Tανάγρα: Πληροφορίες ότι εντοπίστηκαν χωρίς αισθήσεις οι δύο πιλότοι

Το Phantom συνετρίβη κατά τη διάρκεια επίδειξης στο Athens Flying Week

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συντριβή μαχητικού F-4 Phantom της Πολεμικής Αεροπορίας στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια της Athens Flying Week 2026.
  • Οι δύο πιλότοι εντοπίστηκαν χωρίς αισθήσεις, ενώ το αεροσκάφος κατέπεσε σε εργοστάσιο με πλαστικά, 9 χλμ από το αεροδρόμιο.
  • Δεν υπήρχαν εργαζόμενοι στο εργοστάσιο τη στιγμή της πτώσης και τμήμα του κινητήρα βρέθηκε 50 μέτρα μακριά.
  • Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας διακόπτει το πρόγραμμά του στη 90ή ΔΕΘ για να επιστρέψει στην Αθήνα.
  • Υπάρχει υπόθεση ότι η πτώση μπορεί να προκλήθηκε από σύγκρουση με σμήνος πουλιών κατά τη διάρκεια ελιγμού.

Ένα μαχητικό αεροσκάφος τύπου F-4 Phantom της Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης Athens Flying Week 2026, που πραγματοποιείται στην αεροπορική βάση της Τανάγρας, σήμερα το μεσημέρι.

Η στιγμή της συντριβής του Phantom στην Τανάγρα

Από την πρόσκρουση προκλήθηκε έκρηξη, με τις φλόγες να επεκτείνονται σε δασική έκταση. 

Συντριβή Phantom στην Τανάγρα/ INTIME ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ ΝΙΚΟΣ

Συντριβή Phantom στην Τανάγρα/ INTIME ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ ΝΙΚΟΣ

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι δύο πιλότοι του Phantom εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους.

Tανάγρα: Πληροφορίες ότι εντοπίστηκαν χωρίς αισθήσεις οι δύο πιλότοι

Πυκνοί καπνοί από την έκρηξη μετά τη συντριβή του Phantom στην Τανάγρα/ Eurokinissi Mιχάλης Παπανικολάου

Τανάγρα: Το Phantom καρφώθηκε σε εργοστάσιο

Το Phantom κατέπεσε σε εργοστάσιο με πλαστικά, περίπου 9 χλμ από το αεροδρόμιο της Τανάγρας. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι δεν υπήρχαν εργαζόμενοι εκείνη την ώρα μέσα στο εργοστάσιο. 

Τμήμα του κινητήρα εντοπίστηκε περίπου 50 μέτρα μακριά από το εργοστάσιο, σύμφωνα με την ΕΡΤ. 

Συντριβή Phantom στην Τανάγρα- Τμήμα του κινητήρα σε μικρή απόσταση από το εργοστάσιο / INTIME ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ ΝΙΚΟΣ

Συντριβή Phantom στην Τανάγρα- Τμήμα του κινητήρα σε μικρή απόσταση από το εργοστάσιο / INTIME ΜΗΤΡΟΥΣΙΑΣ ΝΙΚΟΣ

Λόγω της πτώσης του μαχητικού αεροσκάφους στο Athens Flying Week, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας διακόπτει το πρόγραμμά του στην 90ή ΔΕΘ και επιστρέφει στην Αθήνα.

Το Phantom συνετρίβη μπροστά στα μάτια δεκάδων θεατών που παρακολουθούσαν τις αεροπορικές επιδείξεις. Μαρτυρίες αναφέρουν πως πριν συντριβεί πετούσε σε χαμηλό ύψος, μετά από έναν ελιγμό. 

Συντριβή Phantom στην Τανάγρα: «Υπάρχει περίπτωση, επειδή ήταν χαμηλά, να έπεσε σε ένα σμήνος πουλιών»

«Ένα αεροπλάνο που συμμετέχει σε επίδειξη με κόσμο σίγουρα έχει έμπειρο κυβερνήτη, δηλαδή από τη Μοίρα επιλέγεται ένας έμπειρος να πάει να κάνει την επίδειξη. Το δεύτερο είναι σύμφωνα με τις μαρτυρίες και τα βιντεάκια που έχουν κυκλοφορήσει, φαίνεται ότι έκανε μία στροφή και πήγαινε προς την αρχή του διαδρόμου. Ήταν χαμηλά και κάποιοι λένε ότι είδανε και κάποιο καπνό. Βέβαια, το Phantom έχει και κάποιους κινητήρες που βγάζουν καπνό. Δεν μπορούμε να πούμε 100% αν ήταν ένας καπνός ξεχωριστός από αυτό που βγάζει ήδη το αεροσκάφος.

Όμως, το ξαφνικό, επειδή στην Τανάγρα έχω πετάξει τέσσερα χρόνια, εκεί έχει πολλά πουλιά. Υπάρχει περίπτωση επειδή ήταν χαμηλά τo αεροπλάνο να έπεσε σε ένα σμήνος πουλιών. Aυτό είναι μια υπόθεση. Δεν ξέρουμε ακριβώς τι έγινε, αλλά θα μπορούσε κάλλιστα, κάτι που δεν μπορεί να κάνει κάτι και ένας έμπειρος πιλότος, να έπεσε ένα σμήνος πουλιών και στους δύο κινητήρες ταυτόχρονα. Άμα σβήσουν οι κινητήρες είναι μεγάλα τα Phantom και αν είχε μικρή ταχύτητα, επειδή πήγαινε για προσγείωση... είναι η χειρότερη περίπτωση που μπορεί να συμβεί», επισήμανε ο αντιπέραρχος Ιωάννης Αναστασάκης, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

Ο ίδιος εκτιμά ότι οι χειριστές αντιμετώπισαν κάτι έκτακτο και πως προσπάθησαν να απομακρύνουν το αεροσκάφος από τον κόσμο

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