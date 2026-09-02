Μία δύσκολη χειρουργική επέμβαση έκανε ο Μαυρίκιος Μαυρικίου, όπως ο ίδιος αποκάλυψε μέσα από την προσωπική του σελίδα στο Instagram.

O Κύπριος καλλιτέχνης και θεατρικός παραγωγός, δημοσίευσε μία φωτογραφία μέσα από το νοσοκομείο κάτω από τη λεζάντα της οποίας και έγραψε:

«Σήμερα έχω μόνο μία λέξη: ευγνωμοσύνη. Ένα δύσκολο χειρουργείο για μια καινούρια αρχή ολοκληρώθηκε με επιτυχία και τώρα χρειάζομαι λίγο χρόνο για να ανακτήσω τις δυνάμεις μου. Συγχωρέστε με που δεν μπορώ να απαντήσω στα τηλεφωνήματα και στα μηνύματά σας. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου για τη σκέψη, την αγάπη, τη θετική ενέργεια και τα καλά σας λόγια. Χθες δεν άλλαξε απλώς κάτι στη ζωή μου. Πήρα την απόφαση να αλλάξω ολόκληρη τη ζωή μου. Ευχαριστώ θερμά τον γιατρό μου δρ. Ιωάννου και όλο το προσωπικό του νοσοκομείου Υγεία! Ιλάειρα Ζήση καινούρια αρχή με σένα μαζί και τη Μελωδία μας φυσικά».

Mαυρίκιος Μαυρικίου και Ιλάειρα/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΘΩΜΑΣ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ

Δίπλα του σε όλη αυτή τη δύσκολη δοκιμασία ήταν η σύζυγός του Ιλάειρα με την οποία είναι μαζί από τα τέλη του 2021.Το 2022 το ζευγάρι παντρεύτηκε και στις 7 Ιουλίου 2024 υποδέχτηκε την κόρη του Ιωάννα-Μελωδία.

