Κυβέλη Μάρδα: Ποια είναι η γυναίκα που προλόγισε τον Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη

Ξεχώρισε στην εκδήλωση για το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος

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Πολιτικη
Ρεπορτάζ για όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας στην παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος του ΕΛ.Α.Σ στη Θεσσαλονίκη - Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star

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Η Κυβέλη Μάρδα ήταν ένα από τα πρόσωπα που ξεχώρισαν στην παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛ.Α.Σ.) από τον Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, το βράδυ της Τετάρτης 2 Σεπτεμβρίου.

Πρεμιέρα Τσίπρα στη ΔΕΘ με το οικονομικό πρόγραμμα της ΕΛΑΣ

Η Κυβέλη Μάρδα με τον Αλέξη Τσίπρα

Η Κυβέλη Μάρδα με τον Αλέξη Τσίπρα

Η γιατρός, που συμμετέχει στο Εθνικό Συμβούλιο του ΕΛ.Α.Σ., ανέλαβε να προλογίσει τον Αλέξη Τσίπρα, όμως η σύντομη παρέμβασή της δεν περιορίστηκε σε έναν τυπικό χαιρετισμό.

 

 

Κόντρα για την εμφάνιση Τσίπρα στη ΔΕΘ πριν και μετά τον Μητσοτάκη

Αναφερόμενη στην πολιτική αντιπαράθεση για την ημερομηνία της παρουσίας του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη, η Κυβέλη Μάρδα σχολίασε: «Θα τους αφήσουμε να δώσουν μόνοι τους την μάχη της ημερομηνίας».

Η Κυβέλη Μάρδα είναι γιατρός και μέλος του Εθνικού Συμβούλιου του ΕΛ.Α.Σ

Η Κυβέλη Μάρδα είναι γιατρός και μέλος του Εθνικού Συμβούλιου του ΕΛ.Α.Σ

Αμέσως μετά κάλεσε τον Αλέξη Τσίπρα στο βήμα. Ο πρόεδρος του ΕΛ.Α.Σ. απάντησε με τη δική του αιχμηρή αναφορά προς τον πρωθυπουργό, λέγοντας: «δεν ξέρω αν θα πρέπει να παίρνω την άδεια από τον κ. Μητσοτάκη κάθε φορά που θα ανεβαίνω στη Θεσσαλονίκη».

Ποια είναι η Κυβέλη Μάρδα

Η Κυβέλη Μάρδα είναι γιατρός και αποτελεί μέλος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης. 

Τσιπρας: «Η δεύτερη κάλπη είναι η κάλπη της ανατροπής»

Είναι κόρη του Δημήτρη Μάρδα, ο οποίος διετέλεσε αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών στην κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα. Παράλληλα, είναι σύζυγος του διεθνούς ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ Δημήτρη Πέλκα.

Η Κυβέλη Μάρδα είναι κόρη του πρώην αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας Δήμητρή Μάρδα και σύζυγος του ποδοσφαιριστή Δημήτρη Πέλκα

Η Κυβέλη Μάρδα είναι κόρη του πρώην αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας Δήμητρή Μάρδα και σύζυγος του ποδοσφαιριστή Δημήτρη Πέλκα

Η Κυβέλη Μάρδα με τον πατέρα της Δημήτρη

Η Κυβέλη Μάρδα με τον πατέρα της Δημήτρη

Το ζευγάρι παντρεύτηκε τον Ιούνιο του 2022 στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Κωνσταντινούπολη, την περίοδο που ο Πέλκας αγωνιζόταν στη Φενέρμπαχτσε.

 

 

Τον Οκτώβριο του 2025 η Κυβέλη Μάρδα και ο Δημήτρης Πέλκας έγιναν γονείς για πρώτη φορά, αποκτώντας ένα αγοράκι.

 

 

Οι σπουδές και το ραδιόφωνο

Πριν ακολουθήσει την επαγγελματική της πορεία στην Ιατρική, η Κυβέλη Μάρδα είχε σπουδάσει στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων με κατεύθυνση τον Τουρισμό στο Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης.

Τσίπρας: «Το '15 ήξερα τι ήθελα να κάνω, αλλά όχι πώς»

στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Πριν από την ιατρική είχε σπουδάσει στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και είχε ασχοληθεί και με το ραδιόφωνο

Παράλληλα, είχε ασχοληθεί με το ραδιόφωνο. Το 2015, σε συνέντευξή της στο «Πρώτο Θέμα», είχε αναφέρει ότι έκανε παραγωγή ενημερωτικής εκπομπής στο Focus FM, ενώ ασχολούνταν και με δημόσιες σχέσεις και διοργάνωση εκδηλώσεων.

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Στην ίδια συνέντευξη, με αφορμή την υπουργοποίηση του πατέρα της, είχε περιγράψει τον Δημήτρη Μάρδα ως έναν άνθρωπο που «ακολουθεί το όνειρο και μάχεται γι’ αυτό με όλες του τις δυνάμεις», παρομοιάζοντάς τον με τον Δον Κιχώτη.

Η παρουσία της στην εκδήλωση του ΕΛ.Α.Σ. στη Θεσσαλονίκη την έφερε πλέον και στο πολιτικό προσκήνιο, με την ίδια να συμμετέχει ενεργά στη νέα πολιτική δομή που έχει επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα.

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