AION UT: Κορυφαία διάκριση ασφάλειας με 5 αστέρια στο Euro NCAP 2026

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Αυτοκινητο
AION UT: Κορυφαία διάκριση ασφάλειας με 5 αστέρια στο Euro NCAP 2026
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Για το AION UT, η κατάκτηση της κορυφαίας βαθμολογίας των 5 αστέρων στις δοκιμές Euro NCAP 2026 αποτελεί μια σημαντική διάκριση. Η ασφάλεια παραμένει ένα από τα βασικότερα κριτήρια επιλογής ενός αυτοκινήτου και το συγκεκριμένο αποτέλεσμα έρχεται τη χρονιά, κατά την οποία ο ανεξάρτητος ευρωπαϊκός οργανισμός αναθεώρησε ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο αξιολογεί την ασφάλεια των νέων μοντέλων.Από το 2026, ο Euro NCAP εφαρμόζει τη σημαντικότερη αναθεώρηση του συστήματος αξιολόγησής του από το 2009. Οι δοκιμές εξετάζουν πλέον ολόκληρη την αλυσίδα της ασφάλειας, από την υποστήριξη του οδηγού και την πρόληψη ενός ατυχήματος έως την προστασία των επιβατών και των ευάλωτων χρηστών του δρόμου, καθώς και τις λειτουργίες που υποστηρίζουν τη διάσωση μετά από μια σύγκρουση.

Μέσα σε αυτό το νέο και απαιτητικότερο πλαίσιο, το AION UT πέτυχε τη μέγιστη συνολική αξιολόγηση.66% Safe Driving 74% Crash Avoidance 91% Crash Protection 88% Post-Crash Safety .91% εκεί όπου η ασφάλεια γίνεται απολύτως προσωπική. Η επίδοση του 91% στο Crash Protection είναι από τα αποτελέσματα που ξεχωρίζουν αμέσως.

AION UT: Κορυφαία διάκριση ασφάλειας με 5 αστέρια στο Euro NCAP 2026

Στις δοκιμές του ανεξάρτητου ευρωπαϊκού οργανισμού, το AION UT επέδειξε ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο προστασίας. Στην πλευρική δοκιμή πρόσκρουσης σε στύλο πέτυχε τη μέγιστη βαθμολογία, ενώ ο κεντρικός αερόσακος ανάμεσα στον οδηγό και τον συνοδηγό συμβάλλει στον περιορισμό της μεταξύ τους επαφής σε περίπτωση ισχυρής πλευρικής σύγκρουσης. Ιδιαίτερα θετική ήταν και η εικόνα στην προστασία των παιδιών. Στη δοκιμή μετωπικής σύγκρουσης, τα ανδρείκελα που προσομοιώνουν παιδιά στις πίσω θέσεις κατέγραψαν τη μέγιστη βαθμολογία ως προς την προστασία τους.

Το AION UT διαθέτει μια ολοκληρωμένη σειρά προηγμένων συστημάτων υποβοήθησης του οδηγού. Το σύστημα Αυτόματης Πέδησης Έκτακτης Ανάγκης, Autonomous Emergency Braking, αξιολογήθηκε σε ένα ευρύ φάσμα απαιτητικών σεναρίων. Η τεχνολογία έχει εδώ έναν σαφή ρόλο: παρακολουθεί όσα μπορεί να μην προλάβει να αντιληφθεί ο οδηγός και, όταν χρειάζεται, τον υποστηρίζει.
Το AION UT παρακολουθεί επίσης τη σωστή χρήση της ζώνης ασφαλείας και μπορεί να αναγνωρίζει αν ο συνοδηγός βρίσκεται σε ακατάλληλη θέση, για παράδειγμα με τα πόδια στο ταμπλό. Παράλληλα, το σύστημα αναγνωρίζει τα χαρακτηριστικά των εμπρός επιβατών και προσαρμόζει ανάλογα τη λειτουργία των συστημάτων συγκράτησης.

Ένα ακόμη χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το σύστημα που προειδοποιεί για την παρουσία ποδηλάτη ο οποίος πλησιάζει από πίσω, όταν κάποιος ετοιμάζεται να ανοίξει την πόρτα του αυτοκινήτου. Πρόκειται για μια λειτουργία με ιδιαίτερη χρησιμότητα στην καθημερινή κίνηση της πόλης.

Η νέα κατηγορία Post-Crash Safety εξετάζει αυτή την κρίσιμη περίοδο και το AION UT πέτυχε επίδοση 88%.Η αξιολόγηση περιλαμβάνει τεχνολογίες και λειτουργίες που μπορούν να διευκολύνουν την πρόσβαση των σωστικών συνεργείων, τη μετάδοση πληροφοριών μετά τη σύγκρουση και την ασφαλή έξοδο των επιβατών. Σε περίπτωση, για παράδειγμα, που το αυτοκίνητο βρεθεί μέσα σε νερό, οι δοκιμές του AION UT έδειξαν ότι τα ηλεκτρικά παράθυρα μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν για περισσότερο από δύο λεπτά. AION UT: Κορυφαία διάκριση ασφάλειας με 5 αστέρια στο Euro NCAP 2026Το AION UT ακολουθεί το AION V, το ηλεκτρικό SUV της μάρκας που είχε ήδη κατακτήσει την κορυφαία αξιολόγηση των 5 αστέρων Euro NCAP το 2025.

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