Κοπεγχάγη: Συνάντηση 5 κρατών για «κέντρα επιστροφής» μεταναστών εκτός Ε.Ε.

Την Ελλάδα εκπροσωπεί ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης

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Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ (αρχείου)
Πρώτη Δημοσίευση: 04.09.26, 13:45
Κοπεγχάγη: Κρίσιμη συνάντηση 5 χωρών για το μεταναστευτικό, παρών ο Θάνος Πλεύρης / ΕΡΤ

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Νέα δεδομένα για το μεταναστευτικό, με την Ελλάδα να συμμετέχει ενεργά στις συζητήσεις για τη δημιουργία «Return Hubs», δηλαδή «κέντρων επιστροφής» μεταναστών σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το σενάριο που εξετάζεται είναι αν θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα κέντρο στην Ουγκάντα. 

Στη συνάντηση του λεγόμενου «Core Group», που πραγματοποιείται σήμερα στην Κοπεγχάγη, συμμετέχουν η Ελλάδα, η Γερμανία, η Δανία, η Αυστρία και η Ολλανδία. Την ελληνική πλευρά εκπροσωπεί ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης. Στόχος της συνάντησης είναι να εξεταστούν τα επόμενα βήματα για ένα νέο μοντέλο διαχείρισης των επιστροφών.

Προσερχόμενος στη συνάντηση ο κ. Πλεύρης δήλωσε: «Η μάχη κατά της παράνομης μετανάστευσης είναι προτεραιότητά μας. Στην Ελλάδα έχουμε καταφέρει τους τελευταίους 12 μήνες να μειώσουμε κατά 20.000 τις αφίξεις και να περιορίσουμε και τις δευτερογενείς αφίξεις. Σε αυτό το γκρουπ δουλεύουμε πάρα πολύ για να φτάσουμε σε μια συμφωνία. Ήδη έχουμε μιλήσει με αρκετές χώρες και είμαστε κοντά σε προχωρημένο στάδιο. Από κει και πέρα βέβαια ανακοινώσεις θα γίνουν όταν θα είμαστε έτοιμοι. Το πρόγραμμά μας είναι το επόμενο διάστημα να έχουμε ολοκληρώσει τη συμφωνία ώστε το 2027 να λειτουργεί το return hub σε χώρα εκτός ΕΕ». 

Οργανωμένες δομές σε τρίτες χώρες 

Η βασική ιδέα είναι να δημιουργηθούν οργανωμένες δομές σε τρίτες χώρες, όπου θα μπορούν να μεταφέρονται άνθρωποι που δεν έχουν πλέον νόμιμο δικαίωμα παραμονής στην Ευρώπη. Το σχέδιο εντάσσεται στην προσπάθεια των συγκεκριμένων χωρών να κάνουν πιο αποτελεσματική την πολιτική επιστροφών και να αντιμετωπίσουν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της ευρωπαϊκής μεταναστευτικής πολιτικής.

Σύμφωνα με τη Le Soir, στο τραπέζι βρίσκεται, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, και η Ουγκάντα ως πιθανή χώρα για ένα πιλοτικό κέντρο. Η χωρητικότητά του θα μπορούσε να φτάσει από 5.000 έως 10.000 άτομα, ενώ ο σχεδιασμός προβλέπει πιθανή λειτουργία από το 2027. Εναλλακτικά έχει εξεταστεί και η Ρουάντα. Οι συζητήσεις αφορούν κυρίως ανθρώπους των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί, ενώ οι ανήλικοι προβλέπεται να εξαιρούνται.

Η ελληνική συμμετοχή έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία, καθώς η χώρα βρίσκεται εδώ και χρόνια στην πρώτη γραμμή του μεταναστευτικού. Η κυβέρνηση επιδιώκει να έχει λόγο στον σχεδιασμό των ευρωπαϊκών αποφάσεων και όχι απλώς να εφαρμόζει πολιτικές που αποφασίζονται σε άλλα ευρωπαϊκά κέντρα.

Ωστόσο, το σχέδιο προκαλεί ήδη έντονες αντιδράσεις. Η Διεθνής Αμνηστία εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προειδοποιεί για τον κίνδυνο αυθαίρετων κρατήσεων και κακομεταχείρισης.

 

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