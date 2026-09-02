Τραγωδία συγκλονίζει την Ιταλία, καθώς ένα ζευγάρι και η μόλις 5 ετών κόρη τους βρέθηκαν νεκροί μέσα στο σπίτι τους, στην περιοχή Πιετραλάτα της Ρώμης.

Ο 42χρονος Λούκα Αμπατσιάνο, η 41χρονη Βαλεντίνα Παμπιάνκο και η μικρή τους κόρη, Μπιάνκα, εντοπίστηκαν νεκροί το απόγευμα της Δευτέρας, 31 Αυγούστου. Τα τρία μέλη της οικογένειας κείτονταν νεκρά στο υπνοδωμάτιο. Μαζί τους βρέθηκε νεκρός και ο οικογενειακός σκύλος.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, συγγενείς είχαν ανησυχήσει επειδή δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν με την οικογένεια για αρκετές ώρες. Οι πυροσβέστες μπήκαν στο διαμέρισμά τους και βρέθηκαν μπροστά στο τραγικό θέαμα. Στο σπίτι εντοπίστηκε ένα πιστόλι Glock, το οποίο ήταν νόμιμα καταχωρισμένο στο όνομα του 42χρονου.

Si sono sentiti soli. Abbandonati. Isolati. Senza più alcuna speranza. Giorno dopo giorno, mentre le condizioni della loro figlia disabile diventavano sempre più difficili da affrontare. “Da soli non ce la facciamo più”. Luca Abbasciano, 42 anni, e Valentina Pambianco, 41,… pic.twitter.com/lMKVk8Oubb — Repubblica (@repubblica) September 1, 2026

Τραγωδία στην Ιταλία: Τα 20 γράμματα που άφησε πίσω το ζευγάρι

Ιδιαίτερη εντύπωση στους ερευνητές προκαλούν τα 20 χειρόγραφα γράμματα που βρέθηκαν στο σπίτι.

Το ζευγάρι είχε γράψει ξεχωριστά μηνύματα προς συγγενείς και φίλους, ζητώντας τους συγχώρεση και αφήνοντας οδηγίες για διάφορες προσωπικές τους υποθέσεις. Σε ένα από τα γράμματα, ο Λούκα απευθυνόταν στην αδελφή του, η οποία ήταν και εκείνη που ανησύχησε πρώτη και ειδοποίησε τις Αρχές. Μεταξύ άλλων, της ζητούσε να φροντίσει τον πατέρα τους.

Στα γράμματα επαναλαμβανόταν η φράση «Da soli non ce la facciamo più», που στα ελληνικά σημαίνει «Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό μόνοι μας».

Οι σημειώσεις φαίνεται πως περιγράφουν ένα αίσθημα έντονης απομόνωσης και το βάρος της καθημερινής φροντίδας της μικρής κόρης, η οποία ήταν άτομο με αναπηρία.

Όπως εξήγησε γειτόνισσα τους «ήθελαν πάρα πολύ αυτό το παιδί, αλλά γεννήθηκε με πολλά προβλήματα. Φοβούνταν ότι δεν θα ζούσε πολύ και αυτό τους κατέβαλλε ψυχολογικά».

Τραγωδία στην Ιταλία: Η οικογένεια είχε απευθυνθεί στις κοινωνικές υπηρεσίες

Η οικογένεια είχε επαφή με τις κοινωνικές υπηρεσίες της Ρώμης και λάμβανε οικονομική και πρακτική βοήθεια.

Η μητέρα είχε σταματήσει να εργάζεται, ώστε να φροντίζει καθημερινά την κόρη της, η οποία παρακολουθούσε δημόσια δομή. Παρά τη στήριξη που παρείχαν οι αρμόδιες υπηρεσίες, οι τοπικές αρχές εκτίμησαν ότι τα προβλήματα της οικογένειας ήταν πολύ δύσκολα.

Γείτονες ανέφεραν πως οι γονείς ήταν πολύ κοντά στην κόρη τους και συχνά έβγαιναν όλοι μαζί στη γειτονιά.