρόνος θανάτου δεν έχει προσδιοριστεί, καθώς η σορός παρέμενε για μεγάλο χρονικό διάστημα σε συνθήκες ψύξης. Παράλληλα, οι Αρχές εξετάζουν όλα τα στοιχεία που έχουν προκύψει από την έρευνα στο διαμέρισμα και τις ηλεκτρονικές συσκευές που κατασχέθηκαν.

Κυψέλη: Η φωτογραφία με ένα παιδί «άφαντο»

Εντύπωση έχει προκαλέσει επίσης φωτογραφία που αναρτήθηκε από τη μητέρα του βρέφους στις 19 Δεκεμβρίου 2021, στην οποία είναι «ταγκαρισμένος» ο 43χρονος και φαίνονται τα δύο αγόρια ηλικίας 9 και 12 ετών σήμερα κι ένα βρέφος σε καρότσι.

Στη λεζάντα η 38χρονη έγραφε «Unsere Jungs», δηλαδή «τα αγόρια μας». Αυτό που έχει προκαλέσει εντύπωση είναι ότι η γυναίκα έχει καταθέσει πως το βρέφος που βρέθηκε νεκρό γεννήθηκε το 2022. Αν όντως λέει αλήθεια, τότε γεννάται το ερώτημα αν αυτό το βρέφος είναι άλλο από το δολοφονημένο και πού βρίσκεται.

Παράλληλα και ο 43χρονος το 2011, σε ανάρτησή του είχε δημοσιεύσει μια φωτογραφία με ένα μωρό, αναφέροντας ότι είναι η κόρη του. Ωστόσο λίγους μήνες πριν, στο προφίλ του είχε αναρτήσει άλλη φωτογραφία με παιδί περίπου 2 – 3 ετών και είχε γράψει στη λεζάντα «το αγόρι μου». Είχε απαντήσει μάλιστα σε σχόλιο φίλου του στην ανάρτηση ότι είναι ο γιος του.

Οι αρχές ερευνούν τώρα αν υπάρχει κι άλλο παιδί, μεγαλύτερο από την 15χρονη και αναζητούν πληροφορίες για το πού μπορεί να βρίσκεται. Τέλος ερευνάται αν είναι τελικά οι βιολογικοί γονείς των υπόλοιπων παιδιών και του νεκρού βρέφους.

Κυψέλη: «Δεν μπορώ εγώ σαν μάνα να το χωνέψω»

Την ίδια ώρα, για πρώτη φορά μίλησε δημόσια η μητέρα του 43χρονου, εκφράζοντας την απόλυτη έκπληξη της για τη σύλληψη του γιου της.

Μιλώντας στο Mega, η γυναίκα υποστήριξε ότι αδυνατεί να πιστέψει όσα του αποδίδονται, περιγράφοντας τον γιο της ως «ένα από τα καλύτερα παιδιά».

«Έμαθα ότι τον έχουνε πάρει μέσα. Τώρα δεν ξέρω παραπάνω, δεν μπορώ να επικοινωνήσω. Εγώ δε φταίω. Εγώ τι να κάνω; Μια μάνα είμαι. Μόνη μου είμαι. Ο άντρας μου έχει πεθάνει», ανέφερε.

Η μητέρα του 43χρονου σε δηλώσεις της εξέφρασε την έκπληξή της για όσα έχουν συμβεί και είπε ότι ο γιος της ήταν το καλύτερο παιδί

«Το παιδί μου ήταν πολύ καλό παιδί. Δεν ξέρω γιατί έγιναν αυτά τα πράγματα. Ήταν ένα από τα καλύτερα παιδιά. Ήταν καλόψυχο, καλό παιδί. Δεν ξέρω τι έγινε. Εγώ δεν τον μεγάλωσα έτσι. Δεν ξέρω τι έγινε στην Ελλάδα που πήγε», πρόσθεσε.

