Φωτιά ξέσπασε περίπου στις 12:00 το μεσημέρι της Παρασκευής σε χαμηλή βλάστηση στον Άγιο Αθανάσιο του Δήμου Διρφύων–Μεσσαπίων στην Εύβοια.

Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες, με δύο ομάδες πεζοπόρων της 4ης και 20ής ΕΜΟΔΕ και πέντε οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση έχει κινητοποιηθεί ένα ελικόπτερο. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμει ο Δήμος Διρφύων–Μεσσαπίων με υδροφόρες.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Σημειώνεται ότι η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, κατηγορίας 4.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας.

Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Αργιθέα Παιανίας

Φωτιά ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής 4/9 στην Αργιθέα Παιανίας, επί της οδού Σουλίου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα, περίπου στις 12:00.

Στο σημείο επιχείρησαν 74 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 30 οχήματα. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα. Επίσης κινητοποιήθηκε ο Δήμος Παιανίας προκειμένου να συνδράμει στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος με υδροφόρες.

Μάλιστα, για τη φωτιά εστάλη στους κατοίκους της περιοχής και μήνυμα από το 112, ώστε να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Επίσης, διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Παπαγγελάκη από το ύψος της Λ. Σπάτων ως τον σταθμό του Προαστιακού Κάντζας και στα δύο ρεύματα.

Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής.