MINI 1965 Victory Edition: Τι σας προσφέρει η ειδική έκδοση

Με την έκδοση MINI 1965 Victory Edition, η MINI τιμά μία από τις σπουδαιότερες στιγμές στην αγωνιστική της ιστορία: τη νίκη του Mini Cooper S στο Ράλι Μόντε Κάρλο το 1965, με τους Timo Mäkinen και Paul Easter πίσω από το τιμόνι. Η αποκλειστική ειδική έκδοση αντλεί έμπνευση από χαρακτηριστικά σχεδιαστικά στοιχεία του ιστορικού αυτοκινήτου και τα συνδυάζει με τις σύγχρονες επιδόσεις της MINI, τη χαρακτηριστική αίσθηση go-kart της μάρκας και αποκλειστικές λεπτομέρειες εξοπλισμού.

Το αμάξωμα σε Chili Red, η οροφή και τα καλύμματα των εξωτερικών καθρεφτών σε Glazed White, η λευκή λωρίδα που διατρέχει το καπό, την οροφή και το πίσω μέρος, καθώς και ο αριθμός εκκίνησης 52 ξαναφέρνουν στον προσκήνιο τη χαρακτηριστική εμφάνιση του αγωνιστικού αυτοκινήτου.

Η επιγραφή «1965» στην κολόνα C, τα ειδικά για την έκδοση καπάκια κέντρου και βαλβίδων τροχών, καθώς και οι ζάντες 18 ιντσών συμπληρώνουν την εξωτερική εικόνα με ξεχωριστές πινελιές. Στο εσωτερικό, το MINI 1965 Victory Edition παραπέμπει επίσης στο αγωνιστικό DNA της μάρκας: τα μαρσπιέ με την επιγραφή «1965», μια ειδική αφιέρωση στο εσωτερικό της πόρτας και άλλες λεπτομέρειες συνδέουν άμεσα την ειδική έκδοση με τη μεγάλη επιτυχία στο ιστορικό ράλι.

Διαθέσιμη για τα μοντέλα MINI Cooper S, MINI John Cooper Works και το Αμιγώς Ηλεκτρικό MINI John Cooper Works, η ειδική έκδοση συνδυάζει τον εμβληματικό σχεδιασμό με τη σύγχρονη διασκεδαστική οδήγηση. Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν την ειδική έκδοση ως φόρο τιμής στη νίκη στο Ράλι Μόντε Κάρλο του 1965 – για όλους όσοι επιθυμούν να γνωρίσουν την ιστορία των ράλι, τον ξεχωριστό εξωτερικό σχεδιασμό και τη διασκεδαστική οδήγηση της MINI.