Όπως ανέφερε, συνέχιζε να στηρίζει από απόσταση την οικογένεια του γιου της, στέλνοντας χρήματα και δώρα για τα παιδιά.

«Όσο να ’ναι είναι παιδί μου, εντάξει, αλλά στενοχωριέμαι πάρα πολύ γι’ αυτό που έχει γίνει και έχω βγει από τα ρούχα μου. Η οικογένειά μου έχει τρελαθεί. Δεν το περιμέναμε εμείς να ακούσουμε τέτοιο πράγμα. Μου ήρθε εγκεφαλικό στο κεφάλι μου. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ σαν μάνα να το χωνέψω. Τώρα αν το έχει κάνει, αυτός ξέρει», είπε.

Ο 43χρονος που κατηγορείται για τη δολοφονία του βρέφους στην Κυψέλη

Κυψέλη: Οι αναρτήσεις του 43χρονου για την οικογένεια

Στο μικροσκόπιο έχουν μπει και αναρτήσεις που φέρεται να είχε κάνει ο 43χρονος στα social media.

Τον Δεκέμβριο του 2024 είχε δημοσιεύσει ανάρτηση που ανέφερε: «Η μαμά είναι σαν τον καθρέφτη και τη σκιά. Ο καθρέφτης δε θα σου πει ποτέ ψέματα και η σκιά δε θα σε αφήσει ποτέ».

Σε άλλη ανάρτηση, τον Ιανουάριο του 2025, αναφερόταν στην οικογένεια, την αγάπη και την αποδοχή, γράφοντας μεταξύ άλλων ότι «οικογένεια είναι και οι άνθρωποι που επιλέγουμε να έχουμε στη ζωή μας».

Κυψέλη: Το παρελθόν του 43χρονου

Ο 43χρονος γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Γερμανία. Σύμφωνα με τη μητέρα του, σπούδασε μηχανικός και εργάστηκε σε διάφορες δουλειές πριν εγκατασταθεί στην Ελλάδα, όπου φέρεται να ζει τα τελευταία περίπου πέντε χρόνια.

Στο παρελθόν είχε απασχολήσει τις Αρχές και για άλλη υπόθεση. Σύμφωνα με πληροφορίες, το 2020 είχε προφυλακιστεί σε υπόθεση που αφορούσε καταγγελία γυναίκας από τη Γερμανία για μαστροπεία. Η γυναίκα είχε καταγγείλει ότι ο 43χρονος τής αφαίρεσε τα ταξιδιωτικά έγγραφα και την εξανάγκασε σε εκδίδεται. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αφέθηκε ελεύθερος μετά από δικαστικό βούλευμα, καθώς η καταγγελία φέρεται να αποσύρθηκε.

Παράλληλα, εξετάζεται το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον του ζευγαριού και η κατάσταση των τριών ανήλικων παιδιών που βρίσκονταν στο διαμέρισμα. Οι Αρχές διερευνούν τις μεταξύ τους σχέσεις, ενώ κρίσιμο στοιχείο της έρευνας αποτελούν και οι εξετάσεις DNA.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» έχει, επίσης, αναφέρει ότι είχε δεχθεί αναφορές για τρία παιδιά στην Κυψέλη ήδη από το 2020, ενώ υπήρξε και νέα ανώνυμη αναφορά το 2024.

Κυψέλη: Σήμερα οι απολογίες

Η υπόθεση περνά πλέον σε κρίσιμο στάδιο, καθώς ο 43χρονος και η 38χρονη αναμένεται σήμερα να βρεθούν ενώπιον των δικαστικών Αρχών για να απολογηθούν.

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι συνθήκες θανάτου του βρέφους, οι εξηγήσεις που έχει δώσει ο 43χρονος για τα τραύματα, αλλά και όλα τα στοιχεία που έχουν συλλέξει οι Αρχές από το διαμέρισμα και τις ηλεκτρονικές συσκευές.