Εντοπίστηκε το ναυάγιο στην κατεχόμενη Κερύνεια σε βάθος 550 μέτρων

Τι ανακοίνωσε ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Ερχιουρμάν

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Reuters
Εικόνες από το ναυάγιο στην κατεχόμενη Κερύνεια / Reuters

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Εντοπίστηκε το ναυάγιο του καταμαράν Filo Jet σε βάθος 550 μέτρων ανοιχτά της κατεχόμενης Κερύνειας.
  • Στις έρευνες συμμετέχει το τουρκικό πολεμικό πλοίο TCG IŞIN και ειδικές ομάδες SAT από την Τουρκία.
  • Η επιχείρηση είναι δύσκολη λόγω του μεγάλου βάθους και απαιτεί ειδικό εξοπλισμό.
  • Το Filo Jet βυθίστηκε στις 30 Αυγούστου, με 267 επιβαίνοντες, 241 διασώθηκαν και 8 έχασαν τη ζωή τους.
  • Συνεχίζονται οι έρευνες για 18 αγνοούμενους και εξετάζονται οι συνθήκες του ναυαγίου.

Σε βάθος περίπου 550 μέτρων στη θάλασσα, ανοιχτά της κατεχόμενης Κερύνειας, εντοπίστηκε το καταμαράν που βυθίστηκε, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τουρκοκύπριου ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν.

Η επιχείρηση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς το μεγάλο βάθος απαιτεί ειδικό εξοπλισμό και μεγάλη προσοχή από τα συνεργεία που συμμετέχουν.

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Στις έρευνες συμμετέχει το τουρκικό πολεμικό πλοίο TCG IŞIN, το οποίο είναι εξοπλισμένο για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Παράλληλα, στην περιοχή βρίσκονται ειδικές ομάδες SAT από την Τουρκία, ενώ αναμένεται να φτάσει και το πλοίο Alemdar για να βοηθήσει στην επιχείρηση.

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν ανέφερε ότι δεν πρέπει να αναμένονται γρήγορες εξελίξεις, καθώς η προσέγγιση στο ναυάγιο σε τόσο μεγάλο βάθος είναι μια δύσκολη και απαιτητική διαδικασία.

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ναυάγιο, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της τραγωδίας.

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Το χρονικό του δυστυχήματος με το καταμαράν Filio Jet

Το χρονικό του δυστυχήματος με το καταμαράν Filio Jet

Το Filo Jet εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κερύνειας προς τη Μερσίνα. Το πλοίο άρχισε να παίρνει νερά από το μπροστινό τμήμα λίγο μετά την αναχώρηση από την Κερύνεια, το μεσημέρι της 30ής Αυγούστου. Έγινε προσπάθεια να επιστρέψει στο λιμάνι, ωστόσο δεν κατέστη εφικτό και ανετράπη. 

Οι δραματικές στιγμές του ναυαγίου του καταμαράν στην κατεχόμενη Κερύνεια

Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 267 άνθρωποι, εκ των οποίων 259 επιβάτες και 8 μέλη πληρώματος. Οι 241 άνθρωποι διασώθηκαν, ενώ, 8 βρήκαν τραγικό θάνατο.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των 18 αγνοουμένων.

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