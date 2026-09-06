Phantom: «Κλειδί» οι συνομιλίες με τον Πύργο Ελέγχου

Θα αποκαλύψουν τι συνέβη τα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν την τραγωδία

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Πηγή: Φωτογραφία με χρήση ΑΙ
Ο Μανούσος Τραχαλάκης, διευθυντής αεροπορικών ατυχημάτων, εξηγεί τι μπορεί να συνέβη στα κρίσιμα δευτερόλεπτα πριν από την τραγική συντριβή του F-4 Phantom στην Τανάγρα. Βίντεο Open

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Στο μικροσκόπιο των εμπειρογνωμόνων βρίσκονται πλέον τα τελευταία δευτερόλεπτα της μοιραίας πτήσης του F-4E Phantom II που συνετρίβη στην Τανάγρα το Σάββατο, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οι δύο χειριστές, ο 40χρονος Επισμηναγός, Ιωάννης Μπλέσιας και ο 37χρονος Σμηναγός, Δημήτριος Πέτρου.

 

 

Συντριβή Phantom: Το Star στο «σημείο μηδέν» της αεροπορικής τραγωδίας

Τανάγρα: Οι συνομιλίες με τον Πύργο Ελέγχου

Καθοριστικό ρόλο στην έρευνα αναμένεται να διαδραματίσουν οι καταγεγραμμένες συνομιλίες του πληρώματος με τον Πύργο Ελέγχου. Οι επικοινωνίες μπορεί να δώσουν σημαντικά στοιχεία για το εάν οι χειριστές αντιλήφθηκαν κάποια δυσλειτουργία, αν ανέφεραν πρόβλημα στο πιλοτήριο ή αν υπήρξε κάποια προειδοποίηση πριν από την απότομη απώλεια ύψους.

Phantom: «Κλειδί» οι συνομιλίες με τον Πύργο Ελέγχου

Οι ειδικοί θα εξετάσουν με ακρίβεια τη χρονική ακολουθία των συνομιλιών, τις οδηγίες που δόθηκαν και τυχόν αναφορές των χειριστών σε τεχνικό ή άλλο πρόβλημα. Ιδιαίτερη σημασία θα έχει να διαπιστωθεί εάν υπήρξε προειδοποίηση λίγο πριν από την απώλεια ύψους ή εάν όλα εξελίχθηκαν τόσο γρήγορα ώστε να μην προλάβει να μεταδοθεί σχετικό μήνυμα.

 

 

Τανάγρα: Επιτροπή θα διερευνήσει τα αίτια της αεροπορικής τραγωδίας

Οι καταγεγραμμένες συνομιλίες δε θα εξεταστούν μεμονωμένα. Θα συνδυαστούν με το οπτικό υλικό, τα δεδομένα της πτήσης και τα ευρήματα από το σημείο της συντριβής, ώστε να ανασυντεθεί όσο το δυνατόν ακριβέστερα η πορεία του Phantom.

Phantom: «Κλειδί» οι συνομιλίες με τον Πύργο Ελέγχου

Phantom: Τα βίντεο μπορούν να δώσουν κρίσιμες απαντήσεις

Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο της έρευνας είναι το πλούσιο οπτικό υλικό που καταγράφηκε από κάμερες των διοργανωτών, από τηλεοπτικά συνεργεία αλλά και κινητά τηλέφωνα θεατών.

Η συντριβή σημειώθηκε μπροστά σε χιλιάδες θεατές, με αποτέλεσμα να υπάρχουν εικόνες από διαφορετικές γωνίες. Το υλικό μπορεί να βοηθήσει τους ερευνητές να προσδιορίσουν την πορεία, την κλίση και τη συμπεριφορά του Phantom στα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από την πρόσκρουση.

Phantom: «Κλειδί» οι συνομιλίες με τον Πύργο Ελέγχου

Η στιγμή της συντριβής του Phantom στην Τανάγρα

Στα πλάνα που έχουν δημοσιοποιηθεί φαίνεται το αεροσκάφος να πραγματοποιεί χαμηλή διέλευση και στη συνέχεια να εισέρχεται σε δεξιά στροφή. Ακολούθως χάνει απότομα ύψος και καταλήγει στο έδαφος.

