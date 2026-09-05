Η στιγμή της συντριβής του Phantom στην Τανάγρα

Πάγωσαν οι θεατές - Ξέσπασε και φωτιά σε δασική έκταση

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συντριβή του F-4 Phantom στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια της Athens Flying Week 2026, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά.
  • Το αεροσκάφος προσέκρουσε στο έδαφος μετά από απότομη πτώση, με ισχυρή έκρηξη και μαύρο καπνό να υψώνεται.
  • Δύο χειριστές ήταν στο αεροσκάφος, η τύχη τους παραμένει άγνωστη, χωρίς επιβεβαίωση για χρήση εκτινασσόμενων καθισμάτων.
  • 95 πυροσβέστες και 9 αεροσκάφη κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση της φωτιάς κοντά σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
  • Ο υπουργός Άμυνας επιστρέφει εσπευσμένα, τα αίτια της πτώσης παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Βίντεο ντοκουμέντο καταγράφει τη στιγμή που το F-4 Phantom της Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη στην Τανάγρα, κατά τη διάρκεια της Athens Flying Week 2026, προκαλώντας μεγάλη πυρκαγιά και κινητοποιώντας άμεσα τις αρχές.

 

 

Το αεροσκάφος συμμετείχε στην αεροπορική επίδειξη. Στο βίντεο που κυκλοφορεί στα social media καταγράφεται το μαχητικό να πραγματοποιεί τον ελιγμό του και στη συνέχεια να χάνει απότομα ύψος. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα το F-4 προσκρούει στο έδαφος και ακολουθεί ισχυρή έκρηξη.

 

 

Μαύρος καπνός υψώθηκε πάνω από την περιοχή, ενώ η πυρκαγιά που προκλήθηκε από την πρόσκρουση ήταν ορατή από την περιοχή της αεροπορικής βάσης.

 

 

Στο αεροσκάφος επέβαιναν δύο χειριστές. Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για την τύχη τους, ούτε έχει επιβεβαιωθεί από τις αρμόδιες αρχές αν κατάφεραν να χρησιμοποιήσουν τα εκτινασσόμενα καθίσματα πριν από την πρόσκρουση. 

 

 

Μετά την πτώση του μαχητικού, το πρόγραμμα της Athens Flying Week διακόπηκε, ενώ στο σημείο της συντριβής κινητοποιήθηκαν δυνάμεις για την αντιμετώπιση της φωτιάς και τη διαχείριση του συμβάντος.

Αεροσκάφος F-4 Phantom συνετρίβη στην Τανάγρα

Αεροσκάφος F-4 Phantom συνετρίβη στην Τανάγρα

Κινητοποιήθηκαν 95 πυροσβέστες με τρεις ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, δύο ομάδες της 1ης και της 7ης ΕΜΑΚ καθώς και 29 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 9 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους.

Το αεροσκάφος μόλις είχε ξεκινήσει την επίδειξή του στο Athens Flyiing Week

Το αεροσκάφος μόλις είχε ξεκινήσει την επίδειξή του στο Athens Flyiing Week

Η πυρκαγιά είναι μεγάλη, ενώ κοντά στο σημείο βρίσκονται και βιομηχανικές εγκαταστάσεις. Ταυτόχρονα ήχησε το 112 το οποίο κάλεσε τους παρευρισκόμενους να βρίσκονται σε ετοιμότητα.

 

 

Σύμφωνα με το Associated Press, δεν υπήρχαν άμεσες αναφορές για τραυματισμούς μεταξύ των θεατών. 

Ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας επιστρέφει εσπευσμένα από τη Θεσσαλονίκη, όπου βρισκόταν στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την 90η ΔΕΘ.

Άγνωστη παραμένει η τύχη των δύο πιλότων

Άγνωστη παραμένει η τύχη των δύο πιλότων

Τα ακριβή αίτια της πτώσης παραμένουν άγνωστα. Δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη ενημέρωση που να αποδίδει το ατύχημα σε συγκεκριμένη τεχνική βλάβη, ανθρώπινο λάθος ή άλλο παράγοντα.

Το F-4 Phantom II είναι ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα μαχητικά της εποχής του Ψυχρού Πολέμου. Τα ελληνικά Phantom υπηρετούν εδώ και δεκαετίες στην Πολεμική Αεροπορία και τα τελευταία χρόνια βρίσκονται στο τελικό στάδιο της επιχειρησιακής τους πορείας.

 

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