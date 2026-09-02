ΔΕΘ: Κλειδώνει διπλή αύξηση κατώτατου μισθού - Πότε θα πάει στα 1.000 ευρώ

Μέτρα ελάφρυνσης στην αγορά με μείωση τεκμηρίων και προκαταβολής φορου

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STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Ρεπορτάζ Γιώργος Ευγενίδης, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Τα μέτρα που κλείδωσαν για τη ΔΕΘ (βίντεο Star0

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα ανακοινώσει διπλή αύξηση του κατώτατου μισθού, φτάνοντας τα 960 ευρώ το 2027 και τα 1.000 ευρώ το 2028.
  • Η αύξηση του κατώτατου μισθού θα επηρεάσει τις αμοιβές, τις τριετίες και τα προνοιακά επιδόματα.
  • Θα υπάρξουν μέτρα ελάφρυνσης για τις επιχειρήσεις, όπως μείωση προκαταβολής φόρου και τεκμηρίων.
  • Η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος είναι επίσης στο τραπέζι για νομικά πρόσωπα.
  • Το πακέτο μέτρων στοχεύει στην ενίσχυση του εισοδήματος και στην ελάφρυνση βαρών από την αγορά.

Το Star αποκάλυψε σήμερα, στο κεντριοκό δελτίο ειδήσεων, βασικές πτυχές του πακέτου της ΔΕΘ που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο, με το βλέμμα στην ενίσχυση εισοδήματος, αλλά και στην ελάφρυνση βαρών από την αγορά. 

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«Κλειδώνει» διπλή αύξηση του κατώτατου μισθού-  Πότε θα φτάσει τα 1.000 ευρώ

Το πακέτο έχει «κλειδώσει» όπως ανέφερε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star o Γιώργος Ευγενίδης και το ξέρουν στην ολότητά του ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το στενό επιτελείο του Μαξίμου και βεβαίως το οικονομικό επιτελείο υπό τον Κυριάκο Πιερρακάκη. 

Μητσοτάκης: Νέα αύξηση κατώτατου μισθού πριν τις εκλογές

Η είδηση που αποκάλυψε είναι ότι κ. Μητσοτάκης θα προαναγγείλει διπλή αύξηση του κατώτατου μισθού, στα 960 ευρώ πιθανότατα από το 2027 και στα 1.000 ευρώ από το 2028. Άλλωστε ο κ. Τσίπρας θα μιλήσει με ορίζοντα ως το 2030. Αυτό συμπαρασύρει γενικώς τις αμοιβές, τις τριετίες, αλλά και τα προνοιακά επιδόματα

Μέτρα ελάφρυνσης για την αγορά – Μείωση τεκμηρίων και προκαταβολής φόρου

Βεβαίως το μέτρο έχει κόστος για τις επιχειρήσεις, οπότε θα υπάρξουν αντισταθμιστικά μέτρα ελάφρυνσης για την αγορά.  Έχει «κλειδώσει» η μείωση της προκαταβολής φόρου και για τις επιχειρήσεις και για τα νομικά πρόσωπα, μέτρο που ενισχύει τη ρευστότητα. 

Τα μέτρα που έχουν κλειδώσει για τη ΔΕΘ

Τα μέτρα που έχουν κλειδώσει για τη ΔΕΘ  

Έχει «κλειδώσει» και  η μείωση του τεκμηρίου για επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες που είναι συνεπείς και αυτό φαίνεται βάσει τζίρου και των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Φαίνεται επίσης ότι για τα νομικά πρόσωπα είναι στο τραπέζι, σε μια ή σε δύο δόσεις και η κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος που αφαιρεί βάρος. 

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