Το κρίσιμο ερώτημα είναι τι ακριβώς συνέβη κατά τη διάρκεια αυτού του ελιγμού. 

Phantom: Ποια σενάρια εξετάζονται

Μεταξύ των σεναρίων που εξετάζονται για τα αίτια της τραγωδίας είναι ενδεχόμενη απώλεια ισχύος, σοβαρή μηχανική αστοχία ή πρόβλημα που εκδηλώθηκε κατά τον απαιτητικό ελιγμό. 

Phantom: «Κλειδί» οι συνομιλίες με τον Πύργο Ελέγχου

Στο πλαίσιο της διερεύνησης αναμένεται να εξεταστούν οι κινητήρες, το σύστημα τροφοδοσίας καυσίμου και τα επιμέρους μηχανικά συστήματα του αεροσκάφους.

Tανάγρα: Νεκροί οι δύο πιλότοι του Phantom που συνετρίβη

Παράλληλα, θα πρέπει να διαπιστωθεί εάν υπήρξε κάποια αεροδυναμική εξέλιξη που οδήγησε στην απότομη απώλεια ύψους.

Phantom: Η διασπορά των συντριμμιών

Σημαντικό κομμάτι της έρευνας αποτελεί και η περισυλλογή και ταξινόμηση των συντριμμιών.

Phantom: «Κλειδί» οι συνομιλίες με τον Πύργο Ελέγχου

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το αεροσκάφος προσέκρουσε στην περιοχή και διαλύθηκε, με τμήματά του να καταλήγουν σε μεγάλη απόσταση. Συντρίμμια κατέληξαν σε τμήμα επιχείρησης που βρίσκεται κοντά στο σημείο της συντριβής με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά στην ευρύτερη περιοχή. 

Συνετρίβη Phantom στην Τανάγρα στο Athens Flying Week

Η ακριβής θέση και κατάσταση κάθε ευρήματος μπορεί να βοηθήσει τους εμπειρογνώμονες να ανασυνθέσουν τη διαδρομή του αεροσκάφους κατά την πρόσκρουση και να διαπιστώσουν εάν υπήρξε προηγουμένως αποκόλληση ή καταστροφή κάποιου τμήματος.

Phantom: Οι δύο έμπειροι χειριστές

Ο Ιωάννης Μπλέσιας και ο Δημήτριος Πέτρου ήταν οι δύο χειριστές του μοιραίου Phantom. Σύμφωνα με τις πληροφορίες διέθεταν μεγάλη εμπειρία, με περισσότερες από 1.500 ώρες πτήσης ο καθένας.

Συντριβή Phantom: Πένθος για τους δύο πιλότους της Πολεμικής Αεροπορίας

Ο θάνατός τους προκάλεσε βαθιά συγκίνηση στις περιοχές καταγωγής τους, ενώ οι δύο οικογένειες βυθίστηκαν στο πένθος.

Phantom: «Κλειδί» οι συνομιλίες με τον Πύργο Ελέγχου

Ο Ιωάννης Μπλέσιας ήταν πατέρας ενός πεντάχρονου αγοριού, ενώ ο Δημήτριος Πέτρου ήταν πατέρας ενός βρέφους. 

Phantom: «Κλειδί» οι συνομιλίες με τον Πύργο Ελέγχου

Phantom: Τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις

Μετά την τραγωδία, το υπόλοιπο πτητικό πρόγραμμα του Athens Flying Week ακυρώθηκε. Η επίσημη ιστοσελίδα της διοργάνωσης ανακοίνωσε ότι το πρόγραμμα των πτητικών επιδείξεων δε θα συνεχιστεί μετά το δυστύχημα.

Phantom: «Κλειδί» οι συνομιλίες με τον Πύργο Ελέγχου

Παράλληλα, κηρύχθηκε τριήμερο πένθος στις Ένοπλες Δυνάμεις, έως και τη Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου.

Phantom: «Κλειδί» οι συνομιλίες με τον Πύργο Ελέγχου

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των δύο χειριστών, ενώ ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε από τη ΔΕΘ στην απώλεια των δύο πιλότων και στη στήριξη των οικογενειών τους.

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