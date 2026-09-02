Χάος στους δρόμους της Αθήνας: Εκτός λειτουργίας φανάρια σε κεντρικά σημεία

Πού οφείλεται το πρόβλημα - Η ανακοίνωση της Τροχαίας

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STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Γιώργος Κονταρίνης)
Χωρίς Φανάρια Δρόμοι Της Αθήνας - Πού Οφείλεται Το Πρόβλημα
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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Βλάβη στην ηλεκτροδότηση προκάλεσε εκτός λειτουργίας φανάρια σε κεντρικούς δρόμους της Αθήνας το απόγευμα της Τετάρτης.
  • Τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφηκαν στο κέντρο της Αθήνας και στα βόρεια προάστια, με επιβάρυνση της κυκλοφορίας.
  • Η λειτουργία των σηματοδοτών αποκαταστάθηκε σταδιακά, με βελτίωση της κυκλοφορίας.
  • Η Τροχαία έχει διατεθεί αυξημένες δυνάμεις για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων.
  • Οι οδηγοί καλούνται να είναι προσεκτικοί και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία προκάλεσε το απόγευμα της Τετάρτης βλάβη στην ηλεκτροδότηση, η οποία έθεσε εκτός λειτουργίας φωτεινούς σηματοδότες σε κεντρικούς οδικούς της Αθήνας.  

Το πρόβλημα εμφανίστηκε λίγο μετά τις 17:00, σε ώρα αυξημένης κυκλοφορίας, με τις μεγαλύτερες δυσκολίες να καταγράφονται στο κέντρο της Αθήνας και σε περιοχές των βορείων προαστίων. 

Τα σημαντικότερα προβλήματα καταγράφηκαν στο κέντρο της Αθήνας, αλλά και σε τμήματα των βορείων προαστίων. Η κυκλοφορία επιβαρύνθηκε σε βασικές διασταυρώσεις και οδικούς άξονες, ενώ προβλήματα αναφέρθηκαν μεταξύ άλλων στη Λεωφόρο Κηφισίας και τη Βασιλίσσης Σοφίας. 

Λίγη ώρα αργότερα, η λειτουργία των σηματοδοτών άρχισε να αποκαθίσταται σταδιακά, με την κυκλοφορία να παρουσιάζει προοδευτική βελτίωση. 

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, η δυσλειτουργία οφείλεται σε πτώση της τάσης του ηλεκτρικού δικτύου. 

Η ανακοίνωση της Τροχαίας 

«Λόγω προβλήματος που παρουσιάστηκε στην ηλεκτροδότηση και είχε ως συνέπεια να τεθούν εκτός λειτουργίας φωτεινοί σηματοδότες σε σειρά οδικών κόμβων, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας και σε περιοχές των βορείων προαστίων, παρατηρούνται κατά τόπους δυσχέρειες στην κυκλοφορία των οχημάτων. 

Για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών προβλημάτων και τη διασφάλιση της ασφαλούς και κατά το δυνατόν ομαλής μετακίνησης των πολιτών, από τις Υπηρεσίες Τροχαίας της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής έχουν διατεθεί άμεσα αυξημένες αστυνομικές δυνάμεις σε κομβικά σημεία και βασικούς οδικούς άξονες. 

Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη οι απαραίτητες ενέργειες από τους αρμόδιους φορείς για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης και την επαναφορά της φωτεινής σηματοδότησης σε κανονική λειτουργία. 

Παρακαλούνται οι οδηγοί να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή κατά την προσέγγιση διασταυρώσεων, να μειώνουν ταχύτητα και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των τροχονόμων». 

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