Σε βάθος περίπου 550 μέτρων στη θάλασσα, ανοιχτά της κατεχόμενης Κερύνειας, εντοπίστηκε το καταμαράν που βυθίστηκε, σύμφωνα με ανακοίνωση του Τουρκοκύπριου ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν.

Η επιχείρηση είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς το μεγάλο βάθος απαιτεί ειδικό εξοπλισμό και μεγάλη προσοχή από τα συνεργεία που συμμετέχουν.

Στις έρευνες συμμετέχει το τουρκικό πολεμικό πλοίο TCG IŞIN, το οποίο είναι εξοπλισμένο για επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Παράλληλα, στην περιοχή βρίσκονται ειδικές ομάδες SAT από την Τουρκία, ενώ αναμένεται να φτάσει και το πλοίο Alemdar για να βοηθήσει στην επιχείρηση.

Ο Τουφάν Ερχιουρμάν ανέφερε ότι δεν πρέπει να αναμένονται γρήγορες εξελίξεις, καθώς η προσέγγιση στο ναυάγιο σε τόσο μεγάλο βάθος είναι μια δύσκολη και απαιτητική διαδικασία.

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ναυάγιο, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της τραγωδίας.

Το χρονικό του δυστυχήματος με το καταμαράν Filio Jet

Το Filo Jet εκτελούσε το δρομολόγιο από την Κερύνειας προς τη Μερσίνα. Το πλοίο άρχισε να παίρνει νερά από το μπροστινό τμήμα λίγο μετά την αναχώρηση από την Κερύνεια, το μεσημέρι της 30ής Αυγούστου. Έγινε προσπάθεια να επιστρέψει στο λιμάνι, ωστόσο δεν κατέστη εφικτό και ανετράπη.

Στο πλοίο επέβαιναν συνολικά 267 άνθρωποι, εκ των οποίων 259 επιβάτες και 8 μέλη πληρώματος. Οι 241 άνθρωποι διασώθηκαν, ενώ, 8 βρήκαν τραγικό θάνατο.

Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των 18 αγνοουμένων.