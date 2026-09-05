Αεροσκάφος της Πολεμικής Αεροπορίας, τύπου Phantom συνετρίβη στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια επιδείξεων στο πλαίσιο της Athens Flying Week.

Αεροσκάφος F-4 Phantom της Πολεμικής Αεροπορίας συνετρίβη κατά τη διάρκεια αεροπορικών επιδείξεων στο Athens Flying Week

Το αεροσκάφος το F-4 Phantom συνετρίβη μετά τα πρώτα δύο λεπτά της επίδειξής του στον διάδρομο απογείωσης και ενώ εκατοντάδες άνθρωποι παρακολουθούσαν από κοντινή απόσταση.

AirShow w Grecji F4 Phantom sie rozwalił. Pilot nie żyje pic.twitter.com/zB9GVBniqQ — Roman_P 🚢😎🤦 (@RomanP314) September 5, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες , σημειώθηκε έκρηξη, ενώ πυκνοί καπνοί αναδύονται στο σημείο της συντριβής. Σπεύδουν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ.

Το αεροσκάφος συνετρίβη στον διάδρομο προσγείωσης λίγα λεπτά αφότου ξεκίνησε η επίδειξή του

Όπως είπε στο μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star ο δημοσιογράφος Γιάννης Σωτηρόπουλος, έως τώρα δεν έχει διευκρινιστεί αν οι δύο χειριστές που βρίσκονταν στο διθέσιο μαχητικό αεροσκάφος έκαναν χρήση των εκτινασσόμενων καθισμάτων τους και τι ακριβώς έχει συμβεί.

Αυτή την ώρα έχει επέμβει ένα κλιμάκιο της Πυροσβεστικής με σκοπό να σβήσει τη φωτιά, καθώς μετά τη συντρβή το αεροσκάφος τυλίχθηκε στις φλόγες.

Το αεροσκάφος συνετρίβη μπροστά στα μάτια εκατοντάδων θεατών

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, επιστρέφει εσπευσμένα στην Αθήνα, προκειμένου να ενημερωθεί για όλες τις εξελίξεις γύρω από το σοβαρό αεροπορικό δυστύχημα και την επιχείρηση που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή.

Ο κ. Δένδιας βρισκόταν στη Θεσσαλονίκη στο πλαίσιο της ΔΕΘ, όπου είχε προγραμματιστεί να εγκαινιάσει το περίπτερο του υπουργείου Εθνικής Άμυνας το μεσημέρι του Σαββάτου.

Το αεροσκάφος που συνετρίβη είναι ένα διθέσιο μαχητικό πολλαπλού ρόλου με δύο κινητήρες. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Πολεμικής Αεροπορίας ο συγκεκριμένος τύπος Phantom είναι αμερικανικής κατασκευής ενώ τα πρώτα F-4 βγήκαν στη γραμμή παραγωγής το 1963.

Στο σημείο έχουν σπεύσει πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα

Όπως τονίζεται στην ιστοσελίδα της Πολεμικής Αεροπορίας τα πρώτα ελληνικά Phantom αποκτήθηκαν το 1974 με το αμυντικό πρόγραμμα Peace Icarus. Παρά το γεγονός ότι το συγκεκριμένο είναι αεροσκάφος δεύτερης γενιάς, 36 ελληνικά Phantom έχουν εκσυγχρονιστεί με σύγχρονα ηλεκτρονικά συστήματα (πρόγραμμα Peace Icarus 2000), με αποτέλεσμα να έχει παραταθεί το όριο της επιχειρησιακής τους ζωής.