Κρήτη: Διασωληνωμένο 2χρονο αγοράκι μετά από πτώση από μπαλκόνι

Κρίσιμη η κατάστασή του λένε οι γιατροί

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Κρήτη: 2χρονος Έπεσε Από Μπαλκόνι - Σε Κρίσιμη Κατάσταση
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Διασωληνωμένο 2χρονο αγοράκι νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ μετά από πτώση από μπαλκόνι στην Κρήτη.
  • Το ατύχημα συνέβη στην περιοχή Λενικά του Αγίου Νικολάου, πιθανώς λόγω απροσεξίας των γονιών.
  • Αρχικά, το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Αγίου Νικολάου για αξονική τομογραφία.
  • Λόγω σοβαρότητας των τραυμάτων, κρίθηκε αναγκαία η διακομιδή του στο ΠΑΓΝΗ.
  • Διερευνώνται οι ακριβείς συνθήκες της πτώσης.

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένο στο ΠΑΓΝΗ ένα 2χρονο αγοράκι, μετά από πτώση από μπαλκόνι στο Λασίθι της Κρήτης. 

 

 

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Μέχρι στιγμής δεν έχουν αποσαφηνισθεί οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το ατύχημα. Εκτιμάται πως το αγοράκι διέφυγε της προσοχής των γονιών του κι έπεσε από το μπαλκόνι του σπιτιού τους στην περιοχή Λενικά στον Άγιο Νικόλαο. 

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Το παιδί αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείου του Αγίου Νικολάου, όπου υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία. Οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του στο ΠΑΓΝΗ λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση διερευνώνται.
 

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