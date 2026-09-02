MINI 1965 Victory Edition: Τι σας προσφέρει η ειδική έκδοση

Το MINI 1965 Victory Edition τιμά την ιστορική νίκη στο Ράλι Μόντε Κάρλο

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STAR.GR
Αυτοκινητο
Πρώτη Δημοσίευση: 29.08.26, 10:28
Το MINI 1965 Victory Edition τιμά την ιστορική νίκη στο Ράλι Μόντε Κάρλο
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Με την έκδοση MINI 1965 Victory Edition, η MINI τιμά μία από τις σπουδαιότερες στιγμές στην αγωνιστική της ιστορία: τη νίκη του Mini Cooper S στο Ράλι Μόντε Κάρλο το 1965, με τους Timo Mäkinen και Paul Easter πίσω από το τιμόνι. Η αποκλειστική ειδική έκδοση αντλεί έμπνευση από χαρακτηριστικά σχεδιαστικά στοιχεία του ιστορικού αυτοκινήτου και τα συνδυάζει με τις σύγχρονες επιδόσεις της MINI, τη χαρακτηριστική αίσθηση go-kart της μάρκας και αποκλειστικές λεπτομέρειες εξοπλισμού.

Το MINI 1965 Victory Edition τιμά την ιστορική νίκη στο Ράλι Μόντε Κάρλο

Το αμάξωμα σε Chili Red, η οροφή και τα καλύμματα των εξωτερικών καθρεφτών σε Glazed White, η λευκή λωρίδα που διατρέχει το καπό, την οροφή και το πίσω μέρος, καθώς και ο αριθμός εκκίνησης 52 ξαναφέρνουν στον προσκήνιο τη χαρακτηριστική εμφάνιση του αγωνιστικού αυτοκινήτου.

Το MINI 1965 Victory Edition τιμά την ιστορική νίκη στο Ράλι Μόντε Κάρλο

Η επιγραφή «1965» στην κολόνα C, τα ειδικά για την έκδοση καπάκια κέντρου και βαλβίδων τροχών, καθώς και οι ζάντες 18 ιντσών συμπληρώνουν την εξωτερική εικόνα με ξεχωριστές πινελιές. Στο εσωτερικό, το MINI 1965 Victory Edition παραπέμπει επίσης στο αγωνιστικό DNA της μάρκας: τα μαρσπιέ με την επιγραφή «1965», μια ειδική αφιέρωση στο εσωτερικό της πόρτας και άλλες λεπτομέρειες συνδέουν άμεσα την ειδική έκδοση με τη μεγάλη επιτυχία στο ιστορικό ράλι.

Το MINI 1965 Victory Edition τιμά την ιστορική νίκη στο Ράλι Μόντε Κάρλο

Διαθέσιμη για τα μοντέλα MINI Cooper S, MINI John Cooper Works και το Αμιγώς Ηλεκτρικό MINI John Cooper Works, η ειδική έκδοση συνδυάζει τον εμβληματικό σχεδιασμό με τη σύγχρονη διασκεδαστική οδήγηση. Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν την ειδική έκδοση ως φόρο τιμής στη νίκη στο Ράλι Μόντε Κάρλο του 1965 – για όλους όσοι επιθυμούν να γνωρίσουν την ιστορία των ράλι, τον ξεχωριστό εξωτερικό σχεδιασμό και τη διασκεδαστική οδήγηση της MINI.

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